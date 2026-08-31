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“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

La presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo fue reconocida con el Best Ally Award por su trabajo vinculado a iniciativas orientadas al desarrollo y emprendimiento de mujeres. El galardón la deja preseleccionada para los WIT Global Awards, cuya ceremonia se realizará en diciembre de 2026 en París

Kelly Acuña. Foto: Difusión
Kelly Acuña. Foto: Difusión
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Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo (UCV), ganó el Best Ally Award de los Women in Tech LATAM Awards 2026, reconocimiento que distingue contribuciones vinculadas con la innovación, la reducción de barreras y el impulso de nuevas generaciones de líderes tecnológicas en Latinoamérica.

En el caso de Acuña, el reconocimiento está relacionado con su trabajo para generar oportunidades para mujeres y con iniciativas como UNIDAS, orientada a fortalecer sus capacidades, autonomía y desarrollo emprendedor.

“Ser ganadora de los Women in Tech® LATAM Awards 2026 representa un honor y, sobre todo, una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”, señaló Acuña Núñez.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

UNIDAS y el trabajo con mujeres emprendedoras

Según la información proporcionada por la UCV, UNIDAS se enmarca en los programas de Responsabilidad Social Universitaria que la institución desarrolla desde hace 18 años en las comunidades donde tiene presencia. La iniciativa está dirigida a mujeres que buscan fortalecer sus capacidades y desarrollar emprendimientos mediante herramientas y procesos de capacitación.

“Creo profundamente en el poder de abrir caminos, acompañarnos y generar espacios donde más mujeres puedan crecer, emprender y desarrollar todo su potencial”, sostuvo la presidenta ejecutiva de la universidad.

Durante la ceremonia de premiación, Acuña llevó consigo artículos elaborados por madres emprendedoras participantes de UNIDAS. Entre ellos se encontraba una cartera tejida por una mujer de 45 años que atraviesa un proceso de cáncer y que, según relató la propia ejecutiva, accedió a capacitación y educación a través de la iniciativa y logró mejorar su negocio.

“Hoy traigo conmigo una cartera tejida por una madre de 45 años de una ciudad de mi país que está atravesando un cáncer. Sin embargo, gracias a UNIDAS, hoy transformó su vida capacitándose, educándose y consiguió un mejor negocio. Para mí, es realmente maravilloso haberlas conocido y estar aquí”, expresó Acuña durante la ceremonia.

Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo (UCV). Foto: Difusión
Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo (UCV). Foto: Difusión

La presidenta ejecutiva señaló además que muchas de las participantes están intentando desarrollar emprendimientos por primera vez y vinculó ese proceso con el impacto que, según sostuvo, puede extenderse a futuras generaciones.

Al referirse al galardón, Acuña también hizo extensivo el reconocimiento a las personas y equipos involucrados en estas iniciativas. “Cada logro también lleva un poco del esfuerzo, confianza y el compromiso de quienes comparten este propósito conmigo”, manifestó.

Este trabajo forma parte de una visión institucional que busca generar impactos más allá de las aulas, a través de iniciativas que responden a diferentes necesidades de la sociedad. En ellas destaca Blindaje para el Cora, programa orientado a promover el cuidado de la salud mental.

Preseleccionada para los WIT Global Awards

La obtención del Best Ally Award dejó además a Kelly Acuña preseleccionada para los WIT Global Awards, la siguiente instancia internacional contemplada tras el reconocimiento obtenido en Latinoamérica.

La ceremonia de los WIT Global Awards se realizará en diciembre de 2026 en París, Francia.

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