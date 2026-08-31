Medicina de longevidad: el nuevo enfoque que busca detectar enfermedades antes de que aparezcan

La medicina de longevidad propone detectar enfermedades antes de que aparezcan a partir de la prevención y la intervención temprana

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La enfermedad no debería ser el punto de partida. Sin embargo, durante décadas la medicina se organizó, sobre todo, para llegar cuando el daño ya estaba hecho. Frente a esa lógica, la medicina de longevidad propone correrse un paso antes: mirar a personas sanas, detectar riesgos modificables y actuar a tiempo para mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, aliviar la carga de un sistema de salud que hoy sigue respondiendo, en gran medida, cuando el problema ya se instaló.

Ese cambio de enfoque se apoya en la prevención de enfermedades crónicas, en especial las cardiovasculares, que la neurocirujana Natalia Ayala describió, en diálogo con Infobae en Vivo, como las de mayor morbimortalidad y la principal causa de muerte. La apuesta, según explicó, es intervenir sobre factores prevenibles antes de que se conviertan en enfermedad, en una estrategia más económica, sustentable y sostenible para el sistema sanitario.

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La disciplina, aclaró, no busca que las personas vivan 200 años. El objetivo es más concreto: identificar señales tempranas, leer a tiempo los factores de riesgo y evitar que esos procesos deriven en patologías que después exijan tratamientos más complejos.

La medicina de longevidad busca modificar hábitos y aplicar intervenciones personalizadas para evitar patologías que luego requieren tratamientos más complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil biológico individual

Ayala explicó que la medicina de longevidad estudia el perfil biológico de cada paciente a partir de la genética, los hábitos de vida, la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la exposición ambiental, lo que definió como exposoma.

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“Lo que hacemos es decir: bueno, vos estás sano, yo te voy a hacer un perfil biológico, voy a estudiar la parte genética, voy a hacerte análisis específicos de inflamación crónica, de estrés oxidativo, voy a estudiarte tus hábitos, tu estilo de vida, a lo que te exponés, que se llama exposoma”, explicó.

Ese análisis permite detectar riesgos incluso cuando los valores clínicos todavía están dentro de los parámetros normales. La médica dio como ejemplo un colesterol que aún está en rango, pero cerca del límite, y advirtió que, si la conducta se mantiene, en cinco años la persona puede desarrollar hipercolesterolemia y terminar en tratamiento con estatinas.

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“Eso es lo que queremos evitar. Yo digo: esta persona está en riesgo, tiene el colesterol un poco alto. Actuemos hoy, hoy es la ventana”, señaló Ayala.

La intervención, agregó, no consiste en medicar preventivamente a todos por igual. El abordaje se centra en modificar hábitos y, según cada caso, sumar suplementación, sueroterapia, estrategias de wellness y protocolos regenerativos.

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El análisis del perfil biológico permite identificar factores de riesgo aunque los valores clínicos todavía estén dentro de parámetros normales

Qué tratamiento se indica y qué se evita

Ayala remarcó que el seguimiento debe ser medible para comprobar si la intervención reduce el riesgo. “Yo te voy a hacer una intervención, vos tenés un nivel de inflamación. Yo te hago una intervención y quiero medirte cómo estás después de haberte hecho esta intervención, porque eso es lo importante, poder modificar el riesgo”, detalló.

La especialista también advirtió contra la suplementación indiscriminada. Sostuvo que cada indicación debe surgir de una evaluación específica del estado de esa persona y no de una receta general.

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“No es lo mismo cualquier cosa para cualquiera y la suplementación indiscriminada no está buena. Lo importante es saber qué necesitás vos, dónde estás parado vos hoy, tener una foto específica”, afirmó. Luego ejemplificó que no tendría sentido indicar magnesio si sus niveles son adecuados, ni enfocarse en omega tres si no hay inflamación crónica y la persona consume pescado tres veces por semana.

Natalia Ayala explicó que la medicina de longevidad estudia el perfil biológico individual con datos de genética, hábitos, inflamación crónica, estrés oxidativo y exposoma (Magnific)

En esa misma línea, diferenció la inflamación celular de otros cuadros o síntomas visibles. Explicó que no es lo mismo la distensión abdominal que la inflamación de las células y de los tejidos, y sostuvo que el abordaje cambia por completo según el tipo de proceso involucrado.

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Ayala vinculó la inflamación celular con la alimentación y afirmó que, al tratarse de un hábito modificable, puede revertirse. “No es lo mismo que tengas la panza inflamada que tengas células inflamadas. Y el abordaje es completamente diferente”, dijo.

La tendencia de la sueroterapia

Sobre la sueroterapia, Ayala la definió como la infusión endovenosa de suplementos que, en otros casos, podrían administrarse por vía oral. Su indicación, sostuvo, debe depender de si el paciente realmente la necesita y de la rapidez con la que haya que revertir una condición o un factor de riesgo.

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“La sueroterapia es una moda, es una tendencia, pero lo importante es decir qué necesita ese paciente, si realmente necesita hacerse sueroterapia”, indicó. Para la médica, el criterio no debe estar guiado por la popularidad del tratamiento, sino por la evidencia científica y la evaluación clínica individual.

El nuevo enfoque de medicina de longevidad apunta a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, en especial las cardiovasculares, antes del daño clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista cuestionó además el funcionamiento reactivo de la medicina tradicional. Describió un sistema formado para intervenir cuando un valor ya se salió del parámetro y la enfermedad ya está declarada, mientras que quienes todavía están sanos, pero presentan señales tempranas, quedan fuera del radar asistencial.

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“Hay que cuidar al paciente sano”, afirmó. Según su planteo, si el sistema de salud pudiera enfocarse en esa etapa, estaría menos saturado porque detectaría antes los riesgos y acompañaría a las personas para que no enfermen.

Ayala insistió en que la clave del modelo está en el acompañamiento médico continuo, el trabajo interdisciplinario, la tecnología y la educación en longevidad. El objetivo, sostuvo, es construir protocolos adaptados a antecedentes y necesidades concretas, sin medicalización innecesaria ni consumo automático de suplementos.

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