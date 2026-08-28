Inseguridad nocturna: el dato que revela cuánto cambia la vida en las ciudades cuando cae el sol

Desde la romántica idea de deambular por la ciudad hasta la cruda realidad del miedo. En este debate se profundiza sobre la inseguridad urbana después de las 22 hs, presentando estadísticas alarmantes y explorando las causas detrás de la frase "la ciudad deja de ser mía".

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Cuando cae la noche, la ciudad cambia y, en muchos casos, la inseguridad condiciona cómo se mueve la gente en Buenos Aires y en otras urbes. Según explicó en Infobae en Vivo el analista Emma Ferrario, esa percepción altera rutinas y restringe el uso del espacio público.

A nivel global, según detalló Ferrario, más del 60% de los delitos ocurre entre las 22.00 y las 06.00 horas, mientras que en América Latina la proporción baja a 55%. En Argentina, la incidencia varía por ciudad: Buenos Aires registra hasta 40% de los delitos en horario nocturno, Rosario 60%, Córdoba 50% y el Área Metropolitana de Buenos Aires 65%.

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Ferrario sostuvo que esos registros surgen de estadísticas oficiales y se complementan con encuestas de Voices y WIN International. Su planteo fue que la noche no afecta a todos por igual, aunque la sensación de vulnerabilidad atraviesa geografías, edades y contextos sociales.

La percepción de inseguridad

La distancia entre mujeres y hombres aparece con fuerza en las encuestas. Ferrario afirmó que, a nivel global, el 46% de las mujeres se siente insegura al caminar por su barrio de noche, frente al 25% de los hombres.

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Las encuestas sobre inseguridad nocturna muestran que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al caminar por su barrio de noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, agregó, la brecha se amplía en el AMBA: más del 60% de las mujeres y alrededor del 35% de los hombres dicen sentirse inseguros en ese horario.

La diferencia no se explica solo por el temor a un robo. Ferrario señaló que, en el caso de las mujeres, pesa también el miedo a ataques sexuales, una variable que se intensifica entre adultas y mayores, mientras que entre las jóvenes aparece con más frecuencia la preocupación por agresiones de ese tipo.

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De acuerdo con el analista, los jóvenes varones suelen declarar menos temor, aunque estadísticamente tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos nocturnos como robos y hurtos.

La consecuencia concreta de esa percepción es inmediata: muchas personas cambian sus hábitos para reducir la exposición. Evitan determinadas calles, dejan de mostrar objetos de valor, alteran recorridos habituales y, cuando pueden, pagan aplicaciones de transporte para no esperar en paradas con poca luz.

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Emma Ferrario señaló que la percepción de inseguridad restringe el uso del espacio público y no afecta por igual a toda la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Empezás a cambiar la manera en que te movés. Dejás de pasar por lugares que decís que son más oscuros”, explicó Ferrario. El efecto, según su descripción, no es abstracto: modifica la forma de habitar la ciudad y limita la libertad de circulación.

La tecnología y el diseño urbano como respuestas frente al miedo

Entre las herramientas que ganaron lugar, Ferrario mencionó funciones tecnológicas pensadas para acompañar trayectos. Aplicaciones como el “check in” de Apple permiten informar de manera automática la llegada a destino y, si la persona no confirma su arribo, el sistema envía una alerta a contactos previamente elegidos.

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También citó el uso extendido de AirTag y de otras aplicaciones de rastreo entre quienes buscan una capa adicional de tranquilidad al desplazarse de noche. Además, las prácticas de monitoreo familiar se volvieron parte de esa estrategia cotidiana.

La iluminación, la visibilidad y la actividad en la calle son claves para disuadir delitos

Al desarrollar esa idea, Ferrario citó a Jane Jacobs y su concepto de “ojos en la calle”. “Los ojos son testigos y los testigos disuaden el crimen”, sostiene Jacobs en la formulación recuperada durante la exposición.

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Ferrario resumió tres condiciones para que ese principio funcione: visibilidad, iluminación adecuada y ausencia de muros o paredes que aíslen al peatón. En esa lógica, las paradas de colectivo deben ser transparentes e iluminadas, y la existencia de comercio, actividad y movimiento en la vía pública refuerza la percepción y las condiciones de seguridad.

La inseguridad nocturna modifica recorridos, horarios y hábitos de movilidad en Buenos Aires y en otras ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mencionó la teoría de las ventanas rotas, que vincula el deterioro visible del espacio urbano con una mayor propensión al delito. “Si ves un edificio con la ventana rota y nadie lo arregla, a la semana tiene todas las ventanas rotas”, ejemplificó al explicar por qué recomienda actuar rápido ante daños, grafitis y fallas en la infraestructura.

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La experiencia subjetiva, añadió, completa el cuadro. Llegar de noche a una ciudad desconocida, moverse por calles vacías o no identificar referencias del entorno aumenta la ansiedad, incluso en lugares con bajo riesgo objetivo. “Llegar de noche es desesperante. Todo te parece tremendo, todo te parece inseguro. Es muy diferente que llegar de día”, concluyó Ferrario.

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