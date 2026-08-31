Un jugador de la selección argentina estalló en medio de rumores sobre su pase a otro club: “Si no te gusto no es mi problema”

Nico González fue clave en la reciente victoria de la Juventus (Reuters)

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El futuro de Nico González en el fútbol europeo ha sido motivo de especulación durante toda la ventana de fichajes, pero el atacante argentino decidió poner punto final a los rumores tras su última actuación con la Juventus. En medio de versiones que lo situaban de regreso en el Atlético de Madrid, el futbolista optó por responder de manera directa y pública a través de sus redes sociales. “Estoy cansado, ¿cuándo dije de querer irme? ¿Salió de mi boca? Si no te gusto, no es mi problema, tendrás que aguantarme”, publicó González en un mensaje dirigido a quienes sostenían que su salida de la Vecchia Signora era inminente.

El desempeño del argentino en el reciente triunfo de la Juventus sobre el Parma (2-0) reavivó el debate sobre su continuidad. El delantero saltó al campo desde el banco y alteró el desarrollo del partido, anotando un gol y recibiendo el reconocimiento como el mejor jugador del encuentro. Su entrada al campo, según la prensa italiana, fue decisiva para destrabar un partido que parecía destinado al empate sin goles.

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Las informaciones sobre una supuesta reunión entre representantes de González y emisarios del Atlético de Madrid en Turín fueron desmentidas categóricamente por el propio jugador. El futbolista manifestó su hartazgo ante las especulaciones y negó cualquier intención de abandonar la institución italiana.

La publicación de Nico González en Instagram

El interés del Atlético de Madrid surgió al finalizar el préstamo del argentino la temporada pasada. Según la prensa italiana, fuentes cercanas al club español habían afirmado que existía un principio de acuerdo con el jugador, condicionado a que la Juventus flexibilizara sus pretensiones económicas. El club rojiblanco no estaba dispuesto a abonar los casi 30 millones de euros estipulados en la opción de compra y buscó un descuento sin éxito. La directiva del conjunto de Turín, fortalecida por la reciente actuación de González, se negó a negociar una rebaja, lo que prácticamente descartó su salida en este mercado.

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El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, valoró el compromiso del argentino y brindó detalles sobre la situación del futbolista tras el encuentro ante el Parma. “Inicialmente, el chico probablemente tenía otros clubes interesados, pero en la única conversación que tuve con él, le dije: ‘Mira, creemos que tienes valor, y si estás abierto a escuchar a otros clubes, tenemos que darnos cuenta de ese valor. No se concederá nada diferente. O conseguimos el dinero que vale, o el jugador se queda. Sin embargo, desde que llegó, se presentó el día que debía, entrenó solo porque teníamos esos dos o tres días libres después de la gira, y para el partido anterior, como no había entrenado mucho, le pregunté: ‘¿Te sientes con fuerzas para jugar?’. Respondió: ‘Estoy bien’. Tiene esa sonrisa, por eso estamos contentos de tener a un jugador de su calibre a nuestra disposición”, sostuvo el técnico en declaraciones recogidas por La Gazzetta Dello Sport.

El club no contempla su salida, especialmente tras la baja por lesión de Kenan Yildiz, principal referencia ofensiva del equipo. El técnico Spalletti apostó por la continuidad del argentino, quien se perfila como protagonista para la presente campaña en la Serie A y en los compromisos internacionales.

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Durante el partido contra el Parma, el equipo dirigido por Luciano Spalletti dominó la posesión desde el inicio y buscó instalarse en campo rival ante una defensa ordenada. El ingreso de Nico González resultó determinante. En pocos minutos, generó tres ocasiones claras y marcó el primer tanto tras un rebote en el poste. El arquero Guglielmo Vicario sostuvo la ventaja ante la reacción del conjunto toscano, mientras que Teun Koopmeiners selló la victoria en el tramo final del encuentro. La Juventus suma así dos triunfos en dos jornadas, con seis puntos de seis posibles, y se prepara para recibir al Milan en Turín en la próxima fecha de la Serie A.