“Un paso hacia lo desconocido”: el telescopio Roman inició su misión para transformar el conocimiento sobre el universo y revelar los secretos de la energía oscura

El video muestra el lanzamiento del Telescopio Espacial Roman de la NASA a bordo del cohete Falcon Heavy. Las escenas presentan el cohete en la plataforma, la ignición con grandes columnas de fuego y humo, y su ascenso gradual. La secuencia concluye con la vista del cohete elevándose y dejando una estela en el cielo. Este es un registro de evento del despegue.

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El telescopio espacial Nancy Grace Roman partió hacia su órbita definitiva y abrió una misión con la que la NASA busca investigar energía oscura, materia oscura, gravedad a gran escala y exoplanetas, en un proyecto que, según describieron los astrónomos tras el despegue, deja atrás la etapa de ingeniería y coloca a la astronomía frente a un territorio todavía sin explorar.

Infobae siguió la cobertura del lanzamiento, que se concretó el domingo desde Florida a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Julie McEnery, científica principal del proyecto del Telescopio Espacial Roman en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, dijo momentos después del lanzamiento: “Siento que estoy al borde de un precipicio, y estamos a punto de dar un paso hacia lo desconocido”.

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El observatorio ya inició su trayecto hacia el punto de Lagrange 2, o L2, situado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, donde comenzará su puesta en servicio.

Qué observará el nuevo telescopio espacial de la NASA, Nancy Grace Roman

Nancy Grace Roman fue una astrónoma estadounidense considerada una de las figuras decisivas en la historia de la NASA y de la exploración espacial moderna. Nacida en 1925, se convirtió en la primera jefa de Astronomía de la agencia y tuvo un papel central en el impulso de los grandes observatorios espaciales, en una etapa en la que la idea de estudiar el universo desde fuera de la atmósfera todavía era una apuesta de largo plazo.

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Por ese trabajo la apodaron la “madre del Hubble”, y su legado quedó asociado al desarrollo de una nueva era para la astronomía. El nuevo telescopio lleva su nombre como reconocimiento a esa trayectoria y a su influencia en la forma en que hoy se observa el cosmos.

Estos son cinco datos clave que ayudan a entender por qué Roman puede cambiar la astronomía.

El nuevo observatorio espacial de la agencia estadounidense inicia su misión con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el origen y la estructura del universo ( REUTERS/Joe Skipper)

1. Buscará respuestas sobre dos de los mayores enigmas del cosmos

La misión tiene como blanco dos componentes que dominan el universo y que aún no tienen una explicación definitiva: la energía oscura y la materia oscura.

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Roman fue diseñado para estudiar cómo se expandió el universo a lo largo del tiempo y cómo se formaron y evolucionaron sus estructuras a gran escala. Ese trabajo permitirá medir el empuje asociado a la energía oscura y el efecto gravitacional atribuido a la materia oscura.

Esa meta ubica al observatorio en el centro de uno de los debates más amplios de la física moderna. La agencia espacial estadounidense espera usar sus datos para construir el mapa tridimensional más completo del universo hasta la fecha y contrastar modelos sobre su evolución.

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El telescopio Nancy Grace Roman: mapeará los secretos del cosmos desde una perspectiva inédita (Captura de video - NASA)

2. Pondrá a prueba la gravedad en escalas nunca exploradas con este detalle

Además de estudiar la composición del cosmos, Roman intentará verificar si las leyes de la gravedad se comportan como hoy se cree cuando se observan a distancias inmensas. El telescopio medirá cómo se agrupan las galaxias y cómo la materia desvía la luz por efecto de la lente gravitacional.

Ese registro permitirá examinar si la teoría de Albert Einstein mantiene su capacidad explicativa a lo largo de miles de millones de años luz o si aparecen indicios que obliguen a revisar ese marco.

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La misión no se limita a observar objetos lejanos: también apunta a probar las reglas físicas con las que se interpreta el universo.

La misión principal del Roman es investigar la energía oscura, un componente que acelera la expansión del universo y sigue siendo un misterio (NASA & CSA)

3. Podrá relevar el cielo con una amplitud que cambia la escala de observación

Uno de los rasgos técnicos más citados del proyecto es su capacidad para combinar resolución con un campo de visión mucho más amplio que el de Hubble. Según explicó McEnery en declaraciones recogidas por Reuters, el telescopio tiene una sensibilidad y una nitidez comparables a las de Hubble, pero puede estudiar el cielo a una velocidad mucho mayor.

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La diferencia aparece con una comparación concreta: Roman puede relevar toda la Vía Láctea en un mes, mientras que Hubble necesitaría un siglo para cubrir una tarea equivalente, de acuerdo con la misma científica.

Esa capacidad panorámica permitirá detectar fenómenos raros, objetos débiles y patrones de gran escala que otros observatorios no pueden registrar con la misma eficiencia.

Nancy Grace Roman fue astrónoma, pionera y la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la NASA, donde impulsó la astronomía espacial (NASA)

4. También buscará miles de exoplanetas y ampliará el censo de otros mundos

La misión no se concentra solo en cosmología. El nuevo observatorio espacial de la NASA llevará adelante una de las búsquedas más extensas de exoplanetas realizadas hasta ahora. Los científicos esperan identificar miles de nuevos planetas fuera del sistema solar y obtener el primer censo estadístico de sistemas planetarios comparables al nuestro.

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Ese trabajo incluye la posibilidad de detectar mundos errantes, es decir, planetas que no orbitan una estrella. Roman también incorpora tecnología para observar de forma directa algunos exoplanetas cercanos y reunir información que sirva de base para futuras misiones. La combinación entre estudio del universo profundo y exploración planetaria amplía el alcance científico del proyecto.

Su cámara infrarroja de 300 megapíxeles permitirá a los astrónomos crear mapas profundos de materia oscura y estudiar galaxias lejanas (NASA)

5. Nació como un satélite espía y terminó convertido en una herramienta para explorar el universo

El origen del observatorio explica parte de su singularidad. El artefacto fue concebido en un programa de satélites espía de la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos, el organismo que administra algunos de los satélites de inteligencia más potentes del país. Ese plan fue cancelado tras sobrepasar su presupuesto.

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En 2012, la oficina donó el sistema a la NASA, que lo readaptó para fines científicos. La conversión de un dispositivo pensado para vigilancia en un observatorio destinado a estudiar galaxias, materia oscura y exoplanetas resume buena parte del carácter excepcional de Roman.

La misión principal fue prevista para cinco años, con combustible suficiente para una posible extensión de otros cinco, y el equipo científico afrontará ahora 90 días de calibración antes del inicio pleno de las operaciones. Si ese cronograma se cumple, las primeras imágenes de alta resolución llegarán antes de fin de año, según indicó la directora del proyecto, Jackie Townsend.