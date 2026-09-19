Costa Rica

La apreciación del colón elevó hasta 30% los costos de operación en las zonas francas de Costa Rica

Las compañías instaladas reciben ingresos en dólares, pero cubren gastos obligatorios en moneda local, una presión cambiaria que afecta decisiones de inversión, expansión y contratación, según la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica

El empleo en las empresas de zonas francas cayó en 2,202 puestos en julio, mientras el tipo de cambio registró una variación interanual de -10.8%, según el BCCR./ (REUTERS/Mayela Lopez)
El empleo en las empresas de zonas francas cayó en 2,202 puestos en julio, mientras el tipo de cambio registró una variación interanual de -10.8%, según el BCCR./ (REUTERS/Mayela Lopez)
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La apreciación del colón frente al dólar elevó hasta 30% el costo de operación de las empresas instaladas en zonas francas de Costa Rica durante los últimos cuatro años, una presión que afecta las decisiones de inversión, expansión y contratación.

Las compañías reciben sus ingresos en dólares, pero afrontan gastos obligatorios en moneda local, según datos de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) difundidos por CRHoy.

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El empleo vinculado a estas compañías disminuyó en 2,202 puestos en julio, mientras el tipo de cambio acumulaba una variación interanual de -10.8% al 17 de ese mes. La cifra surge del Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las empresas de servicios concentran las mayores consecuencias de la apreciación cambiaria porque sostienen amplias planillas y una parte relevante de sus costos se paga en colones. El sector reúne el 61% del empleo total del Régimen de Zonas Francas y cerca del 67% de las compañías incorporadas.

El Régimen de Zonas Francas es un sistema de incentivos y beneficios fiscales que el Estado concede a empresas que realizan nuevas inversiones para impulsar la economía. Para Azofras, el aumento de costos amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo y la competitividad de Costa Rica como destino para nuevos proyectos.

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Las compañías de zonas francas reciben ingresos en dólares y afrontan gastos obligatorios en colones, según Azofras. /(EFE/Rayner Peña/Archivo)
Las compañías de zonas francas reciben ingresos en dólares y afrontan gastos obligatorios en colones, según Azofras. /(EFE/Rayner Peña/Archivo)

Las exportaciones de servicios también mostraron una contracción durante los dos primeros trimestres de 2026, de acuerdo con el cálculo del producto interno bruto real del BCCR. En el primer trimestre, la variación fue de -2.8%, y en el segundo alcanzó -3.9%.

El desempeño contrasta con 2025: entre enero y marzo de ese año, las exportaciones del sector crecieron 2.8% respecto del trimestre previo, mientras que en el segundo trimestre avanzaron 3.8%. La manufactura y la producción de dispositivos médicos también reciben el efecto de la apreciación del colón, aunque la exposición no es igual en todas las actividades.

Menor crecimiento de los regímenes especiales

La producción nacional creció 2.5% interanual en julio de 2026, pero el menor dinamismo respondió a la desaceleración de los regímenes especiales, que incluyen a las zonas francas. Estas actividades avanzaron 1.4% frente al mismo mes del año anterior, 15.6 puntos porcentuales menos que en julio de 2025, cuando habían registrado una expansión de 17.0%.

El crecimiento medio anual de este grupo de empresas llegó a 3.6% en julio de 2026. El banco central explicó que la comparación parte de un período excepcional, impulsado en 2025 por mayores exportaciones de dispositivos médicos ante adelantos de pedidos desde Estados Unidos, una demanda que comenzó a moderarse hacia el final de ese año.

Las exportaciones de servicios de Costa Rica se contrajeron en los dos primeros trimestres de 2026, con caídas de 2.8% y 3.9%, según el Banco Central. /(Foto cortesía Banco Central)
Las exportaciones de servicios de Costa Rica se contrajeron en los dos primeros trimestres de 2026, con caídas de 2.8% y 3.9%, según el Banco Central. /(Foto cortesía Banco Central)

La autoridad monetaria también vinculó la desaceleración con el cese de operaciones de multinacionales dedicadas a fabricar componentes y tableros electrónicos. Ese proceso comenzó a concretarse en el último trimestre de 2025.

La pérdida de ritmo ocurre junto con la salida o reducción de operaciones de varias compañías y una ola global de despidos en algunas multinacionales. El 9 de septiembre, Western Union anunció que reducirá su centro de operaciones en Costa Rica y trasladará parte de sus funciones a Guatemala, Lituania y Filipinas.

En agosto, Boston Scientific comunicó una reestructuración con recortes de personal que repercutirán en su operación costarricense. La medida se sumó a decisiones adoptadas entre 2025 y 2026 por Viant, Pfizer, Intel y Qorvo, que implicaron despidos; las dos últimas compañías trasladaron operaciones fuera de Costa Rica.

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