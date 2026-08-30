Diez claves del telescopio Nancy Grace Roman que lanzó la NASA: cómo transformará la astronomía moderna

Qué observará el nuevo telescopio espacial de la NASA, Nancy Grace Roman

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La NASA lanzó el telescopio Nancy Grace Roman, una misión que expande los límites del conocimiento astronómico.

El despegue, realizado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a las 7:26 am EDT, se efectuó a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy. Esta operación involucró una década de desarrollo y la colaboración entre equipos científicos de diversos países, consolidando a Roman como el siguiente gran observatorio espacial de la agencia estadounidense.

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, la primera mujer en alcanzar un cargo ejecutivo en la NASA y figura clave detrás del diseño del Hubble. Tras su fallecimiento en 2018, la agencia decidió bautizar este proyecto en su honor, reconociendo su aporte decisivo al avance de la astronomía. El legado de Roman se refleja en una misión que busca superar los logros de su antecesor, el Hubble, y abrir nuevas puertas para la observación del Universo.

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Una infografía de Infobae detalla los hitos técnicos y los objetivos científicos de la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectación crece entre la comunidad científica y el público general, ya que este observatorio incorpora tecnología de última generación y objetivos ambiciosos. La estructura principal del telescopio está fabricada con titanio aeroespacial y fibra de carbono, con un espejo de 2,4 metros de diámetro y una longitud total de 12 metros. Su diseño permite ofrecer una visión panorámica sin precedentes del espacio profundo, combinando nitidez y amplitud en cada exposición.

El objetivo de Roman trasciende la simple obtención de imágenes espectaculares. Su misión incluye la búsqueda de exoplanetas, el estudio de la energía y materia oscuras, la cartografía de miles de millones de galaxias y la identificación de fenómenos astrofísicos aún desconocidos. Según la agencia, Roman ayudará a responder algunas de las preguntas más complejas sobre la evolución y estructura del cosmos. “Roman transformará nuestra visión del cosmos al mostrarnos el panorama general”, sintetizó la NASA.

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Parte fundamental del atractivo de este telescopio radica en su capacidad para operar en el punto de Lagrange L2, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde esa posición, Roman compartirá entorno con el James Webb Space Telescope, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el observatorio ruso-alemán Spektr-RG, lo que permitirá sinergias y comparaciones entre instrumentos de última generación.

El telescopio Nancy Grace Roman observará mil millones de galaxias, su campo de visión es cien veces mayor que el del legendario Hubble - NASA/Jolearra Tshiteya via REUTERS

Las 10 claves del telescopio Nancy Grace Roman

1. Un campo de visión cien veces mayor que el Hubble

Roman fue diseñado para obtener imágenes con una amplitud inédita. Su principal instrumento, el Wide Field Instrument (WFI), es una cámara infrarroja de 300 megapíxeles capaz de abarcar regiones del cielo cien veces más extensas que las cámaras infrarrojas del Hubble. Cada exposición cubrirá un área mayor que el tamaño aparente de la Luna llena, con una resolución comparable a la del legendario telescopio espacial. Esta capacidad permitirá cartografiar el Universo hasta mil veces más rápido que su predecesor.

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2. Investigación de la energía oscura y la materia oscura

El telescopio fue específicamente concebido para abordar los misterios de la energía oscura, la fuerza que parece acelerar la expansión del Universo y que constituye aproximadamente dos tercios de la energía cósmica total. Además, Roman analizará la influencia de la materia oscura en la formación y evolución de galaxias, midiendo la distribución de cientos de millones de estas estructuras y utilizando técnicas como la microlente gravitatoria.

3. Detección directa de exoplanetas y discos de formación planetaria

Gracias a su coronógrafo experimental, Roman podrá bloquear la luz de las estrellas y revelar objetos mucho más tenues situados a su alrededor, como grandes exoplanetas y discos de polvo. Esta tecnología permitirá obtener imágenes con un nivel de detalle hasta mil veces superior al alcanzado anteriormente desde el espacio y abrirá el camino para el estudio de planetas similares a la Tierra en futuras misiones.

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El Roman orbitará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, compartiendo la región del punto L2 con el telescopio James Webb y la misión Euclid - NASA/Handout via REUTERS

4. Órbita estable en el punto de Lagrange L2

Roman se ubicará en el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esta región ofrece condiciones térmicas y geométricas óptimas para observaciones continuadas y estables. El telescopio recorrerá un millón de millas para unirse al Webb y otros observatorios, manteniéndose en una órbita amplia y estable que reduce la necesidad de maniobras y, por ende, el consumo de combustible.

5. Participación y legado humano

Más de 1,3 millones de personas enviaron sus nombres para que fueran incluidos en una tarjeta de memoria situada en la nave espacial. Estos nombres viajarán hasta el punto L2, sumando un componente simbólico al lanzamiento y conectando a la humanidad con el proyecto.

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6. Vida útil inicial de cinco años, con posibilidad de extensión

Roman fue diseñado para funcionar durante al menos cinco años, aunque existe la posibilidad de prolongar la misión otros cinco años adicionales. El combustible será el principal factor limitante, pero la nave incorpora un diseño que permitiría un eventual reabastecimiento en futuras misiones.

Su cámara infrarroja de 300 megapíxeles permitirá a los astrónomos crear mapas profundos de materia oscura y estudiar galaxias lejanas (NASA)

7. Colaboración internacional y sinergia con otros observatorios

La misión Roman operará en coordinación con el James Webb, el Hubble, la misión Euclid y el Observatorio Vera C. Rubin, entre otros. Los amplios mapas de Roman identificarán objetivos que podrán ser analizados con mayor detalle por otros telescopios, posibilitando una visión integral del cosmos. Además, Roman contribuirá a la calibración y mejora de los datos obtenidos por misiones como Euclid y Rubin.

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8. Tecnología óptica avanzada y demostraciones pioneras

El coronógrafo incorporado en Roman demostrará tecnologías de óptica de altísimo contraste, esenciales para futuras misiones enfocadas en la búsqueda de planetas habitables fuera del Sistema Solar. Este instrumento podrá fotografiar exoplanetas gigantes y discos de polvo con un detalle sin precedentes, sentando las bases para los próximos avances en observación directa de mundos alienígenas.

9. Un volumen de datos sin precedentes

Se espera que Roman mida la luz de más de mil millones de galaxias durante su misión principal, generando un caudal de información nunca antes visto en una misión astrofísica de la NASA. Los datos serán públicos en cuanto sean procesados, lo que permitirá a equipos científicos de todo el mundo participar en su análisis simultáneamente y acelerar los descubrimientos.

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10.Observaciones y acceso global

La agencia prevé compartir las primeras imágenes científicas de Roman a principios de 2027, tras un periodo inicial de calibración y pruebas que durará unos tres meses.

El Roman descubrirá exoplanetas mediante microlente gravitatoria, técnica que revela mundos fríos y planetas errantes en la Vía Láctea (NASA)

Un salto en la exploración cósmica

El telescopio Nancy Grace Roman representa una nueva era para la astronomía por su capacidad para combinar la nitidez de un gran observatorio espacial con una visión panorámica del cielo.

Si el Hubble permitió contemplar el universo en profundidad, Roman promete mostrar su inmensidad con un detalle semejante. Su diseño y sus objetivos reflejan la evolución de la tecnología óptica y la ambición científica de la NASA.

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La importancia de Roman trasciende el avance técnico. Los científicos esperan que, al igual que sucedió con el Hubble, muchos de los mayores descubrimientos del telescopio provengan de fenómenos aún desconocidos.

El telescopio Nancy Grace Roman podría ayudar a entender si el universo terminará con un Big Rip. @NASA.

Además, Roman contribuirá al estudio de objetos compactos, como agujeros negros y estrellas de neutrones aisladas, y permitirá identificar eventos extremos en el Universo, como fusiones de estrellas de neutrones o disrupciones estelares.

Al reunir capacidades de cartografía masiva, observación detallada y colaboración internacional, el Nancy Grace Roman se consolida como el siguiente gran paso en la exploración espacial.

La cuenta regresiva para su lanzamiento ya comenzó y la expectativa es alta: la humanidad está a punto de acceder a una ventana inédita hacia el cosmos.