Nito Artaza analizó la actividad del teatro argentino: “Hay una recesión en todo el país”

Nito Artaza, empresario teatral, actor y ex senador nacional, discute la situación actual del teatro argentino

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La mañana encontró a Nito Artaza en el estudio de Infobae al Amanecer, de Infobae en vivo, tras una noche intensa en la emblemática calle Corrientes. El productor y actor, conocido por su larga trayectoria en la escena nacional, llegó con la franqueza de quien vive el teatro desde adentro: “Un poquito retrasado porque me quedé un poquito dormido porque trabajamos a la noche en plena calle Corrientes”.

El presente del teatro argentino, especialmente en la cartelera porteña, desafía tanto a quienes suben al escenario como a quienes llenan las butacas. Artaza lo resume en un gesto cotidiano: la dificultad de mantener rituales clásicos, como hacer una salida después de la función. “Antes salíamos más a cenar. Se vuelve difícil para el público y para nosotros también. A veces tenemos algún canje”, reconoce, exhibiendo cómo la economía atraviesa la experiencia teatral, desde la vida de los artistas hasta la de los asistentes.

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Las funciones de Argenmatch, obra que encabeza junto a Miguel Ángel Cherutti, Belén Francese, Larry De Clay, Tamara Bella y Nancy Meijide, se reparten entre jueves y domingo en el teatro Multiescena. La rutina, lejos de perder su atractivo, se sostiene gracias al valor de los pequeños premios: “Lo más lindo para mí es tomar un vinito después de la función. Es como el premio”.

La fotografía de la calle Corrientes un sábado por la noche puede dar la ilusión de una escena vibrante. Pero, según Artaza, esa imagen no refleja la realidad semanal ni la profundidad de las dificultades del sector. “Hay una concentración sobre cuatro o cinco espectáculos, que tienen mucha producción, mucho acompañamiento de sponsor también, y de los dueños de teatro que hacen sus propias producciones, que está concentrado sobre cuatro o cinco cuadras. Esos espectáculos en general se llevan casi el 60% del público”.

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Nito Artaza durante la entrevista en “Infobae al Amanecer”, reflexionando sobre el presente del teatro en calle Corrientes

Mientras tanto, el resto de la oferta teatral, que supera los ciento cincuenta espectáculos, debe “remarla un poco”. El propio Artaza lo ilustra entre risas, pero detrás de la broma subyace un diagnóstico preciso: la enorme mayoría de las propuestas tiene que sostenerse con menos visibilidad, menos recursos y un público fragmentado.

Esta concentración, según el actor, se repite en otros polos como Mar del Plata: “Son espectáculos, por supuesto, que tienen convenios importantes con empresas, con empresas de comunicación también, es decir, que tienen un medio importante de producción y está un poco concentrado sobre esos cinco o seis espectáculos el 60% del público que los va a ver”.

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El fenómeno afecta tanto a productores como a espectadores. La recesión nacional impacta en todos los rubros, y el teatro no es la excepción: “Se ve una recesión en todo el país, en todas las actividades, lógicamente que también el teatro. Veo mucha gente caminando que le cuesta, que acepta mucho la oferta, busca una oferta económica”.

Un dato relevante es la diferencia entre la percepción pública y la realidad de la industria: “Vos podés sacar una foto un sábado de la calle Corrientes, que a mí me tocó vivir otra calle Corrientes que era de martes a domingo, donde había ese mismo público que hay hoy los sábados”. Para Artaza, la postal de una arteria colmada no alcanza para negar el ajuste y la reducción del consumo cultural.

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Parte del elenco de “Argenmatch”, en medio de la función

Pero el propio acto de subir al escenario no ha perdido su carga emocional, incluso tras décadas de trayectoria: “Siempre, siempre se pone uno nervioso. Y está bueno ponerse siempre nervioso. Que te haga una cosquillita en la panza, porque si no se pierde esa electricidad”. Artaza compara esa energía con la de un debut: “Siento el mismo miedo como la primera vez. Y uno se entrega por el todo, como la primera vez”.

La vivencia personal se conecta con el contexto: muchos artistas encuentran en el teatro no solo un trabajo, sino una forma de contención y desarrollo: “El teatro contiene para los jóvenes más que el deporte”.

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La accesibilidad se vuelve un tema central, tanto para quienes producen como para quienes asisten. Artaza, que además es dueño del teatro Enrique Carreras en Mar del Plata, señala: “El precio de los teatros está al 30% del bruto. Yo también soy dueño de teatro… pero creo que debe ser más accesible para el productor, tiene que ser más accesible o si no, no te queda margen para hacer una producción”.

El productor y actor advierte sobre la importancia de una ley de mecenazgo para sostener la cultura y el empleo en la industria teatral

La estrategia para enfrentar la crisis apunta a las ofertas y promociones: “Hay que ofrecerle constantemente ofertas al 50%, generalmente. Se trabaja mucho en la calle también con vendedores. No los grandes espectáculos, que tienen grandes sponsors”.

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A lo largo de la charla, Artaza subraya la urgencia de políticas públicas que fomenten la producción cultural. “La Argentina necesita una ley de mecenazgo. Yo siendo senador la presenté, no me dieron mucha bolilla mis pares porque necesitan siempre los gobiernos recaudar. Pero una ley de mecenazgo parecida a la de Brasil, por ejemplo, en Argentina podría tener…”

Esta iniciativa permitiría que las empresas destinen una parte de sus impuestos al financiamiento de producciones culturales, no solo teatro, sino también artes plásticas, cine y televisión. El objetivo es fortalecer el tejido cultural y brindar herramientas para el desarrollo de espectáculos independientes y de calidad.

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Artaza insiste en que el teatro debe ser popular y accesible: “El teatro, si queremos que esta actividad siga siendo tan importante como es desde el punto de vista cultural, de identidad, el teatro debe ser cultural, no debe superar a la entrada del cine”.

Carteles luminosos y marquesinas en la avenida Corrientes: la postal habitual que, según Artaza, esconde la concentración de público en pocas obras

La cultura, afirma, es empleo e identidad: “La industria cultural, por lo menos tiene aproximadamente cerca de ocho cientos mil a un millón de personas que genera empleo. La industria cultural, porque tenés recitales, tenés teatro, tenés arte plástica, tenés audiovisuales”.

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Al comenzar septiembre, la mirada está puesta en la temporada de verano y en cómo la coyuntura económica la condicionará. Según Artaza, el escenario es desafiante.

El propio Artaza lo aconseja a quienes comienzan: “Trabájenlo, sepan qué es un bordereau, cómo promocionarlo… también salgan a la calle, traten de buscar la manera de visibilizar lo que hacen, además del producto. Busquen sponsors”.

El teatro argentino atraviesa un momento de crisis, con una concentración inédita de público en pocas propuestas y el resto de la oferta remando en aguas turbulentas. Para quienes viven de la escena, la apuesta sigue siendo doble: sostener la pasión y buscar nuevas formas de acercarse a quienes, pese a todo, siguen eligiendo la experiencia única de la función en vivo.

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LA ENTREVISTA COMPLETA

Nito Artaza habló con Infobae en Vivo sobre el presente del teatro argentino (Video: Infobae en vivo)