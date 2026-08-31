Crimen y Justicia

La Justicia indagó a Callejero Fino y agravó la acusación en su contra: dijo que la pistola no era suya

La figura del género RKT enfrentó al fiscal Cosme Iribarren hoy al mediodía. Tras la indagatoria, quedó detenido en una comisaría de la Bonaerense a causa de su condena previa

Callejero Fino tras su arresto en Villa La Ñata
Callejero Fino tras su arresto en Villa La Ñata
Guardar

La Justicia indagó a Callejero Fino, estrella del género RKT, detenido ayer domingo en la zona de Tigre por la Policía Bonaerense, que halló una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta Volkswagen Amarok, con la que circulaba sin patentes. Tras su declaración, regresó a su celda para continuar detenido por orden de Cosme Iribarren, el fiscal del caso.

La investigación estaba calificada, inicialmente, por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagar, el fiscal Cosme Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo de tres años de cárcel ante una posible condena, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Ambas calificaciones son excarcelables.

PUBLICIDAD

Callejero Fino -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar. En su testimonio, negó que el arma fuera suya. Un joven de 27 años, aparente pariente suyo, viajaba en la Amarok junto a él y también fue detenido.

Una pistola negra desmontada en sus componentes, un cargador y doce cartuchos colocados sobre una superficie blanca
La Glock incautada a Callejero Fino, con la numeración limada en la corredera

La condena previa, clave para dejarlo preso

Los antecedentes de Alvarenga se habían convertido en una preocupación para su defensa, que se constituyó hoy por la mañana en la UFI de Benavidez: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

PUBLICIDAD

Esta condena, precisamente, fue la clave que consideró el fiscal Iribarren para dejar preso al cantante. “En caso de condena, sería un reincidente”, asegura una alta fuente judicial.

El referente del género RKT-figura de programas comoBake Off Famosos, que acumuló más de 125 millones de vistas en YouTube con su hit “🇦🇷PA TRA RKT🇦🇷“ y realizó un reciente dúo con La Joaqui- fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

El momento de la detención del cantante de RKT

“Me quiero matar”, dijo el cantante a los policías que lo detuvieron, tras asegurar que se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de su colega María Becerra. Así, pasó la noche en la Comisaria 4°, sin incidentes.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

Temas Relacionados

Callejero FinoPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rompió a cabezazos la puerta de un café, robó la caja registradora y huyó: el video del ataque

El peculiar asalto ocurrió este viernes en un comercio de Villa Devoto. Una cámara de seguridad registró el hecho y la Policía de la Ciudad ahora trabaja para dar con el sospechoso

Rompió a cabezazos la puerta de un café, robó la caja registradora y huyó: el video del ataque

Finalmente, suspendieron el desalojo de la sinagoga de Flores

Un grupo de fieles se encontraba dentro del templo resistiendo una judicial que los obligaba a abandonar el lugar

Finalmente, suspendieron el desalojo de la sinagoga de Flores

Detuvieron en Palermo a un abogado penalista sospechado de integrar una banda narco de Rosario

Fue apresado en el barrio de Palermo. Sospechan que integra la organización liderada por Francisco Riquelme. Participó en varios casos mediáticos

Detuvieron en Palermo a un abogado penalista sospechado de integrar una banda narco de Rosario

Indagarán hoy al cantante Callejero Fino por tenencia ilegal de arma de guerra: la preocupación de su abogado

La estrella del género RKT enfrentará poco antes del mediodía al fiscal Cosme Iribarren tras pasar la noche en una comisaría. El video de su captura. Qué dice su abogado y cómo puede influir su condena previa por robo

Indagarán hoy al cantante Callejero Fino por tenencia ilegal de arma de guerra: la preocupación de su abogado

Crimen del estudiante de la Policía en Tucumán: atraparon a dos sospechosos y uno tiene antecedentes por homicidio

Los investigadores identificaron a I.D., alias “El Rey”, y a J.M.C., “Cucu”, como responsables del ataque que terminó con la vida de Kevin Rueda

Crimen del estudiante de la Policía en Tucumán: atraparon a dos sospechosos y uno tiene antecedentes por homicidio

DEPORTES

La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: “Gracias por hacernos tan felices”

La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: “Gracias por hacernos tan felices”

Flavio Cobolli reveló cómo pasó de las inferiores de la Roma al puesto 6 del ranking ATP: “Jugaba más al fútbol que al tenis”

El conmovedor video que publicó Lionel Messi tras anunciar su despedida de la selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina

Un jugador de la selección argentina estalló en medio de rumores sobre su pase a otro club: “Si no te gusto no es mi problema”

TELESHOW

Murió Miguel Zavaleta a los 71 años: el hombre que dejó una marca imborrable en el rock argentino

Murió Miguel Zavaleta a los 71 años: el hombre que dejó una marca imborrable en el rock argentino

El talento oculto de Coty Romero que sorprendió a todos: fútbol femenino y una destreza desconocida

Nito Artaza analizó la actividad del teatro argentino: “Hay una recesión en todo el país”

Nacho Viale habló de la celebración por el cumpleaños de 100 de Mirtha Legrand: “Lo estamos organizando”

Silvina Escudero habló con Moria Casán sobre el tenso episodio en el Bailando: "La pasé muy mal"

INFOBAE AMÉRICA

3.9 millones de niñas y mujeres en Centroamérica contrajeron matrimonio antes de los 15 años entre 2000 y 2022 según informe regional

3.9 millones de niñas y mujeres en Centroamérica contrajeron matrimonio antes de los 15 años entre 2000 y 2022 según informe regional

Un fármaco experimental logró reducir en una dosis un 97% uno de los factores de riesgo cardiovascular que más preocupa

El Congreso Judío Latinoamericano distinguió a Daniel Hadad en Uruguay

Hombre fue capturado bajo los efectos del alcohol tras atacar con machete a otro durante reunión en el occidente salvadoreño

¿Cuánto cuesta sostener un hogar cubano desde EE.UU? la suma real que muchos emigrados no están contando al cerrar el año