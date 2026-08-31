La Justicia indagó a Callejero Fino y agravó la acusación en su contra: dijo que la pistola no era suya

Callejero Fino tras su arresto en Villa La Ñata

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La Justicia indagó a Callejero Fino, estrella del género RKT, detenido ayer domingo en la zona de Tigre por la Policía Bonaerense, que halló una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta Volkswagen Amarok, con la que circulaba sin patentes. Tras su declaración, regresó a su celda para continuar detenido por orden de Cosme Iribarren, el fiscal del caso.

La investigación estaba calificada, inicialmente, por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagar, el fiscal Cosme Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo de tres años de cárcel ante una posible condena, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Ambas calificaciones son excarcelables.

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Callejero Fino -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar. En su testimonio, negó que el arma fuera suya. Un joven de 27 años, aparente pariente suyo, viajaba en la Amarok junto a él y también fue detenido.

La Glock incautada a Callejero Fino, con la numeración limada en la corredera

La condena previa, clave para dejarlo preso

Los antecedentes de Alvarenga se habían convertido en una preocupación para su defensa, que se constituyó hoy por la mañana en la UFI de Benavidez: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

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Esta condena, precisamente, fue la clave que consideró el fiscal Iribarren para dejar preso al cantante. “En caso de condena, sería un reincidente”, asegura una alta fuente judicial.

El referente del género RKT-figura de programas comoBake Off Famosos, que acumuló más de 125 millones de vistas en YouTube con su hit “🇦🇷PA TRA RKT🇦🇷“ y realizó un reciente dúo con La Joaqui- fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

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El momento de la detención del cantante de RKT

“Me quiero matar”, dijo el cantante a los policías que lo detuvieron, tras asegurar que se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de su colega María Becerra. Así, pasó la noche en la Comisaria 4°, sin incidentes.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

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Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.