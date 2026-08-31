La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: “Gracias por hacernos tan felices”

Los compañeros de Messi lo despidieron a través de sus redes sociales (Reuters)

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La noticia del retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina generó una ola de reacciones en todo el mundo del deporte. En ese contexto, Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos durante la etapa más exitosa de la albiceleste, publicó un mensaje que resumió el impacto humano y deportivo del capitán. El mediocampista expresó su admiración por la fortaleza, el liderazgo y la humanidad de Messi, resaltando el efecto que tuvo en sus compañeros y en el país entero.

El mensaje de De Paul surgió poco después de la confirmación oficial de la retirada de Messi, quien anunció su decisión a través de una carta manuscrita y un video difundido en redes sociales. El astro rosarino, de 39 años, comunicó que la derrota ante España en la final del Mundial de 2026 marcó el inicio de su reflexión, que se consolidó tras la muerte de su padre.

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En su dedicatoria pública, Rodrigo De Paul escribió: “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que estaba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección… solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! sos eterno”.

Los mensajes no tardaron en ir apareciendo. Posteriormente fue Leandro Paredes el que compartió una publicación en sus redes sociales: “Gracias por asbolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán”.

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Lisandro Martinez, por su parte, optó por comentar el posteo del astro argentino: “Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón GRACIAS!! Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el futbol y ganador en la vida!! Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia porque del futbol la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo”. “Eternamente gracias capitán”, compartió Lautaro Martínez.

El Cuti Romero también eligió publicar un mensaje en su cuenta de Instagram. A través de sus stories escribió: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán”. Nicolás Tagliafico, compartió una foto con Leo y un “Gracias eternas”, al igual que Ángel Di María.

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El anuncio de Lionel Messi fue acompañado de una carta en la que explicó los motivos de su retiro: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, manifestó el jugador. El propio capitán detalló que la misiva fue redactada el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial, aunque la pérdida de su padre aceleró la decisión.

La reacción de De Paul cobró especial relevancia entre las respuestas de los integrantes de la última generación dorada de la Selección Argentina. El mediocampista hizo énfasis en la capacidad de Messi para generar un entorno positivo tanto en el vestuario como en el predio de entrenamiento, destacando su “calidad humana con cada jugador” y su atención a los detalles con los trabajadores del staff.

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El propio Messi reconoció en su carta la llegada de un nuevo ciclo para la albiceleste: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. La despedida incluyó un agradecimiento a los aficionados y un mensaje de aliento para las próximas generaciones.

El retiro de Lionel Messi marca el final de una etapa de éxitos inéditos para la Selección Argentina, que bajo su liderazgo conquistó el Mundial de 2022 y las Copas América de 2019 y 2024.

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