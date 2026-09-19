Franco Mastantuono visitó una exclusiva tienda en Florencia y sorprendió con su look

Franco Mastantuono con el propietario de la tienda que visitó en Florencia

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Franco Mastantuono recorrió esta semana las calles de Florencia fuera del césped y dejó registro en dos paradas que no pasaron desapercibidas: una firma de cuero artesanal y una trattoria de la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos.

La cuenta oficial de la marca de indumentaria Benheart publicó fotos y videos del mediocampista de 19 años mientras observaba el trabajo artesanal sobre cuero. El propietario de la marca, Hicham Ben’Mbarek Sheraian, estuvo presente durante la visita. El dueño le firmó un zapato, una chaqueta y un cinturón, y el jugador correspondió firmando el balón de los campeones del local. “Un chico excepcional fuera del campo pero un fenómeno cuando está dentro del rectángulo de juego”, escribieron en el posteo de Instagram donde añadieron: “Señoras y señores, Franco Mastantuono nos firma el balón de los campeones y nuestro estilista Ben le firma zapato, chaqueta y cinturón Benheart”.

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"Un chico excepcional fuera del campo pero un fenómeno cuando está dentro del rectángulo de juego"

En las imágenes se lo ve al argentino con un look llamativo: remera negra de los Rolling Stones recortada de manera particular, gorra con las lentes apoyadas sobre la visera y un arito en la oreja, entre otros detalles.

El local que visitó es una marca florentina de marroquinería y moda de alta gama fundada por Hicham Ben’Mbarek —cuyo nombre artístico es simplemente “Ben”— tras superar un infarto y un trasplante de corazón en 2011. El nombre de la firma significa “hijo del corazón” en árabe, en referencia a los orígenes marroquíes de su creador. Todos sus productos —zapatos, camperas, bolsos, cinturones y accesorios— son elaborados a mano por artesanos locales de Scandicci, en las afueras de Florencia, con cuero italiano de la Toscana.

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El futbolista Franco Mastantuono visita un taller artesanal de calzado y productos de cuero en Italia

Por otro lado, el mencionado restaurante de Florencia también registró el paso del futbolista por sus mesas. Mastantuono les llevó una camiseta y el local lo agradeció en redes: “Cuando el número 30 va de los campos a la mesa. Gracias a Franco Mastantuono por venir a visitarnos. En Florencia se te vio con gusto”.

La visita se produce en uno de los mejores momentos de Mastantuono desde su reciente llegada a la Fiorentina a préstamo desde el Real Madrid. El viernes 11 de septiembre, el argentino anotó tres goles en el triunfo 4-2 ante Venezia por la Serie A, entre ellos un doblete en 97 segundos que dio vuelta el partido cuando la Viola perdía 1-0. Fue el primer hat-trick de su carrera profesional. Con esa actuación, había completado su cuarta titularidad en el torneo italiano y en total ya suma cinco arranques desde el inicio en seis partidos totales con la camiseta violeta —cuatro por Serie A y dos por Copa Italia—, con una única entrada desde el banco.

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El mediocampista argentino también pasó por un restaurante de la ciudad

Luego del triplete, Mastantuono fue titular en el triunfo 3-0 sobre el Pisa por la segunda ronda de la Copa Italia, partido en el que recibió una amonestación. Con ese resultado, Fiorentina avanzó a los octavos de final de la competencia, donde enfrentará al Napoli.

El rendimiento reciente le valió nuevamente la convocatoria a la selección argentina de cara a la primera fecha FIFA tras el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni lo incluyó en una nómina orientada a construir el recambio generacional con vistas al Mundial 2030. Mastantuono ya había lucido la camiseta número 10 de la Albiceleste durante las Eliminatorias, aunque su falta de continuidad en el Madrid lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026.

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El futbolista lleva cinco titularidades en seis partidos con Fiorentina

Con Real Madrid, el joven nacido en 2006 convirtió apenas 3 goles en 35 presentaciones antes de partir a préstamo. La llegada de José Mourinho al banquillo merengue aceleró la decisión de enviarlo a Italia para que gane rodaje. En Florencia, con el hat-trick ante Venezia como punto de inflexión, Mastantuono parece haber encontrado el escenario para recuperar su mejor versión.

Hay que tener en cuenta que llegó al club de Florencia con una gestión técnica que duró apenas un puñado de semanas en el cargo: Fabio Grosso fue destituido luego de cuatro partidos (contabilizó tres derrotas) y en su lugar arribó Paolo Vanoli. Con 3 puntos en cuatro juegos, Fiorentina ahora figura 17° en la Serie A, apenas arriba de los tres equipos que iniciaron el certamen en zona de descenso (Venezia, Genoa y Parma). El equipo tendrá una nueva presentación por el Calcio este domingo 20 de septiembre desde las 7.30 de la mañana de Argentina como local contra Napoli.

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