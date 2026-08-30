Ciencia

La NASA lanza el nuevo telescopio Nancy Grace Roman: mapeará los secretos del cosmos desde una perspectiva inédita

El observatorio de la NASA iniciará la misión para trazar el mapa de amplias zonas del espacio, con operaciones a 1,5 millones de kilómetros. El artefacto fue desarrollado durante más de una década y requirió una inversión que superó los USD 4.000 millones

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El lanzamiento del telescopio espacial Roman marca el inicio de una ambiciosa misión para explorar los misterios del cosmos y ampliar los límites del conocimiento astronómico. El artefacto, de más de 12 metros de altura, despegará desde Florida a bordo de un cohete Falcon Heavy este domingo a las 07:26 hora local (11:26 GMT), en una operación que promete revolucionar la manera en que se observa el universo.

El artefacto fue desarrollado durante más de una década y requirió una inversión que superó los USD 4.000 millones. Su diseño se concibió para capturar imágenes de extensas zonas del espacio y aportar datos que ayuden a descifrar enigmas fundamentales de la física moderna.

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A diferencia de otros instrumentos, el Roman cuenta con un campo de visión más de 100 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble, lanzado el 24 de abril de 1990. Desde su posición a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, podrá observar regiones del espacio inalcanzables para otros observatorios y ofrecerá un registro sin precedentes de exoplanetas y supernovas.

La NASA eligió bautizar el telescopio en honor a Nancy Grace Roman, pionera de la astronomía estadounidense y conocida como la “madre del Hubble”. Su legado inspira la misión de este nuevo observatorio, cuyo objetivo es ampliar el atlas del universo y profundizar en los secretos de la materia y la energía oscuras.

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telescopio Nancy Grace Roman de NASA
El telescopio Nancy Grace Roman (NASA)

El Roman no solo observará miles de exoplanetas y decenas de miles de supernovas; también se espera que sus datos ayuden a comprender cuán comunes son los sistemas solares como el nuestro. Como explicó Dave Content, responsable técnico del telescopio: “Será el mayor catálogo de objetos astronómicos jamás elaborado y nos ayudará a comprender cuán comunes son sistemas solares como el nuestro”.

Este domingo, la NASA dará inicio a una misión que podría responder preguntas claves sobre la estructura y el origen del universo. El Roman operará en conjunto con otros observatorios como el Webb y la sonda Euclid, complementando la labor de instituciones científicas internacionales.

Un telescopio para el futuro de la astronomía

El artefacto está equipado para detectar la luz de objetos celestes emitida hace miles de millones de años. Esto permitirá a los científicos observar el pasado remoto del universo y analizar fenómenos que podrían redefinir la comprensión actual de la física.

La materia oscura y la energía oscura, que constituyen el 95% del universo, estarán en el centro de la investigación. Se cree que la primera actúa como un “pegamento gravitacional” y la segunda como una fuerza que impulsa la expansión del cosmos.

La investigadora principal del proyecto, Julie McEnery, subrayó la relevancia de los nuevos datos: “Observaciones recientes apuntan a que nuestro modelo estándar del universo es incorrecto”. McEnery anticipa que el telescopio podrá determinar si los modelos actuales son precisos, o si se requiere una revisión profunda en la concepción de la expansión cósmica.

Un cohete Falcon Heavy de SpaceX está listo para su lanzamiento con el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA a bordo, en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.), el 29 de agosto de 2026 (REUTERS/Joe Skipper)
Un cohete Falcon Heavy de SpaceX está listo para su lanzamiento con el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA a bordo, en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.), el 29 de agosto de 2026 (REUTERS/Joe Skipper)

Uno de los grandes desafíos será procesar el volumen de información generado por el telescopio. “El telescopio generará alrededor de 1,3 terabytes de datos al día, lo que significa que básicamente no se pueden descargar los datos en el portátil de nadie”, señaló Content.

El acceso a los datos será abierto tanto para la comunidad científica como para el público general. Los expertos prevén que los hallazgos más relevantes serán inesperados y abrirán nuevas líneas de investigación para futuras misiones. “Espero mucho, y de hecho doy por hecho, que los descubrimientos científicos más emocionantes del Roman serán una sorpresa, algo que no podemos prever y que sentará las bases para el siguiente conjunto, más profundo, de preguntas que deberán abordar futuras misiones”, concluyó Content.

(Con información de AFP)

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