Cómo cuidar la salud de la madre y del bebé durante el embarazo: claves para un seguimiento saludable

La alimentación variada, los suplementos como ácido fólico y hierro, y la actividad física con aprobación médica forman parte del cuidado durante la gestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 31 de agosto, el Día de la Obstetricia y la Embarazada pone el foco en una especialidad médica dedicada al seguimiento de la gestación, el parto y el puerperio, y en una idea que atraviesa las recomendaciones de especialistas y organismos de salud: el control médico oportuno y la identificación de señales de alarma pueden proteger tanto a la madre como al bebé.

Entre esas señales que exigen consulta inmediata figuran el dolor abdominal intenso o repetido, los dolores de cabeza intensos y continuos, el sangrado vaginal, la fiebre, la visión borrosa y la disminución prolongada de los movimientos del bebé. También requieren atención los antecedentes de hipertensión arterial o diabetes cuando afectan el estado general de salud.

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Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por las siglas en inglés), la obstetricia es el campo de la medicina especializado en la atención de las mujeres durante el embarazo y el parto, y también en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los órganos reproductivos femeninos. El organismo agrega que esa área incluye además otros problemas de salud de las mujeres, como la menopausia, los trastornos hormonales, la anticoncepción y la esterilidad.

La Real Academia Española la define como la parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. Esa formulación coincide con el uso actual de la disciplina, que abarca el seguimiento de la mujer durante todo el proceso reproductivo fisiológico, desde la confirmación del embarazo hasta las semanas posteriores al nacimiento.

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La vacunación en el embarazo, la preparación para el parto y los controles prenatales ayudan a proteger a la madre y al bebé y a reducir temores ante el nacimiento. (PROSTOCK-STUDIO)

El origen del término también da cuenta de la antigüedad de la práctica. Procede del latín obstetricia, plural neutro de obstetricius, “propio de la obstetrix” o comadrona; y obstetrix se forma a partir de ob- y stare, con el sentido literal de “la que permanece de pie enfrente”, en alusión a quien asistía a la parturienta colocándose frente a ella.

El Diccionario médico-biológico de la Universidad de Salamanca registra el uso del término en el latín renacentista desde 1533 y en español, ya con su sentido actual, desde 1793.

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La atención prenatal comienza antes del embarazo

Según MedlinePlus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recibir buena atención antes, durante y después del embarazo es importante porque ayuda al desarrollo del bebé y al cuidado de la salud de ambos. La publicación sostiene que es la mejor manera de dar al recién nacido un inicio saludable.

Ese cuidado prenatal incluye alimentación adecuada y hábitos de salud antes y durante la gestación. El sitio recomienda hablar con un profesional de salud antes de intentar quedar embarazada y elegir con anticipación al proveedor que acompañará el embarazo, el parto y el posparto.

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MedlinePlus también aconseja consultar con el profesional de salud por cualquier medicamento, incluso los de venta libre, y tomar solo aquellos que ese profesional considere seguros durante el embarazo. A eso suma evitar el alcohol, las drogas recreativas, limitar la cafeína y dejar de fumar.

MedlinePlus recomienda consultar por cualquier medicamento durante el embarazo y evitar el alcohol, las drogas recreativas, el tabaco y el exceso de cafeína.

Las consultas y exámenes prenatales forman parte central de ese seguimiento. La cantidad de visitas y el tipo de estudios cambian según la etapa del embarazo.

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La salud emocional y la red de apoyo también forman parte del cuidado

De acuerdo con UNICEF, el embarazo es una etapa de grandes cambios, atravesada por expectativas, molestias físicas y desafíos emocionales. El organismo plantea que cuidar la salud de las mujeres embarazadas no es solo una cuestión clínica, sino también un compromiso personal, familiar y comunitario.

UNICEF Uruguay consultó a la psicóloga Denise Defey, quien remarcó: “La salud emocional de la madre es tan importante como la física. Validar sus emociones fortalece su bienestar y el vínculo con el bebé”.

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El organismo señala que durante el embarazo es normal sentir miedo, ansiedad o tristeza. Frente a eso, recomienda generar espacios seguros para que la mujer pueda expresarse sin miedo ni culpa, escuchar con empatía y ofrecer acompañamiento sin juzgar.

Las preocupaciones y los cambios hormonales pueden desencadenar ansiedad, tristeza u otras emociones. Para cuidar el equilibrio emocional, UNICEF menciona técnicas de relajación, buen descanso, una red de apoyo de familiares o amistades, y apoyo profesional cuando sea necesario.

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El Día de la Obstetricia y la Embarazada destaca que el control médico oportuno durante el embarazo puede proteger a la madre y al bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente destaca la importancia de una alimentación variada con frutas, verduras, cereales o granos básicos, proteínas y lácteos. También considera fundamentales los suplementos y micronutrientes indicados por el personal de salud, como ácido fólico, hierro y multivitaminas, por su aporte a la nutrición de la madre y del bebé y por su papel en la prevención de discapacidades antes del nacimiento.

La actividad física también integra las recomendaciones durante la gestación. Caminar, nadar, hacer ejercicios de estiramiento y respiración o practicar yoga prenatal son opciones seguras y beneficiosas si no existe contraindicación y cuentan con aprobación médica.

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UNICEF además advierte sobre la necesidad de evitar el alcohol, el tabaco, las sustancias psicotrópicas y la automedicación. Esas exposiciones pueden causar daños irreversibles durante la formación del bebé, entre ellos bajo peso al nacer, prematurez y dificultades en su desarrollo.

La obstetricia se ocupa de la gestación, el parto y el puerperio, y acompaña a la mujer desde la confirmación del embarazo hasta las semanas posteriores al nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación durante el embarazo protege a la madre y al bebé, según el organismo. Por eso recomienda consultar en el servicio de salud más cercano cuáles son las vacunas correspondientes en esa etapa, seguir las indicaciones del personal sanitario y no guiarse por mitos, creencias o desinformación.

La preparación para el parto y la llegada del recién nacido es otro de los ejes destacados. Recibir información sobre el embarazo, la lactancia materna, el parto y los cuidados del bebé puede aportar seguridad, y ese proceso puede compartirse con familiares o amistades para reforzar la estabilidad emocional de la futura madre.

La participación en talleres, la lectura de materiales de fuentes confiables y la conversación con personal de salud ayudan a despejar dudas y reducir el temor ante el nacimiento. El organismo también subraya que la pareja, la familia, la comunidad y las amistades pueden colaborar con contención emocional, reparto de tareas del hogar, cuidado de otros hijos y acompañamiento a los controles prenatales.