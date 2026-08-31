El talento oculto de Coty Romero que sorprendió a todos: fútbol femenino y una destreza desconocida

La influencer compartió una tarde deportiva en la que se lució con sus destrezas para jugar el fútbol, a pocas semanas de su cirugía estética (Video: Instagram)

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Coty Romero sorprendió al mostrar su nivel en una cancha de fútbol durante el Argentina Streamers Fem, el torneo femenino que reúne a creadoras de contenido y figuras del universo digital. En una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó ver una faceta poco conocida: control de pelota, lectura de juego y participación decisiva en distintas acciones del partido, a pocas semanas de su cirugía estética de busto. Las imágenes que compartió se alejaron del registro habitual de moda, viajes o producciones para redes y la mostraron metida de lleno en la competencia.

Desde el arranque, Coty llamó la atención por su soltura con la pelota en los pies. En uno de los tramos más comentados de los videos, se la vio hacer destrezas técnicas que despertaron aplausos y gritos de quienes seguían el encuentro desde un costado de la cancha. Esa secuencia se convirtió en uno de los puntos más celebrados de sus historias y reforzó la sorpresa ante su talento, que no estaba tan asociada a esta faceta deportiva. El material también dejó en evidencia que su participación no quedó reducida a una aparición aislada o una jugada puntual. Durante el partido, la influencer intervino en distintas acciones, buscó la pelota y se mostró atenta para cortar avances rivales. En una de esas jugadas, interceptó un pase en plena dinámica del partido y transformó esa recuperación en una acción ofensiva que terminó en gol. Ese momento elevó la reacción de sus compañeras y del público presente, que celebró tanto la definición como el anticipo previo que hizo posible la jugada.

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Más allá del resultado del encuentro, los videos construyeron una escena clara: Coty no apareció como invitada circunstancial, sino como una participante activa dentro del juego. Sus movimientos mostraron coordinación, confianza y una relación con la pelota que no suele verse en las apariciones públicas con las que construyó su perfil mediático. La repercusión creció justamente por ese contraste entre la imagen con la que suele instalarse en redes y esta versión ligada al fútbol. La aparición en la cancha también sumó atención por el momento personal en el que ocurrió. A comienzos de agosto, Romero había contado públicamente que iba a someterse a una cirugía de aumento mamario y eligió compartir el proceso completo con sus seguidores. El 2 de agosto anunció la intervención y desde entonces mostró la preparación previa, la consulta médica y parte de sus sensaciones antes de entrar al quirófano.

Coty compartió parte del entrenamiento antes del partido de fútbol con un manejo de la pelota que sorprendió a todos (Video: Instagram)

Tras la operación, la correntina confirmó desde la clínica que todo había salido bien. Lo hizo con una historia de Instagram en la que se la vio recostada, con una remera blanca y señales visibles de la intervención en la zona del pecho. En ese posteo escribió “Ya salí, todo bien gracias a Dios”, mensaje con el que dio por terminada una instancia que había relatado paso a paso ante su comunidad digital. En los días previos a la cirugía, Romero también publicó un video desde el consultorio del especialista. Allí mostró el momento de elegir el tipo y el tamaño de los implantes, además de parte de la charla con el médico. “Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, dijo al inicio de ese contenido. Más adelante agregó: “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”.

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A comienzo de agosto, Coty Romero dio a conocer que se someterá a una cirugía estética y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

Ese episodio tuvo continuidad poco después con una sesión de fotos casera en ropa interior, difundida también en redes. En esas imágenes posó con un corpiño deportivo nude de una sola pieza y un culotte blanco, junto con accesorios dorados, una cola de caballo y maquillaje de acabado luminoso. La publicación volvió a circular entre sus seguidores, que siguieron de cerca su recuperación y sus nuevos posteos. Ahora, su paso por el Argentina Streamers Fem sumó una capa distinta a esa exposición. Esta vez, la conversación no quedó centrada en un look, una producción ni en su post operatorio, sino en su rendimiento en la cancha, las destrezas con la pelota, una recuperación clave y un gol que modificaron el eje de atención en sus historias. En medio de un presente marcado por su actividad en redes, Romero dejó a la vista una versión deportiva que hasta ahora había ocupado un lugar secundario.