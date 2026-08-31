Costa Rica inaugura su primer laboratorio para fabricar medicamentos de cannabis medicinal

Costa Rica inauguró en Cartago el primer laboratorio de manufactura de cannabis medicinal para producir medicamentos terminados. (Foto: El Observador)

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Costa Rica ya tiene el primer laboratorio de manufactura de cannabis medicinal en el país, lo que marca un cambio relevante para el sector al permitir el paso de la exportación de materia prima a la producción de medicamentos terminados. Esta instalación, ubicada en Cartago y desarrollada por Vantage Point Global, tiene como meta abastecer al mercado nacional y a destinos como Alemania, Suiza y Reino Unido.

El laboratorio fue inaugurado en El Guarco, en un contexto donde la industria local de cannabis medicinal todavía enfrenta desafíos regulatorios y políticos. Según la firma, el proyecto podría generar hasta 420 empleos una vez que alcance su máximo desarrollo. Por ahora, la operación ya suma 85 colaboradores activos en una de las áreas productivas, mientras se proyecta la ampliación de nuevas líneas dentro de la finca y los laboratorios, según explicó el gerente general, Jorge Calderón, en declaraciones recogidas por El Observador.

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La planta está destinada a la fabricación de concentrados, aceites, jarabes y pastillas a base de cannabis sativa. Calderón señaló que, con esta infraestructura, la compañía puede cultivar bajo los estándares de calidad más altos, procesar el producto y ofrecer medicamentos terminados, tanto para el consumo local como para la exportación.

Obstáculos regulatorios para la industria del cannabis medicinal en Costa Rica

Calderón indicó que el principal reto que enfrenta la operación no es técnico, sino que deriva del marco normativo vigente. Según su análisis, la Ley N.° 10.113, que regula el cannabis para uso medicinal y terapéutico y el cáñamo para uso alimentario e industrial, presenta vacíos que dificultan el registro de productos farmacéuticos en el país. Esta situación limita la comercialización de medicamentos en Costa Rica, aunque sí permite la exportación a mercados internacionales, de acuerdo con lo informado por El Observador.

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El diputado Stephan Brunner, ex vicepresidente de la República, compartió esta visión al asistir a la inauguración del laboratorio. Brunner explicó que las principales dificultades para el proyecto han estado relacionadas con los permisos y aspectos legales, y no con los procesos agrícolas o farmacéuticos. Destacó la permanencia de la empresa en el país, considerando la lentitud en la implementación de la ley aprobada hace cuatro años.

El laboratorio fabricará concentrados, aceites, jarabes y pastillas a base de cannabis sativa para consumo local y exportación. (Foto: El Observador)

La empresa considera que la apertura del laboratorio constituye un primer paso para que Costa Rica avance hacia la producción nacional de medicamentos terminados a base de cannabis, aunque reconoce que la evolución del marco normativo será determinante para el crecimiento definitivo del sector.

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Primer laboratorio y exportación: impacto inmediato y a futuro

La inauguración del laboratorio en Cartago se produjo poco después de que Costa Rica concretara su primera exportación oficial de cannabis medicinal, realizada el 13 de marzo. El envío, dirigido a Europa, se efectuó en conformidad con la legislación costarricense para cannabis medicinal y terapéutico y cumplió con los requisitos establecidos por la Unión Europea.

Este hecho consideran representa una posibilidad para que Costa Rica acceda a nuevos mercados y sea valorada por la calidad y las certificaciones de su producción de cannabis medicinal. Por su parte, Jorge Calderón destacó que este primer envío pone de relieve la capacidad técnica del país para adaptarse a las exigencias de nuevas actividades agrícolas y médicas. Señaló que se trata de la primera vez que un producto agrícola costarricense es clasificado también como materia prima médica y debe cumplir con estándares internacionales en su exportación.

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La puesta en marcha de la nueva planta tiene como objetivo cubrir todo el proceso productivo, desde el cultivo hasta la elaboración y salida al mercado de medicamentos terminados. El avance del sector podría aportar a la diversificación de la economía nacional en los campos farmacéutico y agrícola, mientras se espera que la evolución normativa acompañe el desarrollo de la industria de cannabis medicinal en el país.