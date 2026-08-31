Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open

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El tenista argentino Mariano Navone dio el golpe en el debut del último Grand Slam de la temporada, el Us Open, al derrotar al serbio Novak Djokovic, número 5° del mundo, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en cuatro horas y 35 minutos de competencia. En la próxima ronda el platense espera por el suizo Stanislas Wawrinka o el italiano Matteo Berrettini

La cancha central del Abierto de Estados Unidos, la Arthur Ashe, que cuenta con la mayor capacidad del circuito, con 23.771 espectadores, tuvo en el primer día de competencia a Djokovic de un lado de la red. El serbio, dueño de 24 títulos de Grand Slam, es el máximo ganador de la historia y fue campeón en Flushing Meadows en cuatro oportunidades (2011, 2015, 2018 y 2023), además de haber sido finalista seis veces (2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021). Del otro lado estuvo Navone (49°), con poco recorrido en Nueva York: apenas un triunfo.

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Magnífica elección de Navone para sorprender en el US Open.

Para el argentino, la magnitud de enfrentar por primera vez a Djokovic en el estadio principal de un Abierto hizo que necesitara los primeros tres games para asimilar el momento, algo que Nole supo capitalizar para adelantarse 3-0. Desde entonces, Navone comenzó a soltarse con sus tiros y a ganar confianza con su juego. En el séptimo game recuperó el quiebre cedido, pero antes de poder confirmarlo tuvo que aguardar algunos minutos hasta que se cerrara el techo retráctil, debido a la lluvia. La definición se trasladó al tie-break, donde el jugador de 9 de Julio se adelantó por 7-6(4).

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En el segundo set, el serbio dejó a la vista sus malestares físicos y recibió medicación por parte del fisioterapeuta durante uno de los cambios de lado. Si bien el transcurso de los games fue parejo, Djokovic fue quien generó cuatro chances de quiebre: dos en el tercero y una en el quinto. Finalmente, logró capitalizar la oportunidad en el undécimo game para igualar la pizarra por 7-5.

¿Neutralizar a Djokovic? No es problema para Navone en el US Open.

La frialdad mental de Djokovic hizo que recuperara la calma en su juego. A pesar de continuar con la lucha interna que supone para él, a sus 39 años, seguir jugando de igual a igual ante tenistas 14 años menores, estuvo preciso a la hora de apretar con sus tiros al argentino cuando el parcial ingresaba en la recta final. En el noveno game le quebró el servicio al bonaerense y, en su tercera oportunidad de set point, no falló para ponerse 6-4. Antes de que finalizara el game, el balcánico se dirigió hacia uno de los costados de la cancha y vomitó, una clara muestra del desgaste físico que estaba atravesando.

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El revés de Djokovic brilló en la noche del US Open.

En el cuarto parcial, Nole no bajó la guardia y, en cuanto tuvo su primera oportunidad de quebrar el servicio de Navone en el tercer game, no dudó y se colocó 2-1. Sin embargo, en el game siguiente no pudo confirmar la ruptura y el argentino se fue al descanso 3-2. A su regreso, La Nave no le quitó potencia a sus golpes, y con dos nuevas rupturas llevó el partido al quinto set al imponerse por 6-2.

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Imagen preocupante: Djokovic vomitó en pleno partido del US Open.

En el último parcial, definitivamente, el cuerpo de Djokovic dijo basta. El serbio ya no encontraba respuestas y el desgaste lo llevó a no poder contener las lágrimas ante la mirada de todos los presentes. Navone intentó aislarse de esa situación, se mantuvo concentrado en su juego y terminó sellando la victoria por 6-1.

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A lo Djokovic: Navone emuló a su ídolo en el US Open.

Con este triunfo el bonaerense se convirtió en el primer jugador en eliminar a balcánico en primera ronda de un Grand Slam en más de 20 años -algo que solo logró el estadounidense Paul Goldstein en el Australian Open 2006- y en el segundo argentino en vencer al serbio en un major, después de Guillermo Coria en la ronda de 64 de Roland Garros 2005.

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En la próxima ronda enfrentará al vencedor del duelo entre el suizo Stanislas Wawrinka (127°), campeón del Us Open en 2016 y quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal en su última temporada como tenista profesional y el italiano Matteo Berrettini (43°).

Mariano Navone en 2026 consiguió su primer título ATP Tour en Bucarest (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

El presente que atraviesa Navone lo tiene entre los argentinos en mejor forma en lo que va de la temporada. El bonaerense en la primera parte del el año comenzó con un título en el Challenger 175 de Cap Cana, sobre cemento, y ya en la gira europea de polvo de ladrillo dio otro golpe: se quedó con su primer título ATP Tour en Bucarest y, poco después, llegó a la final del ATP de Ginebra. A eso hay que sumarle lo que fue, hasta el momento, la victoria más resonante de su carrera en el Masters 1000 de Roma dejando en el camino al canadiense Félix Auger-Aliassime, entonces número 4 del mundo.

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Ya en la gira norteamericana sobre cemento, el argentino ratificó ese nivel con dos nuevos golpes ante rivales de mejor ranking: en el Masters 1000 de Montreal derrotó al monegasco Valentín Vacherot (18°) y, semanas más tarde, en el Masters 1000 de Cincinnati, hizo lo propio con el belga Raphael Collignon (38°).

Ese envión resultó clave para que Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, lo tuviera en cuenta a la hora de armar la convocatoria para la serie ante Turquía, que se disputará en Neuquén los días 19 y 20 de septiembre por el Grupo Mundial I.

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