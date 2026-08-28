Cultura

‘Thelma y Louise’, la película que redefinió el feminismo en los años 90, llega al teatro por primera vez con un musical en Londres

‘Thelma y Louise’ vuelve a escena, pero esta vez sobre las tablas del Young Vic Theatre de la capital británica, con guion de la ganadora del Oscar Callie Khouri y música de Neko Case

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La célebre película "Thelma and Louise" regresa en formato musical y se estrena el 3 de septiembre en Londres
Guardar

Treinta y cinco años después de sacudir las pantallas de todo el mundo, Thelma y Louise vuelve —esta vez desde el escenario— con el estreno mundial del musical basado en la película que redefinió el rol de la mujer en el cine. La producción abre el 3 de septiembre en el Young Vic Theatre de Londres y permanecerá en cartel hasta el 24 de octubre de 2026.

Según informó The Times, la adaptación teatral parte de la misma pluma que dio vida al film original: Callie Khouri, quien ganó el Oscar a Mejor Guion Original por la película de Ridley Scott en 1992, firma ahora el libro del musical. La partitura corre por cuenta de Neko Case, cantautora nominada al Grammy, y la dirección recae en Trip Cullman, nominado al Tony Award por Choir Boy.

PUBLICIDAD

Los papeles protagónicos los encarnan dos figuras del West End: Amy Lennox —conocida por Cabaret y Kinky Boots— como Thelma, y Rachel Tucker —premiada por Wicked y Come From Away— como Louise. El elenco completo incluye además a Trevor Dion Nicholas como Hal, Jordan Luke Gage como JD, Samuel Edwards como Darryl y Alex Gibson-Giorgio como Jimmy, entre otros. La producción es una coproducción del Young Vic, Sonia Friedman Productions, Blue Spruce Productions, Ley Line Entertainment y la propia Khouri, en asociación con MGM On Stage.

De película feminista a fenómeno cultural

El film original se estrenó el 24 de mayo de 1991 tras su paso por el Festival de Cannes, donde tuvo su estreno el 20 de mayo de ese año. Dirigido por Scott y protagonizado por Susan Sarandon y Geena Davis, el largometraje siguió a dos amigas que emprenden un viaje por carretera que escala de manera irreversible tras un violento incidente en un bar de ruta. Producida con un presupuesto de 16,5 millones de dólares, recaudó 45,4 millones en taquilla y acumuló seis nominaciones al Oscar, aunque solo Khouri se alzó con la estatuilla.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ensayos para el estreno del musical "Thelma & Louise", escrito por la misma autora del guion de la película de Ridley Scott que dejó su huella cultural en los años 90

Con el tiempo, Thelma & Louise trascendió el circuito cinematográfico para convertivarse en un punto de referencia del feminismo de los años noventa. En 2016, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incorporó al Registro Nacional de Películas por su valor “cultural, histórico y estético”. La expresión “un momento Thelma y Louise” ingresó al idioma inglés como metáfora de un despertar feminista ligado a un punto de no retorno.

The Times señaló que el proyecto llega en un momento en que la política del film original “se siente más relevante que nunca”, en palabras de los propios productores. Khouri declaró que está “emocionada de colaborar en esta nueva versión reimaginada de Thelma & Louise”, y describió la obra como “un viaje salvaje y emotivo, mejorado por el aporte de los enormes talentos de Neko Case, Trip Cullman y nuestro increíble equipo creativo”.

Una producción de gran escala

El equipo artístico reúne a la coreógrafa Bobbi Jene Smith junto a Or Schraiber, la escenografía de Christine Jones y Brett J. Banakis, el diseño de vestuario de Ryan Dawson Laight y el diseño de sonido de Gareth Owen. La supervisión musical está a cargo de Kimberly Grigsby, con orquestaciones y arreglos de John Clancy.

El proyecto tuvo una larga gestación: en 2023 se informó que el musical había sido trabajado en taller con las actrices Evan Rachel Wood y Amanda Seyfried en los roles principales, antes de arribar a la configuración actual.

[Fotos: Young Vic Theatre]

Temas Relacionados

Thelma & LouiseCineCallie KhouriTeatro musicalUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

La obra de sitio específico del artista salteño Javier Soria Vázquez se encuentra en el segundo piso de la institución cultural y allí permanecerá para ser apreciada hasta el 20 de septiembre

‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

Marguerite Duras, escritora francesa: “Uno bebe porque Dios no existe”

El alcohol como anestesia metafísica, el dolor de la escritura y la vigencia de un libro que desnudó el vacío de la condición humana. Un recorrido a fondo por el universo de esta emblemática autoras

Marguerite Duras, escritora francesa: “Uno bebe porque Dios no existe”

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton

Él convirtió el vacío en arte. Ella convirtió la apariencia en armadura. Cuando sus mundos se cruzaron en un lienzo, el resultado fue un halago impecable — y una oportunidad perdida

Brillo sin sombra: lo que Andy Warhol no pudo ver en Dolly Parton

Tips de ortografía: competir con alguien, no competirle a alguien

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: competir con alguien, no competirle a alguien

Bebía la sangre de los jóvenes para no envejecer: Florencia Canale revive la historia de la condesa más temida de Europa en el siglo XVI

Infobae Cultura publica un adelanto de ‘Maldita’, la nueva novela de la autora best seller argentina, en la que recrea la tumultuosa existencia de la aristócrata húngara Erzsébet Báthory

Bebía la sangre de los jóvenes para no envejecer: Florencia Canale revive la historia de la condesa más temida de Europa en el siglo XVI

DEPORTES

El brasileño Alison dos Santos hizo historia en el atletismo: rompió el récord mundial de 400m con vallas en la Diamond League

El brasileño Alison dos Santos hizo historia en el atletismo: rompió el récord mundial de 400m con vallas en la Diamond League

El cambio que deberá hacer Manchester United en su camiseta debido a una regla de la Premier League

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Alerta en Alpine por el juicio que podría quitarle a Pierre Gasly el tercer lugar en el GP de Mónaco: el impacto en el campeonato que podría tener

Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de la madrugada: “Cambian las reglas cuando el partido ya empezó”

INFOBAE AMÉRICA

Las remesas a El Salvador desaceleran su crecimiento y caen 1% interanual en julio

Las remesas a El Salvador desaceleran su crecimiento y caen 1% interanual en julio

¿Manejar bajo el sol extremo en El Salvador es tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol?

El calor extremo impulsa el aumento de enfermedades renales en El Salvador

Un refugio en Grecia ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar gatos en una isla paradisíaca

Panamá ensaya un dron con tecnología de radar para medir la humedad en cultivos de arroz