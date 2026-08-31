Teleshow

Nacho Viale habló de la celebración por el cumpleaños de 100 de Mirtha Legrand: “Lo estamos organizando”

El productor televisivo se refirió al centenario de la diva de los almuerzos y también sobre la continuidad del programa de Juana Viale

Nacho Viale habla sobre el fururo laboral de Juana Viale

Guardar

Nacho Viale, nieto y productor de Mirtha Legrand, afirmó que ya está todo en marcha para festejar el cumpleaños número 100 de su abuela. Si bien la diva cumplirá el próximo 23 de febrero, Viale adelantó algo sobre el gran evento, tan esperado por todos. En conversación con una cronista de Infama (América TV), aseguró: “Ya lo estamos organizando”. Aunque no profundizó sobre el formato ni sobre la magnitud, confirmó que “los preparativos ya comenzaron”.

Cuando el programa intentó confirmar si el festejo se haría en los estudios del canal o en otro lugar, Viale se negó a dar precisiones: “No, no, más adelante te digo”. La respuesta mantuvo la línea general de toda la entrevista: validar apenas la información indispensable y reservarse los detalles para el gran día en que la dueña de los almuerzos más famosos de la televisión llegue al centenario de su vida.

PUBLICIDAD

El look de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados en su programa
Comenzaron los preparativos para el cumpleaños de Mirtha según su nieto Nacho Viale

Por otra parte, Viale descartó que Juana Viale se vaya a la TV Pública en 2027, una versión que volvió a circular y que, según su relato, ya había escuchado a fin de año. En el mismo intercambio, el productor también precisó que esa idea reapareció “ahora de vuelta”, pero insistió con una respuesta tajante ante la consulta del programa.

La conversación sumó un segundo dato operativo para el mapa de continuidad del ciclo: Viale dijo que su vínculo vigente tiene un horizonte concreto. “Tengo hasta el 31 de diciembre”, afirmó. Esa definición, breve pero directa, dejó en claro que el presente contractual tiene fecha de cierre y que, al menos por ahora, no hay novedades públicas sobre lo que pasará después. La declaración alimentó el interés alrededor del futuro del programa y de las negociaciones para la próxima temporada. Así, entre la desmentida sobre una posible llegada de Juana a la TV Pública, la falta de definiciones con El Trece y la confirmación de que ya comenzó la organización del cumpleaños de Mirtha, Viale dejó una serie de definiciones puntuales pero administradas con extrema cautela.

PUBLICIDAD

Nacho y Juana Viale viajaron juntos a Nueva York: cuál es la pasión que comparten
Nacho y Juana Viale también es su compañera de aventuras

El productor eligió no alimentar rumores ni anticipar decisiones, y mantuvo el foco en un presente sin anuncios concluyentes. Por ahora, el panorama sigue abierto y las certezas públicas son muy pocas: no hay conversaciones confirmadas para el próximo año, el vínculo actual tiene plazo hasta el 31 de diciembre y los preparativos para el gran festejo de Mirtha Legrand ya están en marcha.

La continuidad en El Trece quedó en pausa hasta fin de año

El look de Juana Viale para su programa del sábado
El futuro televisivo del ciclo quedó abierto porque no hubo anuncios sobre renovaciones ni cambios de señal

Consultado sobre si seguían las negociaciones con El Trece el productor fue directo: “Ni hablamos todavía”. De esa manera, evitó abrir el juego sobre evaluaciones o definiciones. La frase funcionó como un freno a las especulaciones que circularon en los últimos meses sobre posibles movimientos en la pantalla y sobre el lugar que podrían ocupar tanto Juana como el propio equipo de producción.

Ante la repregunta de la cronista, Viale cortó el tema y marcó un límite: “No, no te voy a hablar de nada. Ni es tema”. Con esa secuencia, buscó cerrar cualquier interpretación sobre conversaciones avanzadas o acuerdos en marcha. El mensaje fue que, al menos públicamente, no existe una negociación activa para comunicar, ni especulaciones de ningún tipo, hasta el momento.

El elegante look que eligió Juana Viale para una nueva edición de su programa
La continuidad de Juana en El Trece quedó sin definiciones públicas hasta fin de año.

Más allá de esa cautela, las declaraciones volvieron a poner el foco sobre el futuro televisivo del ciclo de los domingos. Cada aparición pública de Viale suele despertar expectativa porque se trata de una figura clave en la estructura del programa y en las decisiones de continuidad. Esta vez, sin embargo, eligió sostener un perfil hermético y no dio pistas sobre eventuales alternativas, renovaciones ni cambios de señal.

Temas Relacionados

Juana VialeEl TreceMirtha LegrandNacho VialeTV Pública100 añosMirtha Legrand cumple 100 añosFestejos por los 100 años de Mirtha Legrand

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

La actriz y modelo murió a los 43 años, el 31 de agosto de 2023, después de más de una década marcada por las secuelas de una intervención estética

A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

La influencer se abrió una charla muy íntima sobre la falta de cariño en su crianza y explicó cómo eso marcó su forma de vincularse. El momento

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

Nadie dice nada, el programa de Luzu TV, homenajeó al conductor con un programa especial el domingo a la noche al que llamaron Nadie dice Match. Los momentos más destacados

Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La ex Gran Hermano 2022 compartió una noticia que la conmovió hasta las lágrimas. El video

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

Donna Tefa Sanguinetti, una de las autoras de la película estrenada en Prime Video sobre el asesino, criticó con dureza un mensaje viral en la red social

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

AMÉRICA

“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

Costa Rica inaugura su primer laboratorio para fabricar medicamentos de cannabis medicinal

Guatemala contará con su plataforma streaming para promover el cine nacional

Las importaciones salvadoreñas de plantas aromáticas y especies suman USD 9.9 millones en el primer semestre de 2026

Asfura muestra interés en tecnología militar dominicana para combatir el crimen organizado

MALDITOS NERDS

Last Ditch Effort combina cómic y combate 2D bajo el sello de Moonwell Games

Last Ditch Effort combina cómic y combate 2D bajo el sello de Moonwell Games

REVIEW | Onimusha: Way of the Sword - Un regreso que se hizo esperar

Atlus muestra la historia de Persona 4 Revival en un nuevo tráiler

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

DEPORTES

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

Un jugador de la selección argentina estalló en medio de rumores sobre su pase a otro club: “Si no te gusto no es mi problema”

Boca Juniors vendió al Changuito Zeballos: los detalles de la transferencia a un club de Italia con una particular cláusula

Keenan Allen fue arrestado por manejar alcoholizado a menos de dos semanas de firmar con los Colts

Una leyenda del tenis anunció su compromiso a los 61 años con una cantante: “Encontré a mi alma gemela”