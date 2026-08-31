Crimen y Justicia

Rompió a cabezazos la puerta de un café, robó la caja registradora y huyó: el video del ataque

El peculiar asalto ocurrió este viernes en un comercio de Villa Devoto. Una cámara de seguridad registró el hecho y la Policía de la Ciudad ahora trabaja para dar con el sospechoso

Rompió a cabezazos la puerta de un café de Villa Devoto, ingresó a robar y quedó filmado por las cámaras de seguridad
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A poco más de un mes de abrir al público, un café ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto fue víctima de un peculiar robo este viernes a la madrugada, cuando un delincuente encapuchado irrumpió en el local, tomó la caja registradora y huyó. Sin embargo, la particularidad del hecho radica en la forma que eligió el asaltante para ingresar al comercio: tras arrojar un adoquín y dañar la puerta de entrada, el delincuente terminó de romper el vidrio a cabezazos.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió minutos antes de las 5:00 de la madrugada en “Cucu Café”, ubicado en la esquina de Epecuén y Ladines, a tan solo 700 metros de la avenida General Paz.

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El video que encabeza esta nota, compartido en redes por los propios dueños del café de especialidad, muestra que eran las 4:48 de la madrugada cuando el delincuente, vestido íntegramente de negro y con su rostro tapado, se acercó al local gastronómico y arrojó un adoquín para violentar la puerta de ingreso.

Vista desde arriba del interior de una cafetería con mesas y una persona vestida de negro que atraviesa el cristal roto de la puerta de entrada
El delincuente ocultó su rostro para evitar ser identificado.

Acto seguido, el asaltante utilizó su cuerpo y lanzó algunas patadas para terminar de destrozar el blindex, pero al no conseguirlo implementó su cabeza.

En menos de un minuto, el atacante se dirigió hacia el mostrador, tomó la caja registradora y se fugó del lugar por el mismo agujero que había realizado, sin que nadie detectara su accionar.

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Vista desde una cámara de seguridad del interior de un café donde una persona vestida de negro rompe el cristal de la puerta de entrada
Una cámara de seguridad graba el momento en que una persona rompe la puerta de vidrio de una cafetería para robar en el barrio de Villa Devoto.

Al día siguiente, el dueño del café llegó al lugar para iniciar la jornada laboral y se encontró con la rotura del vidrio de la puerta de ingreso y el faltante de la caja registradora.

Tras realizar la denuncia al 911, personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar, realizó una recorrida por las inmediaciones y halló el elemento sustraído.

El tema es la bronca de que vos querés emprender, querés salir adelante... Y viene uno sin intención y te rompe todo. Agradecemos que solo fue la caja registradora porque podría romper cualquier cosa”, señaló este lunes Valentín, uno de los dueños del comercio, durante una entrevista para LN+.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, Secretaría Única de Fernanda Insaurralde, que inició actuaciones por “robo”.

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