Ciencia

El durazno con piel suma fibra y compuestos asociados con la regulación del peso

Especialistas destacaron el valor nutricional de esta fruta y su aporte en la microbiota intestinal, metabolismo y hábitos alimentarios

Dos mitades de un durazno, una con la semilla visible y la otra vacía, colocadas sobre una tabla de madera.
El durazno aparece como una fruta de verano que suma agua, fibra y facilidad de consumo en la alimentación cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las frutas frescas suelen ganar lugar en la alimentación cotidiana por su aporte de agua y fibra, además de su facilidad de consumo. Dentro de ese grupo, el durazno concentra interés por sus nutrientes y por su presencia habitual en preparaciones simples, entre ellas el desayuno.

Según publicó Men’s Health, revista estadounidense, el médico y biólogo vascular William Li, formado en la Universidad de Harvard, señaló que el durazno maduro con piel puede incorporarse al desayuno por su aporte de fibra y por la presencia de compuestos bioactivos con efectos antiinflamatorios y metabólicos.

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Esa referencia se inserta en un contexto más amplio de interés por los alimentos frescos y también por el papel de la fibra dietética en la alimentación diaria.

Dos duraznos con piel vellosa sobre una mesa de madera rústica, con un cuenco de cerámica y una ventana en el fondo.
William Li afirmó que el durazno maduro con piel puede incorporarse al desayuno por su aporte de fibra y sus compuestos bioactivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión de Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, indicó que la fibra dietética puede influir en la salud metabólica, la microbiota intestinal y la regulación del peso corporal, aunque sus efectos varían según el tipo de fibra y el patrón general de alimentación.

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Qué compuesto menciona William Li

Li indicó que el durazno contiene varios compuestos bioactivos, entre ellos ácido clorogénico, rutina y catequinas. En sus declaraciones, identificó al ácido clorogénico como uno de los compuestos más abundantes en esta fruta de hueso.

Según explicó, el ácido clorogénico tiene un perfil antiinflamatorio y también está presente en otros alimentos, como la manzana. El especialista afirmó que ese compuesto “también es bueno para el metabolismo” y lo vinculó con la reducción del exceso de grasa corporal nociva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una revisión de Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology indicó que la fibra dietética puede influir en la salud metabólica, la microbiota intestinal y la regulación del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó las funciones biológicas y los posibles efectos terapéuticos del ácido clorogénico, con referencias a procesos vinculados con inflamación, metabolismo de la glucosa y los lípidos, y composición corporal.

Li sostuvo que el ácido clorogénico se encuentra entre dos y cinco veces más en la piel que en la pulpa, una diferencia que, según su explicación, refuerza la conveniencia de consumir el durazno sin pelar.

El papel de la piel y el lavado

Li definió el consumo del durazno entero como parte de una matriz alimentaria integral. El término refiere al alimento en su forma completa, con sus partes naturales y sin separar sus componentes.

Imagen que resalta la jugosidad de los duraznos, recordando sus beneficios para la nutrición. Una fuente de vitaminas y nutrientes esenciales que contribuyen a una dieta saludable. (Imagen ilustrativa Infobae)
William Li señaló que el durazno contiene ácido clorogénico, rutina y catequinas, y destacó al ácido clorogénico como uno de sus compuestos más abundantes (Imagen ilustrativa Infobae)

El especialista señaló que comer la fruta con piel puede respaldar la elección de duraznos ecológicos o cultivados de esa forma, si esa alternativa está disponible. Aun así, aclaró que cualquier variedad debe lavarse de manera correcta antes de su consumo.

También indicó que ese lavado permite retirar pesticidas, suciedad, polvo y partículas adheridas durante el transporte. Esa indicación acompaña su recomendación de incorporar también la piel.

Fibra, maduración y desayuno

Otro de los aspectos mencionados por William Li es el aporte de fibra dietética. Según detalló, un durazno común aporta alrededor de dos gramos de fibra, dentro de una ingesta diaria que ubicó en 30 gramos o más.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según William Li, el ácido clorogénico del durazno tiene un perfil antiinflamatorio y se vincula con el metabolismo de la glucosa, los lípidos y la grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology señaló que los efectos de la fibra sobre el metabolismo y la obesidad fueron observados en estudios mecanísticos y ensayos clínicos, aunque también remarcó que persisten preguntas sobre cuáles tipos de fibra resultan más útiles y de qué manera conviene incorporarlos.

En esa línea, Li recomendó comer un durazno por la mañana. Según sus declaraciones, ese consumo aporta fibra desde el inicio del día y se relaciona con la salud intestinal cuando la fruta se consume madura y con piel.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El especialista recomendó consumir el durazno entero y lavarlo bien para retirar pesticidas, suciedad, polvo y partículas adheridas durante el transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

También explicó criterios para reconocer el punto de maduración. Aconsejó evaluar el aroma y la textura: un durazno maduro, según detalló, debe tener fragancia floral y aroma característico, además de ceder levemente ante una presión suave con la palma de la mano.

De ese modo, la recomendación de William Li reúne tres elementos concretos: comer un durazno maduro con piel en el desayuno, lavarlo bien antes de consumirlo y considerar su aporte de fibra junto con la presencia de ácido clorogénico.

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