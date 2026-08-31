Silvina Escudero habló con Moria Casán sobre el tenso episodio en el Bailando: "La pasé muy mal"

A dos semanas del furor de la serie de Moria Casán, Silvina Escudero habló con la conductora y recordó aquel tenso episodio que protagonizaron en el Bailando (La Mañana con Moria – El Trece)

Guardar

A dos semanas del estreno de la serie de Moria Casán, el fenómeno alrededor de su figura sigue generando repercusión en el espectáculo argentino. En ese contexto, la palabra de Silvina Escudero volvió a cobrar fuerza al hablar del recordado enfrentamiento que tuvo con Moria en el Bailando 2011. El tema apareció este lunes en La Mañana con Moria (El Trece), cuando la conductora regresó de sus vacaciones y ambas tuvieron la oportunidad de referirse al episodio en una charla telefónica que combinó ironía, memoria, dolor y una mirada compartida sobre la violencia en la televisión y las redes.

Apenas salió al aire, Silvina marcó el clima de la conversación con una frase que desató risas en el estudio. “Hola, Mo. Ustedes quieren mugre. Ahí escucho a toda gente con show... Mugre quieren, mugre”, lanzó, al advertir que el tema volvía a instalarse con el mismo magnetismo que tuvo durante años. Desde el piso, Moria reconoció el dolor que la bailarina había expresado en otras oportunidades, aunque subrayó una diferencia central entre ambas. “Debo decirte que a mí no me dolió nada, porque para mí era show y para vos no lo fue. Esa es la diferencia de nuestra impronta”, le dijo.

PUBLICIDAD

Ese punto fue el eje desde el que Escudero construyó su respuesta. “Es una parte de mi vida que fue muy triste. Estoy desfigurada, llorando en ese momento. No es para nada agradable. La pasé muy mal”, recordó, al traer de nuevo una imagen muy cruda de aquel tiempo.

Moria Casán supo destacarse por sus icónicos momentos en el Bailando como parte del jurado (Archivo)

En su repaso, la bailarina también remarcó: “No es para nada agradable. La pasé muy mal. Era también otra Silvina, una muchísimo más chica. Pasaron dos décadas de ese momento y lo miro para atrás y yo hoy te quiero. Vos lo sabés”. Lejos de insistir sobre la pelea como una herida abierta, eligió sumar: “Nos hemos revinculado en otro lugar, nos llamamos para nuestros cumpleaños, nos escribimos. Lo digo todo el tiempo lo buena compañera que sos. Cuando yo trabajé con vos en Incorrectas, en un montón de ocasiones de la vida me has aconsejado. Y entonces eso está subsanado”.

PUBLICIDAD

Luego, la bailarina endureció otra vez su mirada sobre esa etapa. Aunque aclaró que con Moria pudieron reencontrarse desde otro lugar, sostuvo: “La televisión de ese momento era muy horrible, era un horror. Está todo eso completamente cancelado. Las cosas que nos decían, las cosas que sucedían, era una violencia”. Por otro lado, la respuesta de Casán no fue en la misma dirección. “Yo considero que ahora es peor”, lanzó. “Ahora el nivel de violencia que hay en el mundo y en todos lados, desde una noticia casi naif, es mucho peor que todo eso”, agregó en medio de su charla telefónica con Escudero.

En plena competencia del certamen, Moria Casán y Silvina Escudero protagonizaron una fuerte discusión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la televisión argentina (Bailando 2011 - El Trece)

“Yo quiero que terminemos con esto de que estas cosas ahora no se podrían hacer. Chicos, se hacen cosas peores. ¿Qué no se va a poder hacer? Eso es un arroz con leche”, dijo, con una frase que condensó por completo su postura. Ante la palabras de la conductora, la bailarina señaló: “El mundo está violento desde la crueldad hoy”. Y fue todavía más lejos con una frase tajante sobre el universo digital: “Las redes sociales son cloacas”.

PUBLICIDAD

Moria recogió ese concepto y lo llevó también al terreno de la televisión actual. “La tele también, mi amor, de lo que se habla, todos se alimentan de eso. Todos quieren ser políticamente correctos”, comentó, antes de rematar con su estilo directo: “Son un desastre todo. Un horror, un mamarracho todo”.

Así, el intercambio dejó de ser solo un repaso sobre una vieja pelea y se convirtió en una conversación más amplia sobre cómo cambió la forma de ejercer violencia desde los medios. Mientras Silvina recordó lo mal que la pasó en ese momento, Moria defendió el código de una época en la que ese tipo de peleas formaban parte del show. Entre miradas distintas sobre un mismo episodio, las dos terminaron reabriendo una historia que, cada vez que reaparece, vuelve a meterse de lleno en la conversación del espectáculo.

PUBLICIDAD