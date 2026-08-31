Política

El Gobierno otorgó un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: de cuánto será la suba

Se trata de un esquema de actualización en cuatro tramos, que se pagarán de manera escalonada hasta fin de año. También se incrementaron los salarios de los empleados públicos con regímenes especiales

Cola y fuselaje de un avión de carga, personal militar con uniformes de camuflaje, vehículo de apoyo terrestre, generador eléctrico rojo, escalera
El incremento regirá aparti de septiembre y se irá actualizando por trramos hasta diciembre (Ministerio de Defensa de la Nación)
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El Gobierno publicó este lunes en Boletín Oficial las modificaciones salariales que se venían gestionando en las últimas semanas, incluso algunos ya confirmados. Se trata de incrementos escalonados para el personal de la Administración Pública Nacional y las fuerzas de seguridad federales, con vigencia a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Las subas quedaron instrumentadas mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Los incrementos se aplican en cuatro tramos mensuales consecutivos y alcanzan a los trabajadores permanentes y no permanentes del Estado comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

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En lo que refiere a las fuerzas de seguridad, la actualización para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) comprende el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme.

Por su parte, Prefectura Naval Argentina (PNA), tendrá una suba que abarca el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado policial en actividad; mientras que la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una actualización del haber mensual, el suplemento por Zona, el valor del Servicio de Policía Adicional y las compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

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En lo que respecta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se actualizaron algunos ítems del decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio; y en el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), vio modificados el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio.

Esta medida había sido anticipado por Infobae a partir de la información de una fuente relacionada con el tema sobre los valores que constan en los anexos que integran la medida. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

De hecho hace algunos meses se estableció un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. Dicho reconocimiento económico por la formación académica y la profesionalización del capital humano militar, forma parte de los valores actualizados.

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La medida se conoció mediante un decreto publicado en Boletin Oficial

En paralelo se conocieron también los ajustes para los empleados de la Administración Pública. El acuerdo paritario, homologado por el decreto 832/2026, fijó subas del 1,90% a partir del 1° de septiembre de 2026, del 1,80% desde el 1° de octubre, del 1,60% desde el 1° de noviembre y del 1,50% desde el 1° de diciembre, siempre sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior. Cada porcentaje se aplica de forma acumulativa sobre la base actualizada del mes previo.

El mismo decreto estableció la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia hasta fin de año —con actualización de sus montos— y mantuvo las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el decreto 56/20 en idénticos valores hasta fin de año.

También se dispuso una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre de 2026. La propuesta oficial se cerró el 25 de agosto en un porcentaje de 6,8%, además del bono.

Sin embargo esta actualización solamente fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a diferencia de la AsociaciónTrabajadores del Estado (ATE) que rechazó la oferta y anunció inminentes medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

Docentes de la Administración Central y hora cátedra

Mediante el decreto 834/2026, también aumentaron el valor de la hora cátedra para el personal docente retribuido por ese concepto en la Administración Central y organismos afines. Los montos quedaron fijados en $8.982 desde el 1° de septiembre, $9.144 desde el 1° de octubre, $9.290 desde el 1° de noviembre y $9.429 desde el 1° de diciembre de 2026.

Escuela Nacional de Bibliotecarios e ISER

Para los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, los nuevos valores se detallan en el Anexo I del mismo decreto.

El cargo de Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pasará a percibir $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

Los cambios alzanzan a los empleados con regímenes públicos especiales. REUTERS/Francisco Loureiro
Los cambios alzanzan a los empleados con regímenes públicos especiales. REUTERS/Francisco Loureiro

Personal en la Antártida y Curia Castrense

El adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar se actualizó a $1.598.124 desde el 1° de septiembre, $1.626.890 desde el 1° de octubre, $1.652.920 desde el 1° de noviembre y $1.677.714 desde el 1° de diciembre de 2026.

En tanto que las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense también fueron actualizadas por el decreto 834/2026, con los valores escalonados que constan en el Anexo IV.

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