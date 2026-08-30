Ciencia

Diez claves del telescopio Nancy Grace Roman que lanzó la NASA: cómo transformará la astronomía moderna

El nuevo observatorio espacial de la agencia estadounidense inicia su misión con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el origen y la estructura del universo. Equipado con tecnología avanzada, permitirá detectar exoplanetas, analizar la energía oscura y cartografiar galaxias

Qué observará el nuevo telescopio espacial de la NASA, Nancy Grace Roman

Guardar

La NASA lanzó el telescopio Nancy Grace Roman, una misión que expande los límites del conocimiento astronómico.

El despegue, realizado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a las 7:26 am EDT, se efectuó a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy. Esta operación involucró una década de desarrollo y la colaboración entre equipos científicos de diversos países, consolidando a Roman como el siguiente gran observatorio espacial de la agencia estadounidense.

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, la primera mujer en alcanzar un cargo ejecutivo en la NASA y figura clave detrás del diseño del Hubble. Tras su fallecimiento en 2018, la agencia decidió bautizar este proyecto en su honor, reconociendo su aporte decisivo al avance de la astronomía. El legado de Roman se refleja en una misión que busca superar los logros de su antecesor, el Hubble, y abrir nuevas puertas para la observación del Universo.

PUBLICIDAD

Infografía explicativa con texto, esquemas del telescopio espacial Nancy Grace Roman, diagramas orbitales, imágenes de galaxias y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla los hitos técnicos y los objetivos científicos de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectación crece entre la comunidad científica y el público general, ya que este observatorio incorpora tecnología de última generación y objetivos ambiciosos. La estructura principal del telescopio está fabricada con titanio aeroespacial y fibra de carbono, con un espejo de 2,4 metros de diámetro y una longitud total de 12 metros. Su diseño permite ofrecer una visión panorámica sin precedentes del espacio profundo, combinando nitidez y amplitud en cada exposición.

El objetivo de Roman trasciende la simple obtención de imágenes espectaculares. Su misión incluye la búsqueda de exoplanetas, el estudio de la energía y materia oscuras, la cartografía de miles de millones de galaxias y la identificación de fenómenos astrofísicos aún desconocidos. Según la agencia, Roman ayudará a responder algunas de las preguntas más complejas sobre la evolución y estructura del cosmos. “Roman transformará nuestra visión del cosmos al mostrarnos el panorama general”, sintetizó la NASA.

PUBLICIDAD

Parte fundamental del atractivo de este telescopio radica en su capacidad para operar en el punto de Lagrange L2, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde esa posición, Roman compartirá entorno con el James Webb Space Telescope, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el observatorio ruso-alemán Spektr-RG, lo que permitirá sinergias y comparaciones entre instrumentos de última generación.

El telescopio Nancy Grace Roman observará mil millones de galaxias, su campo de visión es cien veces mayor que el del legendario Hubble - NASA/Jolearra Tshiteya via REUTERS
El telescopio Nancy Grace Roman observará mil millones de galaxias, su campo de visión es cien veces mayor que el del legendario Hubble - NASA/Jolearra Tshiteya via REUTERS

Las 10 claves del telescopio Nancy Grace Roman

1. Un campo de visión cien veces mayor que el Hubble

Roman fue diseñado para obtener imágenes con una amplitud inédita. Su principal instrumento, el Wide Field Instrument (WFI), es una cámara infrarroja de 300 megapíxeles capaz de abarcar regiones del cielo cien veces más extensas que las cámaras infrarrojas del Hubble. Cada exposición cubrirá un área mayor que el tamaño aparente de la Luna llena, con una resolución comparable a la del legendario telescopio espacial. Esta capacidad permitirá cartografiar el Universo hasta mil veces más rápido que su predecesor.

2. Investigación de la energía oscura y la materia oscura

El telescopio fue específicamente concebido para abordar los misterios de la energía oscura, la fuerza que parece acelerar la expansión del Universo y que constituye aproximadamente dos tercios de la energía cósmica total. Además, Roman analizará la influencia de la materia oscura en la formación y evolución de galaxias, midiendo la distribución de cientos de millones de estas estructuras y utilizando técnicas como la microlente gravitatoria.

3. Detección directa de exoplanetas y discos de formación planetaria

Gracias a su coronógrafo experimental, Roman podrá bloquear la luz de las estrellas y revelar objetos mucho más tenues situados a su alrededor, como grandes exoplanetas y discos de polvo. Esta tecnología permitirá obtener imágenes con un nivel de detalle hasta mil veces superior al alcanzado anteriormente desde el espacio y abrirá el camino para el estudio de planetas similares a la Tierra en futuras misiones.

El Roman orbitará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, compartiendo la región del punto L2 con el telescopio James Webb y la misión Euclid - NASA/Handout via REUTERS
El Roman orbitará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, compartiendo la región del punto L2 con el telescopio James Webb y la misión Euclid - NASA/Handout via REUTERS

4. Órbita estable en el punto de Lagrange L2

Roman se ubicará en el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esta región ofrece condiciones térmicas y geométricas óptimas para observaciones continuadas y estables. El telescopio recorrerá un millón de millas para unirse al Webb y otros observatorios, manteniéndose en una órbita amplia y estable que reduce la necesidad de maniobras y, por ende, el consumo de combustible.

5. Participación y legado humano

Más de 1,3 millones de personas enviaron sus nombres para que fueran incluidos en una tarjeta de memoria situada en la nave espacial. Estos nombres viajarán hasta el punto L2, sumando un componente simbólico al lanzamiento y conectando a la humanidad con el proyecto.

6. Vida útil inicial de cinco años, con posibilidad de extensión

Roman fue diseñado para funcionar durante al menos cinco años, aunque existe la posibilidad de prolongar la misión otros cinco años adicionales. El combustible será el principal factor limitante, pero la nave incorpora un diseño que permitiría un eventual reabastecimiento en futuras misiones.

telescopio Nancy Grace Roman de NASA
Su cámara infrarroja de 300 megapíxeles permitirá a los astrónomos crear mapas profundos de materia oscura y estudiar galaxias lejanas (NASA)

7. Colaboración internacional y sinergia con otros observatorios

La misión Roman operará en coordinación con el James Webb, el Hubble, la misión Euclid y el Observatorio Vera C. Rubin, entre otros. Los amplios mapas de Roman identificarán objetivos que podrán ser analizados con mayor detalle por otros telescopios, posibilitando una visión integral del cosmos. Además, Roman contribuirá a la calibración y mejora de los datos obtenidos por misiones como Euclid y Rubin.

8. Tecnología óptica avanzada y demostraciones pioneras

El coronógrafo incorporado en Roman demostrará tecnologías de óptica de altísimo contraste, esenciales para futuras misiones enfocadas en la búsqueda de planetas habitables fuera del Sistema Solar. Este instrumento podrá fotografiar exoplanetas gigantes y discos de polvo con un detalle sin precedentes, sentando las bases para los próximos avances en observación directa de mundos alienígenas.

9. Un volumen de datos sin precedentes

Se espera que Roman mida la luz de más de mil millones de galaxias durante su misión principal, generando un caudal de información nunca antes visto en una misión astrofísica de la NASA. Los datos serán públicos en cuanto sean procesados, lo que permitirá a equipos científicos de todo el mundo participar en su análisis simultáneamente y acelerar los descubrimientos.

10.Observaciones y acceso global

La agencia prevé compartir las primeras imágenes científicas de Roman a principios de 2027, tras un periodo inicial de calibración y pruebas que durará unos tres meses.

telescopio Nancy Grace Roman de NASA
El Roman descubrirá exoplanetas mediante microlente gravitatoria, técnica que revela mundos fríos y planetas errantes en la Vía Láctea (NASA)

Un salto en la exploración cósmica

El telescopio Nancy Grace Roman representa una nueva era para la astronomía por su capacidad para combinar la nitidez de un gran observatorio espacial con una visión panorámica del cielo.

Si el Hubble permitió contemplar el universo en profundidad, Roman promete mostrar su inmensidad con un detalle semejante. Su diseño y sus objetivos reflejan la evolución de la tecnología óptica y la ambición científica de la NASA.

La importancia de Roman trasciende el avance técnico. Los científicos esperan que, al igual que sucedió con el Hubble, muchos de los mayores descubrimientos del telescopio provengan de fenómenos aún desconocidos.

Los datos sugieren que nos dirigimos a un final violento del universo
El telescopio Nancy Grace Roman podría ayudar a entender si el universo terminará con un Big Rip. @NASA.

Además, Roman contribuirá al estudio de objetos compactos, como agujeros negros y estrellas de neutrones aisladas, y permitirá identificar eventos extremos en el Universo, como fusiones de estrellas de neutrones o disrupciones estelares.

Al reunir capacidades de cartografía masiva, observación detallada y colaboración internacional, el Nancy Grace Roman se consolida como el siguiente gran paso en la exploración espacial.

La cuenta regresiva para su lanzamiento ya comenzó y la expectativa es alta: la humanidad está a punto de acceder a una ventana inédita hacia el cosmos.

Temas Relacionados

NASAtelescopio espacialNancy Grace Romancienciaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigadores desarrollan un sistema que identifica señales de Parkinson a partir de ejercicios de escritura

Un equipo de la India diseñó un método que integra distintos componentes tecnológicos y analiza cómo una persona dibuja espirales y líneas simples para detectar indicios tempranos de la enfermedad

Investigadores desarrollan un sistema que identifica señales de Parkinson a partir de ejercicios de escritura

El calentamiento global está rompiendo el vínculo entre dos de los principales océanos: qué descubrió la ciencia sobre el Índico y el Pacífico

Un estudio internacional combinó registros históricos y modelos avanzados para revelar cómo la relación que une a dos grandes masas de agua del planeta se ha debilitado en las últimas décadas. Los expertos advierten que este fenómeno, impulsado por la acción humana, podría modificar precipitaciones y patrones meteorológicos en distintas regiones del mundo

El calentamiento global está rompiendo el vínculo entre dos de los principales océanos: qué descubrió la ciencia sobre el Índico y el Pacífico

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA mapeará el universo con un campo de visión cien veces mayor que el Hubble: qué implica para la ciencia

Un cohete SpaceX Falcon Heavy lo pondrá en órbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La misión promete revolucionar la astronomía con tecnología de vanguardia y una visión inédita del cosmos. Los detalles detrás de la última joya visual

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA mapeará el universo con un campo de visión cien veces mayor que el Hubble: qué implica para la ciencia

Marte sorprende a la NASA y a los científicos: hallan rastros de agua líquida de hace 757 millones de años

Una investigación internacional detectó en Utopia Planitia minerales formados por salmueras persistentes, lo que obliga a revisar las fechas aceptadas sobre la desaparición de ambientes habitables en el planeta rojo

Marte sorprende a la NASA y a los científicos: hallan rastros de agua líquida de hace 757 millones de años

Así fue la "inundación del milenio" que arrasó Europa hace 700 años y sepultó a medio continente

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Viena reconstruyeron mes a mes una cadena de 16 inundaciones que, entre 1341 y 1343, arrasó ríos, destruyó puentes y mató a miles de personas

Así fue la "inundación del milenio" que arrasó Europa hace 700 años y sepultó a medio continente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

Higinio Martínez levanta la mano para encabezar el Senado ante llegada de Laura Itzel a la Secretaría de las Mujeres

Un comunicado atribuido al ELN alertó al departamento de Santander, al parecer, por un paro armado en la región: “Es una guerra en contra del estado opresor”

Arrestan a toda la tripulación del barco naufragado en Chipre mientras investigan las causas del “mayor desastre marítimo” de la historia del país

Abatido alias Felipe, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en Valle del Cauca: Abelardo de la Espriella dio detalles de la operación

DEPORTES

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate visita a Banfield por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate visita a Banfield por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Impacto en el mercado: River Plate está a un paso de vender a Joaquín Freitas al Flamengo por una cifra impactante

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

La brutal pelea por el título de los pesados entre una promesa y un boxeador de 34 años que tuvo un dramático final

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Ridley Scott recordó cómo consiguió la película que transformó su carrera: “Fui la quinta opción para dirigir ‘Alien’”

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

Tony Iommi y su amistad con Brian May: “Es una de las dos personas del rock con las que mantuve contacto durante décadas”