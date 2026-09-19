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La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

El director técnico del Colchonero palpitó el enfrentamiento ante el Merengue

Diego Simeone confirmó la presencia de Julián Álvarez en el clásico ante Real Madrid
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Diego Pablo Simeone confirmó que Julián Álvarez estará disponible para el clásico ante Real Madrid, que se disputará este domingo 20 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano. El entrenador del Atlético de Madrid evitó adelantar si el delantero argentino será titular, aunque dejó claro que forma parte de las opciones para un encuentro que puede influir en el inicio de la lucha por La Liga.

“Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza de inicio o sale durante el partido”, afirmó Simeone en la conferencia de prensa previa al derbi. La definición despejó la principal incógnita de la última práctica rojiblanca, luego de que el atacante completara el entrenamiento junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

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Álvarez no había participado del partido frente a Osasuna por problemas físicos. Su regreso al grupo abrió la posibilidad de que reaparezca desde el arranque contra el equipo dirigido por José Mourinho, aunque el técnico argentino mantuvo la reserva sobre la formación que utilizará en el séptimo compromiso del campeonato.

El atacante realizó toda la sesión a la par del plantel y que quedó en condiciones de disputar el encuentro. La duda pasa por su presencia en el once inicial o por una eventual entrada durante el desarrollo del juego. Simeone cuenta, además, con la alternativa de sostener a Jonathan David, quien tuvo participación en el último triunfo, o modificar el esquema y prescindir de un centrodelantero fijo.

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La recuperación de Julián Álvarez supone una novedad para un Atlético de Madrid que llegará al derbi después de dos victorias consecutivas, con siete goles convertidos y ningún tanto recibido. El equipo suma 13 puntos sobre 18 posibles y buscará despedirse de esta etapa del calendario con un resultado favorable antes del próximo parón de selecciones.

Julián Álvarez practicó junto al grupo y formará parte de la nómina del Atlético de Madrid para el clásico con el Real Madrid (EFE/ Sergio Pérez)
Julián Álvarez practicó junto al grupo y formará parte de la nómina del Atlético de Madrid para el clásico con el Real Madrid (EFE/ Sergio Pérez)

En otro tramo de la conferencia, el estratega argentino fue consultado sobre cómo esperaba el ambiente en el estadio luego del “enrarecimiento” que se vivió alrededor de Julián Álvarez, quien quedó en el centro de la escena al verse frustrado su traspaso al Barcelona. El Cholo contestó, pero eludiendo el foco principal de la pregunta: “Madrid está viviendo una semana increíble. Tuve la posibilidad de participar en la F1. Ayer me tocó ir a ver Shakira, mañana Real Madrid-Atlético Madrid. Madrid crece, hay una energía buenísima. Ojalá mañana lo podamos disfrutar”.

En la previa, el DT también relativizó el peso de los antecedentes recientes de ambos equipos. “El partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad”, sostuvo. Su declaración apuntó a separar el rendimiento de Atlético de Madrid y Real Madrid en las fechas previas de las particularidades que plantea un enfrentamiento entre los dos clubes de la capital española.

Simeone conoce la dimensión del partido desde sus años como futbolista y desde más de una década al frente del conjunto rojiblanco. Consultado sobre el mensaje para los jugadores que afrontarán el derbi por primera vez, dejó una advertencia: “Calma, ante todo calma”. También vinculó esa idea con la confianza necesaria para responder en un escenario de alta exigencia.

“Hay una palabra que es seguridad. Si tienes seguridad en lo que haces, puede ir mal o bien, pero es el camino”, explicó el entrenador.

Simeone también se refirió a una de las claves tácticas del duelo. Advirtió sobre el poder de transición del conjunto blanco, con Kylian Mbappé y Vinicius como principales amenazas cuando el rival pierde la pelota. “Ellos tienen una transición más poderosa que la nuestra”, analizó.

Según su lectura, Atlético de Madrid deberá administrar con cuidado la posesión para impedir que Real Madrid encuentre espacios a campo abierto. El planteo obliga a sostener un equilibrio entre el ataque y las precauciones defensivas, en un partido donde una pérdida en zonas comprometidas puede condicionar el desarrollo.

También habló de Ademola Lookman, a quien definió como un futbolista con una capacidad de desequilibrio que el plantel no tenía en abundancia. “Es un futbolista que tiene un perfil que no tenemos mucho. Es el más desequilibrante en el uno para uno en el borde del área. Le necesitamos ya sea 60, 70 o lo que juegue. Nos hizo muy bien desde que llegó y aunque su inicio de temporada no es el que él querría tener, pero le necesitamos”, manifestó.

“Es diferente de jugador, pero no podemos mentirnos... Hay una rivalidad que hemos logrado recuperar en estos años. La seguridad es importante en esos partidos”, concluyó.

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