Cultura

Uruguay declara el “Día del Natalicio de Gardel”, pero la Fundación Internacional del Zorzal cuestiona la prueba sobre la nacionalidad

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y pasó al Senado. Desde Argentina se impugna que un registro consular defina de manera concluyente el lugar del nacimiento del legendario cantor

Carlos Gardel Paramount
Uruguay busca declarar el 11 de diciembre como Día del Natalicio de Gardel y reabre el debate sobre su origen
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Esta semana la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por unanimidad un proyecto para instituir el 11 de diciembre como Día del Natalicio de Carlos Gardel. Y así se abrió una nueva discusión sobre los documentos que sustentan la tesis de su nacimiento en Tacuarembó. El argentino Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, expresó respaldo a la conmemoración, aunque objetó que se presente el registro consular de 1920 como una prueba histórica concluyente.

El proyecto recibió media sanción en Diputados y deberá ser tratado por la Cámara de Senadores antes de convertirse en ley. La iniciativa declara el 11 de diciembre de cada año como día del natalicio del cantor, “en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que lo registra como nacido en el departamento de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887”. La norma también dispone que las actividades alusivas en el territorio nacional sean consideradas de interés cultural.

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La iniciativa se apoya, entre otros antecedentes, en una inscripción de Gardel en el Consulado uruguayo en Buenos Aires, fechada el 8 de octubre de 1920. Según la información difundida por el semanario Búsqueda, el documento fue localizado en el Archivo Histórico Diplomático de la Cancillería uruguaya y consigna a Gardel como nacido en Tacuarembó.

Congreso de Uruguay
El proyecto recibió media sanción en Diputados y deberá ser tratado por la Cámara de Senadores antes de convertirse en ley (Foto Parlamento)

En un texto difundido tras la aprobación parlamentaria, Walter Santoro sostuvo que la Fundación Internacional Carlos Gardel ve “como positivo todo aquello que contribuya a celebrar, homenajear y mantener viva la figura de Carlos Gardel”. También afirmó que el cantante tiene una dimensión cultural que excede las fronteras nacionales y forma parte del patrimonio de la región.

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El presidente de la Fundación comparó la decisión uruguaya con la conmemoración argentina del 11 de diciembre, instituida como Día Nacional del Tango en homenaje a los nacimientos de Gardel y del músico Julio De Caro. Para Santoro, esa fecha pone el foco en el género, su trayectoria y su peso en la identidad cultural, antes que en la procedencia de una figura individual.

“Considero que esa mirada resulta mucho más enriquecedora, porque no se detiene únicamente en dónde o cuándo nació una persona, sino en aquello que hizo con su vida y en lo que esa vida significó para millones de personas”, escribió.

Carlos Gardel en busca de una identidad
La iniciativa declara el 11 de diciembre de cada año como día del natalicio del cantor, “en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que lo registra como nacido en el departamento de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887”

Desde esa perspectiva, planteó una alternativa a la denominación votada por los diputados uruguayos. “Creemos que hubiera sido mucho más enriquecedor declarar esa fecha como el Día de la Gesta de Carlos Gardel”, señaló. Para Santoro, esa fórmula permitiría homenajear la carrera del cantor, su difusión mundial del tango y su condición de símbolo rioplatense sin fijar como definitiva una interpretación sobre su lugar de nacimiento.

El núcleo de la objeción de Santoro se concentra en el valor histórico atribuido a la inscripción realizada por Gardel en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. “El registro realizado por Carlos Gardel ante el Consulado uruguayo en Buenos Aires existe desde 1920, y su autenticidad como documento consular no está en discusión”, dijo y agregó que “no corresponde transformar automáticamente su contenido en una conclusión histórica definitiva, sin estudiar las circunstancias que llevaron a Gardel, que hasta entonces atravesaba una compleja situación documental, a construir de esa manera una nueva identidad jurídica”.

El texto también relativiza el carácter novedoso del antecedente consular. Según Santoro, la documentación uruguaya y sus datos ya habían sido abordados décadas atrás por el periodista e investigador uruguayo Erasmo Silva Cabrera, conocido como Avlis, en trabajos publicados desde la década de 1960. “Investigar no consiste en seleccionar las piezas que confirman una hipótesis, sino en reunirlas todas, incluso aquellas que puedan contradecirla”.

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