Impacto en el mundo de las telecomunicaciones: Telecentro compró iPlan por USD 260 millones

Telecentro suma más de 6 millones de hogares “pasados” y una tasa de penetración del 30 por ciento

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Esta mañana se cerró uno de los negocios de más impacto en el mundo de las telecomunicaciones después de que Telecom se quedara con Telefónica, a comienzos de 2025. Telecentro, el operador cuyo principal accionista es Alberto Pierri, compró iPlan, uno de los jugadores más jóvenes del mercado local, aunque tiene 20 años y fuerte presencia en conexiones de fibra óptica.

El negocio se cerró en unos USD 260 millones, según fuentes que participaron del deal, a las que tuvo acceso Infobae. El principal fondeo provino de un préstamo sindicado a 5 años en pesos entre ICBC, Banco Galicia y Banco Santander. Se trata de otro movimiento de un sector cada vez más concentrado en el que se consolidan jugadores de peso como Telecom, Telecentro y Claro.

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Alberto Pierri, principal accionista de Telecentro

Telecentro tiene 35 años en el mercado y es uno de los líderes del sector. Ofrece servicios de televisión por cable, banda ancha e internet, y telefonía fija, y cuenta con una extensa red de fibra óptica a través de la cual brinda servicios a una significativa base de clientes residenciales y corporativos. Suma más de 6 millones de hogares “pasados” (el total donde puede brindar servicios) y una tasa de penetración del 30 por ciento. En 2025, alcanzó ingresos por más de USD 600 millones.

iPlan, en tanto, fue fundada en 1999 por Pablo Saubidet, Daniel Nofal y George Stewart, quien falleció en 2001. Todos era ex Cablevisión. Cuenta con una red neutral 100% subterránea de última generación y atiende el segmento corporativo y residencial, ofreciendo conectividad de fibra, servicios de IT, datacenter y soluciones de internet de alta velocidad FTTH. Suma más de 1 millón de hogares pasados, una tasa de penetración del 11% en el segmento residencial y del 17% en el segmento corporativo. El año pasado tuvo ingresos por unos USD 130 millones.

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Daniel es hijo de Luis Nofal, histórico empresario de medios –fallecido en 2010– quien fue fundador, junto a Carlos Ávila, de Torneos y Competencias. Adempas, es hermano de Esteban Nofal, quien recientemente adquirió Celulosa Argentina.

Pablo Saubidet, CEO y fundador de iPlan

Según fuentes del sector, con la adquisición Telecentro suma un jugador relevante del mercado, con fuerte ritmo de crecimiento y complementariedad en área cubierta. “Aporta un sólido track-record en el segmento corporativo, complementando la fuerte marca en el mercado residencial del comprador. También acceso inmediato a nuevas plazas donde el vendido ya tiene presencia (Rosario, Córdoba y Tucumán) y ampliación de cobertura en CABA”, destacaron.

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Como resultado del negocio, se estima que los ingresos consolidados ascenderían a USD 750 millones. Si bien la documentación legal que instrumenta la transacción ya se firmó, se espera que el cierre efectivo, la transferencia de las acciones y el pago del precio sucedan en unos 30 días.

Según pudo saber este medio, de parte de los vendedores el asesor financiero fue JP Morgan y los estudios de abogados fueron Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero. Por Telecentro, en tanto, el asesor financiero fue F&G Advisors y el legal, DLA Piper.

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La historia de iPlan

iPlan siempre fue el “chico” del sector, pero se consolidó a fuerza de un negocio robusto que fue creciendo de a poco y superando los vaivenes del país.

“Desde el día uno sabíamos que nos metíamos en un negocio en el que las escalas son relevantes y que nuestros competidores iba a ser dos de las cinco empresa más grandes de todos los rubros en la Argentina: Telefónica y Telecom. Íbamos a sacarles clientes. Llevamos casi 20 años de competir contra esos dos ‘monstruos’ y otros, y estamos muy bien. Es cierto que hemos sido quizás el único operador con estos años que sobrevivió con los mismos accionistas, el mismo management y con continuidad corporativa. Nobleza obliga, los ‘hermanos mayores’ nos trataron razonablemente bien todos estos años. Tenemos una buena relación, aunque nos peleamos seguido. Volamos mucho tiempo por debajo del radar: no le mojamos la oreja al elefante. Saben que somos confiables, supimos generar una buena competencia”, le dijo Saubidet a este medio en 2018.

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En ese momento, en el contexto de un mercado totalmente diferente, se le preguntó si vendería su empresa. Si bien dijo que “las empresas siempre son susceptibles a ser vendidas”, la respuesta fue concreta: “Mientras sigamos teniendo gratificaciones personales y económicas la venta no será nuestro foco”.