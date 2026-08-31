Nacho Viale habló de la celebración por el cumpleaños de 100 de Mirtha Legrand: “Lo estamos organizando”

Nacho Viale habla sobre el fururo laboral de Juana Viale

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Nacho Viale, nieto y productor de Mirtha Legrand, afirmó que ya está todo en marcha para festejar el cumpleaños número 100 de su abuela. Si bien la diva cumplirá el próximo 23 de febrero, Viale adelantó algo sobre el gran evento, tan esperado por todos. En conversación con una cronista de Infama (América TV), aseguró: “Ya lo estamos organizando”. Aunque no profundizó sobre el formato ni sobre la magnitud, confirmó que “los preparativos ya comenzaron”.

Cuando el programa intentó confirmar si el festejo se haría en los estudios del canal o en otro lugar, Viale se negó a dar precisiones: “No, no, más adelante te digo”. La respuesta mantuvo la línea general de toda la entrevista: validar apenas la información indispensable y reservarse los detalles para el gran día en que la dueña de los almuerzos más famosos de la televisión llegue al centenario de su vida.

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Comenzaron los preparativos para el cumpleaños de Mirtha según su nieto Nacho Viale

Por otra parte, Viale descartó que Juana Viale se vaya a la TV Pública en 2027, una versión que volvió a circular y que, según su relato, ya había escuchado a fin de año. En el mismo intercambio, el productor también precisó que esa idea reapareció “ahora de vuelta”, pero insistió con una respuesta tajante ante la consulta del programa.

La conversación sumó un segundo dato operativo para el mapa de continuidad del ciclo: Viale dijo que su vínculo vigente tiene un horizonte concreto. “Tengo hasta el 31 de diciembre”, afirmó. Esa definición, breve pero directa, dejó en claro que el presente contractual tiene fecha de cierre y que, al menos por ahora, no hay novedades públicas sobre lo que pasará después. La declaración alimentó el interés alrededor del futuro del programa y de las negociaciones para la próxima temporada. Así, entre la desmentida sobre una posible llegada de Juana a la TV Pública, la falta de definiciones con El Trece y la confirmación de que ya comenzó la organización del cumpleaños de Mirtha, Viale dejó una serie de definiciones puntuales pero administradas con extrema cautela.

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Nacho y Juana Viale también es su compañera de aventuras

El productor eligió no alimentar rumores ni anticipar decisiones, y mantuvo el foco en un presente sin anuncios concluyentes. Por ahora, el panorama sigue abierto y las certezas públicas son muy pocas: no hay conversaciones confirmadas para el próximo año, el vínculo actual tiene plazo hasta el 31 de diciembre y los preparativos para el gran festejo de Mirtha Legrand ya están en marcha.

La continuidad en El Trece quedó en pausa hasta fin de año

El futuro televisivo del ciclo quedó abierto porque no hubo anuncios sobre renovaciones ni cambios de señal

Consultado sobre si seguían las negociaciones con El Trece el productor fue directo: “Ni hablamos todavía”. De esa manera, evitó abrir el juego sobre evaluaciones o definiciones. La frase funcionó como un freno a las especulaciones que circularon en los últimos meses sobre posibles movimientos en la pantalla y sobre el lugar que podrían ocupar tanto Juana como el propio equipo de producción.

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Ante la repregunta de la cronista, Viale cortó el tema y marcó un límite: “No, no te voy a hablar de nada. Ni es tema”. Con esa secuencia, buscó cerrar cualquier interpretación sobre conversaciones avanzadas o acuerdos en marcha. El mensaje fue que, al menos públicamente, no existe una negociación activa para comunicar, ni especulaciones de ningún tipo, hasta el momento.

La continuidad de Juana en El Trece quedó sin definiciones públicas hasta fin de año.

Más allá de esa cautela, las declaraciones volvieron a poner el foco sobre el futuro televisivo del ciclo de los domingos. Cada aparición pública de Viale suele despertar expectativa porque se trata de una figura clave en la estructura del programa y en las decisiones de continuidad. Esta vez, sin embargo, eligió sostener un perfil hermético y no dio pistas sobre eventuales alternativas, renovaciones ni cambios de señal.

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