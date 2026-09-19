Política

“La guerra y la tregua son unilaterales, no participamos de ninguna”, afirmó Carlos Bianco sobre la interna peronista

El funcionario bonaerense dijo que el gobernador Kicillof pidió no exponer diferencias dentro del peronismo y que los planteos se resuelvan en privado mientras el armado organiza su proyección nacional

(Infobae en Vivo)
Carlos Bianco afirmó que por orden de Axel Kicillof, Derecho al Futuro no participa de la disputa pública con el kirchnerismo. (Infobae en Vivo)
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El ministro de Gobierno bonaerense y dirigente de Derecho al Futuro, Carlos Bianco, afirmó que por orden del gobernador Axel Kicillof, ese espacio no participa de la disputa pública con el kirchnerismo y mantendrá esa decisión mientras organiza su proyección nacional. “No hay una guerra, es una guerra unilateral y es una tregua unilateral porque nosotros no participamos ni de la guerra ni de la tregua”, aseguró.

En una entrevista con Futurock, el funcionario sostuvo que el gobernador les pidió evitar las discusiones públicas dentro del peronismo. “Si tenemos que discutir algo con algún compañero, acá todos tenemos el teléfono de todos”, planteó Bianco, al fijar una estrategia de silencio frente a las críticas de otros sectores.

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La definición del funcionario se produjo horas antes del plenario federal del movimiento que lidera Kicillof, en Avellaneda, donde el mandatario bonaerense será el único orador después de una jornada con diez espacios de debate temático. Bianco anticipó que asistirán dirigentes de todas las provincias y estimó que podría haber entre 50 y 100 intendentes.

El ministro descartó que el encuentro incluya el lanzamiento de una candidatura presidencial. Recordó que Kicillof había establecido el 26 de diciembre de 2025 que el año en curso debía estar dedicado a la construcción política y que las postulaciones se discutirían el año próximo.

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Una candidatura unificada

Axel Kicillof marcha noche de los lápices
El plenario federal de Derecho al Futuro en Avellaneda reunirá dirigentes de todas las provincias y tendrá a Axel Kicillof como único orador.

Bianco sostuvo que el Movimiento Derecho al Futuro busca ampliar su presencia territorial antes de resolver quién encabezará el peronismo. “Hemos sumado cientos y miles de compañeros en todo el país que antes no tenían una pertenencia política o tenían alguna pertenencia política que ya los había dejado de representar”, aseguró.

El dirigente afirmó que la organización no se concibe como un espacio de dirigentes de primera línea, sino como una estructura con representación de bases. También consideró que el armado oficialista bonaerense es “el movimiento político que más ha crecido en los últimos dos años”.

La discusión por una eventual candidatura de Kicillof quedó separada del objetivo inmediato de consolidar el movimiento. Bianco sostuvo que cada sector del peronismo y del campo popular debe recorrer su propio camino hasta llegar a una fórmula común frente a la derecha.

“Cada uno haga su camino, cada sector del peronismo, del campo popular, haga su camino en el sentido de al final de ese camino lograr una candidatura unificada del campo popular”, expresó. Para el ministro, la definición del método dependerá de las reglas electorales vigentes y de la continuidad o eliminación de las PASO.

La unidad electoral aparece como límite para la disputa interna

Cristina Fernández de Kirchner fue definida por Carlos Bianco como una “referencia importantísima” del peronismo, mientras el espacio de Axel Kicillof insiste en la necesidad de una candidatura unificada. (REUTERS/Tomas Cuesta)
Cristina Fernández de Kirchner fue definida por Carlos Bianco como una “referencia importantísima” del peronismo, mientras el espacio de Axel Kicillof insiste en la necesidad de una candidatura unificada. (REUTERS/Tomas Cuesta)

Bianco dijo que el espacio no modificará su estrategia ante posibles candidaturas de otros dirigentes, incluida una eventual postulación de Cristina Fernández de Kirchner. “Nosotros tenemos un camino, una estrategia, la hemos definido, la hemos hablado muchísimo y la vamos a seguir implementando”, afirmó.

El ministro ubicó a la expresidenta como “una referencia importantísima del campo popular del peronismo”, aunque evitó anticipar cómo será la convivencia entre los distintos sectores. Su principal advertencia fue que una fragmentación electoral tendría costos para todo el espacio.

“Estamos muy convencidos de que no puede el campo popular ir dividido. Si va dividido, pierde probablemente”, señaló Bianco. Luego cuestionó el funcionamiento reciente del peronismo: “El que gana conduce y el que pierde acompaña. Hace mucho que no sucede. Últimamente, el que gana no conduce y el que pierde no acompaña”.

La que termina es una semana de cuestionamientos contra Kicillof, en especial por parte de la diputada provincial Mayra Mendoza, quien lo acusó de desleal y de dividir al Partido Justicialista. Como publicó Infobae, la dirigente de La Cámpora también vinculó esas diferencias con reclamos de municipios que no integran el armado del gobernador.

El Gobierno bonaerense apuesta a la gestión para llegar a los votantes desencantados

Mayra Mendoza habla por micrófono vestida con un saco azul claro, sentada en una mesa junto a dos personas
Mayra Mendoza, diputada provincial y dirigente de La Cámpora, cuestionó a Axel Kicillof por la interna peronista y lo acusó de desleal y de dividir al PJ.

Bianco negó que el oficialismo provincial esté en campaña y afirmó que la prioridad es la administración bonaerense en un escenario de recortes nacionales. Describió un contexto de caída de la producción industrial, cierres de comercios, crisis del turismo y dificultades para la construcción, además de finanzas provinciales afectadas por decisiones del gobierno de Javier Milei.

El funcionario planteó que la gestión funciona como canal para dirigirse a los sectores sin identificación partidaria definida. “Hay un público que está desencantado, naturalmente”, afirmó al mencionar a quienes no se reconocen como peronistas, libertarios o radicales.

Bianco atribuyó ese desencanto al gobierno de Mauricio Macri, a la administración peronista de Alberto Fernández que no cumplió las expectativas que había generado y a la actual gestión nacional. “Va a haber que empezar a afinar un poco la mira para ese público para volver a darle una esperanza”, sostuvo.

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