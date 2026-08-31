Guatemala contará con su plataforma streaming para promover el cine nacional

Guatemala lanzará Guatemaya.tv el 26 de septiembre de 2026 como una plataforma de streaming para difundir cine nacional. (Captura de pantalla)

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Con el propósito de promover el cine nacional, Guatemala contará con su propio streaming Guatemaya.tv, una plataforma que será y de acceso libre.

El lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre de 2026, fecha elegida porque coincidirá con los 130 años de la primera proyección cinematográfica guatemalteca.

El proyecto busca abrir un canal propio para películas, series, documentales y cortometrajes realizados por cineastas guatemaltecos. La iniciativa apunta a resolver un problema de circulación: obras audiovisuales del país no han contado con espacios suficientes para llegar al público.

La plataforma estará dirigida a directores, productores y creadores audiovisuales que necesiten un espacio para exhibir sus trabajos y acercarlos a nuevas audiencias. El acceso para los realizadores será sin costo y el esquema no impondrá condiciones restrictivas sobre la expresión de los autores.

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El lanzamiento fue fijado para una fecha ligada a la historia del cine en Guatemala

El impulsor de la iniciativa, Jacobo Isaí Soto, explicó que el proyecto surgió ante la necesidad de ampliar las oportunidades de exposición para el cine producido en Guatemala.

Guatemaya.tv busca abrir un canal propio para películas, series, documentales y cortometrajes realizados por cineastas guatemaltecos. (Captura de pantalla)

Al presentar la propuesta, sostuvo: “Guatemala tiene cineastas de gran calidad y producciones valiosas que no habían tenido un canal adecuado para darse a conocer. Guatemaya.tv surge para llenar ese vacío y visibilizar ese talento ante el mundo”.

De acuerdo con Soto, se está pensando en el cineasta independiente, aquel que no ha tenido la oportunidad de llevar sus producciones a la pantalla grande o chica.

Además, dijo que se iniciará con Guatemala, pero que a un mediado y largo plazo se prevé que la iniciativa pueda ser la ventana para cineastas centroamericanos o latinoamericanos que está buscando oportunidades, no sólo de financiamiento, sino que pueda publicar sus obras y que pueda comenzar a remunerar.

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“Es un llamado que se hace a todos los cineastas guatemaltecos o que no han tenido la oportunidad para que nos busquen y así puedan publicar sus películas, sus documentales sus cortometrajes, para que todo el mundo pueda verlo”, manifestó Soto.

Ese punto responde al núcleo de la iniciativa: Guatemaya.tv funcionará como un espacio específico para que las producciones guatemaltecas puedan mostrarse y conectar con públicos dentro y fuera del país. La propuesta se presenta como una alternativa para obras que no encontraron hasta ahora canales adecuados de exhibición.

La plataforma convoca a cineastas guatemaltecos a sumar sus obras

El espacio estará abierto a cineastas guatemaltecos interesados en presentar sus trabajos. El catálogo previsto incluye películas, series, documentales y cortometrajes.

Actualmente la plataforma ya cuenta con algunos documentales y vedeoclips que pueden verse después de suscribirse. (Captura de pantalla)

Quienes quieran integrarse a la propuesta pueden consultar información directamente en Guatemaya.tv o comunicarse al correo electrónico info@guatemaya.tv. contenido@gmplay.tv informado por el proyecto. El objetivo final es aumentar la visibilidad de las producciones nacionales y ampliar el conocimiento del talento audiovisual guatemalteco fuera de sus fronteras.

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¿Será gratuito?

La plataforma cuenta con dos tipos de servicios. Uno completamente gratuito que permite ver tres películas, documentales o contenido ya publicado. También tendrá un plan Premium que tendrá un costo de Q25 (USD 3.25) al mes y uno más anual que tendrá un costo de Q250 (USD 32.50) con dos meses gratuitos.

La plataforma de streaming, que tendrá un costo anual o mensual, apunta a resolver la falta de espacios de circulación para las obras audiovisuales de Guatemala. (Captura de pantalla)

La elección del día de estreno busca vincular la plataforma con un hito histórico del país. El 26 de septiembre de 2026 se conmemorarán 130 años de la primera proyección cinematográfica en Guatemala, una referencia con la que sus impulsores buscan marcar una nueva etapa para la difusión audiovisual nacional.

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