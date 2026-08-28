‘Thelma y Louise’, la película que redefinió el feminismo en los años 90, llega al teatro por primera vez con un musical en Londres

La célebre película "Thelma and Louise" regresa en formato musical y se estrena el 3 de septiembre en Londres

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Treinta y cinco años después de sacudir las pantallas de todo el mundo, Thelma y Louise vuelve —esta vez desde el escenario— con el estreno mundial del musical basado en la película que redefinió el rol de la mujer en el cine. La producción abre el 3 de septiembre en el Young Vic Theatre de Londres y permanecerá en cartel hasta el 24 de octubre de 2026.

Según informó The Times, la adaptación teatral parte de la misma pluma que dio vida al film original: Callie Khouri, quien ganó el Oscar a Mejor Guion Original por la película de Ridley Scott en 1992, firma ahora el libro del musical. La partitura corre por cuenta de Neko Case, cantautora nominada al Grammy, y la dirección recae en Trip Cullman, nominado al Tony Award por Choir Boy.

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Los papeles protagónicos los encarnan dos figuras del West End: Amy Lennox —conocida por Cabaret y Kinky Boots— como Thelma, y Rachel Tucker —premiada por Wicked y Come From Away— como Louise. El elenco completo incluye además a Trevor Dion Nicholas como Hal, Jordan Luke Gage como JD, Samuel Edwards como Darryl y Alex Gibson-Giorgio como Jimmy, entre otros. La producción es una coproducción del Young Vic, Sonia Friedman Productions, Blue Spruce Productions, Ley Line Entertainment y la propia Khouri, en asociación con MGM On Stage.

De película feminista a fenómeno cultural

El film original se estrenó el 24 de mayo de 1991 tras su paso por el Festival de Cannes, donde tuvo su estreno el 20 de mayo de ese año. Dirigido por Scott y protagonizado por Susan Sarandon y Geena Davis, el largometraje siguió a dos amigas que emprenden un viaje por carretera que escala de manera irreversible tras un violento incidente en un bar de ruta. Producida con un presupuesto de 16,5 millones de dólares, recaudó 45,4 millones en taquilla y acumuló seis nominaciones al Oscar, aunque solo Khouri se alzó con la estatuilla.

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Ensayos para el estreno del musical "Thelma & Louise", escrito por la misma autora del guion de la película de Ridley Scott que dejó su huella cultural en los años 90

Con el tiempo, Thelma & Louise trascendió el circuito cinematográfico para convertivarse en un punto de referencia del feminismo de los años noventa. En 2016, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incorporó al Registro Nacional de Películas por su valor “cultural, histórico y estético”. La expresión “un momento Thelma y Louise” ingresó al idioma inglés como metáfora de un despertar feminista ligado a un punto de no retorno.

The Times señaló que el proyecto llega en un momento en que la política del film original “se siente más relevante que nunca”, en palabras de los propios productores. Khouri declaró que está “emocionada de colaborar en esta nueva versión reimaginada de Thelma & Louise”, y describió la obra como “un viaje salvaje y emotivo, mejorado por el aporte de los enormes talentos de Neko Case, Trip Cullman y nuestro increíble equipo creativo”.

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Una producción de gran escala

El equipo artístico reúne a la coreógrafa Bobbi Jene Smith junto a Or Schraiber, la escenografía de Christine Jones y Brett J. Banakis, el diseño de vestuario de Ryan Dawson Laight y el diseño de sonido de Gareth Owen. La supervisión musical está a cargo de Kimberly Grigsby, con orquestaciones y arreglos de John Clancy.

El proyecto tuvo una larga gestación: en 2023 se informó que el musical había sido trabajado en taller con las actrices Evan Rachel Wood y Amanda Seyfried en los roles principales, antes de arribar a la configuración actual.

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[Fotos: Young Vic Theatre]