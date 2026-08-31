Ciencia

Así funciona el robot que localiza venas con ultrasonido y extrae sangre de forma autónoma

El dispositivo Aletta, desarrollado por una startup neerlandesa, localiza venas con ultrasonido e imágenes infrarrojas y realiza la punción bajo supervisión técnica en ámbitos ambulatorios. No excluye la supervisión humana

El dispositivo Aletta localiza venas con luz infrarroja y ultrasonido y realiza la punción con un técnico que inicia el proceso y supervisa tubos (Captura de video)
El dispositivo Aletta localiza venas con luz infrarroja y ultrasonido y realiza la punción con un técnico que inicia el proceso y supervisa tubos (Captura de video)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó un robot autónomo para extraer sangre sin intervención humana directa en centros ambulatorios, una decisión que incorpora una nueva herramienta al sistema de salud para uno de los procedimientos médicos más frecuentes. El dispositivo, llamado Aletta, fue desarrollado por la startup neerlandesa Vitestro y utiliza luz infrarroja cercana y ultrasonido en tiempo real para localizar venas y realizar la punción.

La resolución de la FDA se conoció en un contexto marcado por la escasez de flebotomistas en Estados Unidos. Según informó Forbes Argentina, el organismo sostuvo que esta tecnología puede reducir demoras en los análisis de sangre rutinarios y aliviar parte de la carga de trabajo en laboratorios y centros de atención ambulatoria.

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Cómo funciona el dispositivo

Un dispositivo médico blanco con el texto Vitestro grabado, colocado sobre la piel del brazo de una persona
La revista Clinical Chemistry publicó una evaluación del sistema Aletta en tres laboratorios ambulatorios: logró un 94,5% de éxito al primer intento cuando detectó una vena apta (Captura de video)

El sistema indica al paciente cómo colocar el brazo antes de la extracción. Luego analiza la zona con luz infrarroja cercana y ultrasonido en tiempo real para identificar una vena apta y verificar que no se trate de una arteria. A partir de esa evaluación, el equipo define si puede avanzar con el procedimiento.

De acuerdo con Forbes Argentina, Aletta ejecuta toda la secuencia de la extracción. Coloca el torniquete, desinfecta la piel, inserta la aguja, cambia los tubos de recolección y aplica un vendaje al finalizar. Esa autonomía lo distingue de otros desarrollos robóticos que automatizan solo una parte del proceso.

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El uso del dispositivo no excluye la supervisión humana. Un técnico capacitado en flebotomía debe iniciar la extracción con un botón y controlar que los tubos se llenen en el orden correcto y con la cantidad suficiente de sangre. También le corresponde desinfectar la máquina entre pacientes.

Respuesta a la falta de personal

Una mujer con camisa verde permanece sentada junto a una máquina médica de exploración que cuenta con una pantalla digital de control
La tecnología incorpora sensores para detectar movimientos que comprometan la punción: ante una señal de riesgo, la aguja se desprende y el procedimiento se interrumpe (Captura de video)

La FDA señaló que la autorización puede ofrecer una respuesta parcial a la falta de personal en laboratorios médicos. Michelle Tarver, directora del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica del organismo, afirmó que las extracciones de sangre están entre los procedimientos más frecuentes en Estados Unidos y que los pacientes afrontan demoras por la escasez de flebotomistas capacitados, según declaraciones citadas por Forbes Argentina.

Un solo profesional puede supervisar hasta tres dispositivos Aletta al mismo tiempo, una capacidad que podría liberar personal para pacientes que requieren una atención más personalizada. Ese argumento figura entre las razones para su incorporación en espacios ambulatorios, donde la disponibilidad de trabajadores influye de forma directa en los tiempos de atención.

Evidencia clínica y controles de seguridad

Pantalla digital con una ilustración de un brazo, el texto en inglés Searching for a vein y un panel inferior con el botón START
Antes de insertar la aguja, el dispositivo guía la posición del brazo y analiza la zona con imágenes en tiempo real para seleccionar un vaso apto (Captura de video)

La autorización se concedió a través del procedimiento De Novo, un mecanismo que la agencia utiliza para nuevos tipos de dispositivos con riesgo bajo o moderado. Según la FDA, la decisión se apoyó en datos clínicos que mostraron tasas de extracción exitosas comparables o superiores a las de flebotomistas humanos capacitados cuando el equipo realiza la punción.

El sistema incorpora sensores capaces de detectar movimientos del paciente que comprometan la seguridad del procedimiento. Si eso ocurre, la aguja se desprende de forma automática y la extracción se detiene. El robot tampoco continúa si no encuentra una vena adecuada.

Antebrazo sobre un soporte médico azul con las venas resaltadas por una luz roja proyectada sobre la piel
A diferencia de otros desarrollos parciales, Aletta ejecuta toda la secuencia de la toma de sangre, desde preparar la piel hasta el vendaje final (Captura de video)

Un estudio revisado por pares y publicado en abril en la revista Clinical Chemistry evaluó el rendimiento del dispositivo en 1.633 pacientes de tres laboratorios ambulatorios. Según esos resultados, la tasa general de éxito en el primer intento alcanzó el 94,5% cuando la máquina identificó una vena apta. La FDA indicó además que esos resultados se registraron en pacientes con distintos estados de salud, diferentes tonos de piel y antecedentes de dificultad para acceder a las venas.

Antes de la autorización en Estados Unidos, Aletta ya contaba con la marca CE, que certifica el cumplimiento de requisitos de salud, seguridad y protección ambiental en la Unión Europea. Según el artículo, el dispositivo ya se utiliza en hospitales y laboratorios europeos dentro de un ensayo clínico, mientras avanza su incorporación en nuevos entornos de atención.

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