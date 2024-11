3 consejos sobre longevidad del premio Nobel Venki Ramakrishnan

Venki Ramakrishnan es un crítico de las terapias antiedad sin evidencia científica

En la era de los suplementos milagrosos y las terapias antiedad, Venki Ramakrishnan, científico galardonado con el Premio Nobel de Química en 2009 y autor de Why We Die, ofrece una perspectiva diferente sobre cómo vivir más y, sobre todo, mejor. A sus 72 años, este microbiólogo, ex presidente de la Royal Society y residente de Cambridge, Inglaterra, sostiene un estilo de vida saludable sin complicaciones ni modas.

Mientras la industria de la longevidad crece a pasos agigantados, Ramakrishnan destaca tres pilares fundamentales para una vida larga: alimentación, ejercicio y buen descanso. Estos hábitos, según reveló en entrevista con Business Insider, representan una vía realista y efectiva frente a los prometedores —pero en ocasiones poco comprobados— avances tecnológicos en antienvejecimiento.

La perspectiva de Ramakrishnan sobre la longevidad

Ramakrishnan observa con escepticismo cómo la investigación sobre el envejecimiento se rodeó de un hype importante en los últimos años. Según él, aunque existen avances científicos importantes en este campo, muchos productos en el mercado que prometen la juventud carecen de evidencia suficiente y de regulación adecuada.

Ramakrishnan advierte que tratamientos como los suplementos de NAD+ o la terapia de ozono suelen entrar al mercado sin pruebas rigurosas o aprobación de la FDA, lo que podría presentar riesgos a la salud de los consumidores. Para Ramakrishnan, aunque la ciencia avanza, aún estamos lejos de lograr intervenciones antienvejecimiento con respaldo sólido.

Para Ramakrishnan, alimentación, ejercicio y descanso son claves para la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay mucha ciencia excelente en curso, pero soy negativo sobre el hype excesivo”, aseguró en diálogo con Business Insider Ramakrishnan, y añade que la urgencia por prolongar la vida es aprovechada por empresas que venden suplementos o tratamientos sin evidencias concluyentes. Él invita a ser cautelosos y a centrarse en hábitos bien establecidos y respaldados por la ciencia.

Alimentación: comida nutritiva y en porciones controladas

Ramakrishnan es vegetariano de toda la vida y siempre cocina sus alimentos desde cero, lo que le permite mantener una dieta equilibrada y evitar productos ultra-procesados, asociados a mayores riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y cáncer. Su enfoque se basa en una dieta estilo mediterráneo, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Además, sigue la famosa regla del escritor Michael Pollan: “Come comida. No demasiada. Principalmente plantas”, subrayando la importancia de evitar los excesos en cantidad, incluso de alimentos saludables.

Ramakrishnan cocina recetas vegetarianas desde cero para mantener su bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios respaldan su enfoque, ya que una dieta equilibrada y natural contribuye a una vida más longeva. El cuidado de la alimentación, según Ramakrishnan, se debe centrar en las porciones y en la variedad, priorizando la ingesta de nutrientes esenciales para la regeneración y el buen funcionamiento del organismo.

Ejercicio diario: la clave para un envejecimiento saludable

Ramakrishnan mantiene una vida activa y dedica al menos 10 kilómetros al día al ciclismo, una actividad que realiza en lugar de utilizar automóvil. Además, asiste al gimnasio varias veces a la semana, donde practica ejercicios cardiovasculares y de fuerza, los cuales considera esenciales para mantener la salud muscular y cardiovascular.

“Necesitas hacer ejercicio cardiovascular y también de fuerza. Uno para mantener el sistema cardiovascular y el otro para conservar la masa muscular y la fuerza”, asegura el científico.

El ejercicio diario reduce un 41% el riesgo de mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios respaldan sus recomendaciones: una investigación publicada en el British Journal of Sports Medicine en 2022 mostró que las personas mayores que combinan levantamiento de pesas con 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbico semanal tienen un 41% menos de riesgo de mortalidad en comparación con aquellas que llevan una vida sedentaria. Ramakrishnan reafirma que el ejercicio no solo ayuda a mantener el cuerpo en óptimas condiciones, sino que también estimula la regeneración celular, un factor esencial en el envejecimiento saludable.

Importancia de la calidad del sueño en la longevidad

Para Ramakrishnan, el sueño no es solo una etapa de descanso, sino un proceso fundamental para la regeneración del cuerpo. Afirma que durante el sueño, el organismo se “resetea” y repara el desgaste acumulado durante el día. Para lograr estos beneficios, trata de dormir ocho horas cada noche, consciente de que un sueño adecuado mejora no solo la energía y la salud mental, sino también la longevidad.

El buen descanso mejora salud mental y puede alargar la vida hasta cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes indican que las personas que duermen entre siete y ocho horas y cumplen con ciertos parámetros de calidad del sueño pueden vivir hasta cinco años más en promedio. Entre estos parámetros están: conciliar el sueño sin dificultad y permanecer dormido toda la noche, no depender de medicación para dormir y sentirse descansado al despertar. En el caso de los hombres, quienes cumplen con estas medidas pueden vivir 4,7 años más, mientras que para las mujeres la expectativa aumenta en 2,4 años.

“La gente ha subestimado la importancia del sueño”, afirma Ramakrishnan. Para él, un buen descanso nocturno es clave en cualquier estrategia de longevidad efectiva, porque permite que el cuerpo se recupere de las tensiones diarias y mantenga su vitalidad.