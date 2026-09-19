Deportes

Franco Mastantuono visitó una exclusiva tienda en Florencia y sorprendió con su look

El mediocampista de 19 años fue fotografiado en un local de cuero artesanal

Franco Mastantuono sorprendió con su look en una visita a una tienda en Italia
Franco Mastantuono con el propietario de la tienda que visitó en Florencia
Guardar

Franco Mastantuono recorrió esta semana las calles de Florencia fuera del césped y dejó registro en dos paradas que no pasaron desapercibidas: una firma de cuero artesanal y una trattoria de la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos.

La cuenta oficial de la marca de indumentaria Benheart publicó fotos y videos del mediocampista de 19 años mientras observaba el trabajo artesanal sobre cuero. El propietario de la marca, Hicham Ben’Mbarek Sheraian, estuvo presente durante la visita. El dueño le firmó un zapato, una chaqueta y un cinturón, y el jugador correspondió firmando el balón de los campeones del local. “Un chico excepcional fuera del campo pero un fenómeno cuando está dentro del rectángulo de juego”, escribieron en el posteo de Instagram donde añadieron: “Señoras y señores, Franco Mastantuono nos firma el balón de los campeones y nuestro estilista Ben le firma zapato, chaqueta y cinturón Benheart”.

PUBLICIDAD

Franco Mastantuono sorprendió con su look en una visita a una tienda en Italia
"Un chico excepcional fuera del campo pero un fenómeno cuando está dentro del rectángulo de juego"

En las imágenes se lo ve al argentino con un look llamativo: remera negra de los Rolling Stones recortada de manera particular, gorra con las lentes apoyadas sobre la visera y un arito en la oreja, entre otros detalles.

El local que visitó es una marca florentina de marroquinería y moda de alta gama fundada por Hicham Ben’Mbarek —cuyo nombre artístico es simplemente “Ben”— tras superar un infarto y un trasplante de corazón en 2011. El nombre de la firma significa “hijo del corazón” en árabe, en referencia a los orígenes marroquíes de su creador. Todos sus productos —zapatos, camperas, bolsos, cinturones y accesorios— son elaborados a mano por artesanos locales de Scandicci, en las afueras de Florencia, con cuero italiano de la Toscana.

PUBLICIDAD

El futbolista Franco Mastantuono visita un taller artesanal de calzado y productos de cuero en Italia

Por otro lado, el mencionado restaurante de Florencia también registró el paso del futbolista por sus mesas. Mastantuono les llevó una camiseta y el local lo agradeció en redes: “Cuando el número 30 va de los campos a la mesa. Gracias a Franco Mastantuono por venir a visitarnos. En Florencia se te vio con gusto”.

La visita se produce en uno de los mejores momentos de Mastantuono desde su reciente llegada a la Fiorentina a préstamo desde el Real Madrid. El viernes 11 de septiembre, el argentino anotó tres goles en el triunfo 4-2 ante Venezia por la Serie A, entre ellos un doblete en 97 segundos que dio vuelta el partido cuando la Viola perdía 1-0. Fue el primer hat-trick de su carrera profesional. Con esa actuación, había completado su cuarta titularidad en el torneo italiano y en total ya suma cinco arranques desde el inicio en seis partidos totales con la camiseta violeta —cuatro por Serie A y dos por Copa Italia—, con una única entrada desde el banco.

Tres hombres de pie en un restaurante sostienen una camiseta de fútbol morada con el número 30 y el apellido Mastantuono
El mediocampista argentino también pasó por un restaurante de la ciudad

Luego del triplete, Mastantuono fue titular en el triunfo 3-0 sobre el Pisa por la segunda ronda de la Copa Italia, partido en el que recibió una amonestación. Con ese resultado, Fiorentina avanzó a los octavos de final de la competencia, donde enfrentará al Napoli.

El rendimiento reciente le valió nuevamente la convocatoria a la selección argentina de cara a la primera fecha FIFA tras el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni lo incluyó en una nómina orientada a construir el recambio generacional con vistas al Mundial 2030. Mastantuono ya había lucido la camiseta número 10 de la Albiceleste durante las Eliminatorias, aunque su falta de continuidad en el Madrid lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026.

Franco Mastantuono sorprendió con su look en una visita a una tienda en Italia
El futbolista lleva cinco titularidades en seis partidos con Fiorentina

Con Real Madrid, el joven nacido en 2006 convirtió apenas 3 goles en 35 presentaciones antes de partir a préstamo. La llegada de José Mourinho al banquillo merengue aceleró la decisión de enviarlo a Italia para que gane rodaje. En Florencia, con el hat-trick ante Venezia como punto de inflexión, Mastantuono parece haber encontrado el escenario para recuperar su mejor versión.

Hay que tener en cuenta que llegó al club de Florencia con una gestión técnica que duró apenas un puñado de semanas en el cargo: Fabio Grosso fue destituido luego de cuatro partidos (contabilizó tres derrotas) y en su lugar arribó Paolo Vanoli. Con 3 puntos en cuatro juegos, Fiorentina ahora figura 17° en la Serie A, apenas arriba de los tres equipos que iniciaron el certamen en zona de descenso (Venezia, Genoa y Parma). El equipo tendrá una nueva presentación por el Calcio este domingo 20 de septiembre desde las 7.30 de la mañana de Argentina como local contra Napoli.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoFiorentinaSelección ArgentinaSerie A

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Scaloni habló sobre su futuro en la Selección, la importancia de los asados y el recambio que se avecina en Argentina

El director técnico de la Albiceleste analizó lo acontecido en el Mundial y dio su visión de cara a lo que se avecina

Scaloni habló sobre su futuro en la Selección, la importancia de los asados y el recambio que se avecina en Argentina

La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

El director técnico del Colchonero palpitó el enfrentamiento ante el Merengue

La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación

El boxeador de Wilde, campeón del Grand Prix del CMB en Arabia Saudita, se mide este sábado en Cerdeña por el cinturón bridger, con transmisión de Telefe a partir de las 17:15

El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación

Sufrió un escalofriante nocaut en la pelea por el oro de los Juegos Suramericanos 2026 y fue trasladado de urgencia al hospital

El uruguayo Santiago Cardozo fue diagnosticado con un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve tras el combate ante el brasileño Yuri Reis

Sufrió un escalofriante nocaut en la pelea por el oro de los Juegos Suramericanos 2026 y fue trasladado de urgencia al hospital

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

Frankie Muniz, estrella de ‘Malcolm el de en medio’, revela su drama personal: “Las últimas seis semanas han sido una pesadilla”

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

INFOBAE AMÉRICA

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Cuando el volcán despertó en lodo": El deslave de La Montebello que dejó más de 300 víctimas en San Salvador

La apreciación del colón elevó hasta 30% los costos de operación en las zonas francas de Costa Rica

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia

Uruguay declara el “Día del Natalicio de Gardel”, pero la Fundación Internacional del Zorzal cuestiona la prueba sobre la nacionalidad