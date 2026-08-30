Quién fue Nancy Grace Roman, la astrónoma pionera que desafió prejuicios y da nombre al nuevo telescopio espacial de la NASA

Nancy Grace Roman fue astrónoma, pionera y la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la NASA, donde impulsó la astronomía espacial (NASA)

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La científica que hizo posible el Hubble ahora tiene su propio telescopio espacial, que fue lanzado este domingo desde Florida y promete reescribir lo que la humanidad sabe sobre el universo. Nancy Grace Roman fue astrónoma, pionera y la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la Agencia Nacional de Aeronáutica y Administración Espacial (NASA).

Su trabajo abrió el camino para que los telescopios espaciales se convirtieran en herramientas reales de exploración del cosmos. A casi ocho años de su muerte, la NASA la inmortalizó en el nombre de su nuevo observatorio: el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, lanzado el 30 de agosto de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy.

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Quién fue Nancy Grace Roman

Roman nació el 16 de mayo de 1925 en Nashville, Tennessee, y falleció el 25 de diciembre de 2018. Su atracción por el universo se presentó desde la niñez: la NASA registra que a los 11 años convocó a sus compañeros de clase en Reno, Nevada, para formar un grupo donde repasaban constelaciones y objetos celestes con la guía de un libro.

Ya en el secundario, esa curiosidad se transformó en decisión. Su rendimiento académico le permitió terminar el bachillerato en tres años en la Western High School de Baltimore, dentro de un programa de avance acelerado. En 1946 obtuvo su licenciatura en Astronomía en el Swarthmore College de Pennsylvania, con paso por el Observatorio Sproul. Tres años después, en 1949, se doctoró en la Universidad de Chicago, donde se quedó seis años más entre el Observatorio Yerkes y el Observatorio McDonald de Texas.

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En la NASA, Nancy Grace Roman lideró programas de satélites y subsidios y consiguió el aval del Congreso de Estados Unidos para financiar el Telescopio Espacial Hubble (NASA)

Fue en esos años cuando Roman registró algo inesperado en la estrella AG Draconis: su espectro de emisión (el conjunto de longitudes de onda de luz que emite un astro, una suerte de firma luminosa única) presentaba un cambio radical frente a mediciones previas. El dato la posicionó como una referencia dentro de la comunidad astronómica internacional, según la NASA.

Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por barreras en un entorno dominado por la presencia masculina. Su círculo cercano la disuadió desde temprano de dedicarse a la astronomía, y desde algunas instituciones, con el tiempo, le transmitieron que ser mujer era un impedimento para la estabilidad.

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Ante eso, Roman optó por otro camino: entre 1955 y 1959 trabajó en el Laboratorio de Investigación Naval (NRL), donde se adentró en la radioastronomía, disciplina que estudia el cosmos a través de ondas de radio en lugar de luz visible, y asumió la dirección de la sección de espectroscopía de microondas. El contacto con entornos de ingeniería durante ese período le aportó herramientas que resultaron decisivas en la etapa siguiente.

La puerta de entrada a la NASA se abrió de forma casual. Tras asistir a una conferencia del científico Harold Urey, quien ganó el Premio Nobel de Química en 1934, Roman recibió el acercamiento de Jack Clark, quien le preguntó si conocía a alguien con interés en desarrollar un programa de astronomía espacial para la agencia.

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La NASA lanzó desde Florida el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, un observatorio que lleva el nombre de la científica clave para el desarrollo del Hubble (REUTERS/Joe Skipper)

Roman interpretó la pregunta como una apertura y se postuló. En 1959, apenas seis meses después de la fundación de la NASA, se incorporó al equipo. Allí se convirtió en la primera ejecutiva de la agencia y en su primera Directora de Astronomía, cargo que con los años se extendió a Directora de Astronomía y Física Solar y Directora de Astronomía y Relatividad.

Su agenda en la agencia incluyó la planificación de programas de satélites y cohetes, y la conducción de un esquema de subsidios para la comunidad astronómica. La negociación más difícil de esa etapa fue obtener el aval del Congreso de los Estados Unidos para financiar el Telescopio Espacial Hubble. Ese proceso le ganó el mote de “madre del Hubble”, expresión que acuñó Edward J. Weiler, su sucesor como Director de Astronomía en la NASA, después del retiro de Roman en 1979.

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Antes de morir, Roman señaló la energía oscura como el hallazgo más trascendente del Hubble. El telescopio confirmó que la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera, un resultado que Roman celebró junto a la comunidad científica.

El telescopio que lleva su nombre: características y tecnología

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman tiene más de 12 metros de altura. Su espejo primario mide 2,4 metros de diámetro (el mismo tamaño que el del Hubble), pero pesa apenas 186 kilogramos, menos de un cuarto del peso del espejo de su predecesor, gracias a avances tecnológicos en los materiales. Un espejo más liviano con las mismas dimensiones representa un salto significativo en eficiencia de diseño.

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El Roman incorpora una cámara infrarroja de 300 megapíxeles y un coronógrafo para estudiar el universo temprano y observar exoplanetas alrededor de otras estrellas (NASA)

El observatorio operará desde el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra (L2), a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol. En ese punto, las fuerzas gravitatorias se equilibran y los objetos permanecen en órbita estable con mínimo consumo de energía. Esa ubicación también mantiene los instrumentos a temperatura constante, lo que permite una precisión en los datos diez veces superior a la del Hubble en gran parte de sus mediciones, según la NASA.

El telescopio cuenta con dos instrumentos científicos. El primero es el Instrumento de Campo Amplio (WFI, por sus siglas en inglés), una cámara infrarroja de 300 megapíxeles (o sea, capaz de capturar imágenes con una resolución altísima en longitudes de onda que el ojo humano no puede ver) que permite observar el universo en sus etapas más tempranas.

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El segundo es el Coronógrafo, un dispositivo que bloquea la luz de las estrellas para permitir la observación directa de los exoplanetas que orbitan a su alrededor, con una capacidad para detectar objetos casi mil millones de veces más tenues que su estrella anfitriona.

El campo de visión del Roman es al menos 100 veces mayor que el del Hubble, lo que le permitirá medir la luz proveniente de hasta mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil, que comprende 5 años de misión primaria con diseño para soportar una misión extendida de otros 5 años (objetivo de 10 años en total).

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El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman operará en el punto L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, con una precisión en los datos que la NASA estima superior a la del Hubble (NASA)

Despegó el domingo 30 de agosto de 2026 a las 07:26 hora local (11:26 GMT) desde Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Su desarrollo llevó más de una década y demandó una inversión de más de 4.000 millones de dólares.

Las misiones científicas del telescopio

El Roman no tiene un único objetivo: su programa científico abarca varios de los enigmas más profundos de la astrofísica. En el centro de su agenda están la materia oscura y la energía oscura, que en conjunto constituyen el 95% del universo pero son prácticamente indetectables. La materia oscura actúa como un tipo de “pegamento gravitacional” que mantiene unidas a las galaxias. La energía oscura, en cambio, funciona como una fuerza que impulsa la expansión del cosmos.

La investigadora principal del proyecto, Julie McEnery, advirtió que los datos actuales ya generan dudas: “Observaciones recientes apuntan a que nuestro modelo estándar del universo es incorrecto”. El Roman podría determinar si esos modelos necesitan una revisión profunda.

La misión del telescopio Roman investigará la materia oscura, la energía oscura, los exoplanetas, las supernovas de tipo Ia y las oscilaciones acústicas de bariones con datos de acceso abierto

El telescopio también realizará un censo estadístico de exoplanetas de la Vía Láctea con capacidad para detectar planetas de masa apenas unas pocas veces superior a la de la Luna. Además, observará decenas de miles de supernovas de tipo Ia, que son explosiones de estrellas muertas que sirven como referencia para medir distancias cósmicas, a través de vastas franjas de tiempo y espacio. También buscará las llamadas oscilaciones acústicas de bariones (BAO), vestigios de ondas sonoras que resonaron en el universo primitivo y que funcionan como una especie de “regla cósmica” para medir la expansión del espacio.

El volumen de información que generará el Roman representa uno de los mayores desafíos logísticos de la misión. “El telescopio generará alrededor de 1,3 terabytes de datos al día, lo que significa que básicamente no se pueden descargar los datos en el portátil de nadie”, explicó Dave Content, responsable técnico del telescopio. Para dimensionarlo: 1,3 terabytes equivale, aproximadamente, a unas 200 películas en alta definición (de unos 6 GB cada una) por día.

Todos esos datos tendrán acceso abierto, tanto para la comunidad científica como para el público en general. El Roman operará en conjunto con otros observatorios como el Telescopio Espacial Webb y la sonda europea Euclid. Content anticipó que los hallazgos más relevantes serán los que nadie espera: “Espero mucho, y de hecho doy por hecho, que los descubrimientos científicos más emocionantes del Roman serán una sorpresa, algo que no podemos prever y que sentará las bases para el siguiente conjunto, más profundo, de preguntas que deberán abordar futuras misiones”.