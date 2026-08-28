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El cambio que deberá hacer Manchester United en su camiseta debido a una regla de la Premier League

El conjunto inglés modificará su indumentaria antes del encuentro frente al Ipswich Town luego de que se detectara un detalle que lo dejó en falta con una disposición poco conocida del reglamento

Manchester United deberá modificar su camiseta para cumplir con una regla de la Premier League antes del partido ante Ipswich Town (REUTERS/Scott Heppell)
Manchester United deberá modificar su camiseta para cumplir con una regla de la Premier League antes del partido ante Ipswich Town (REUTERS/Scott Heppell)
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El Manchester United deberá modificar su vestimenta para cumplir con una regla de la Premier League en su próximo partido, después de haber utilizado una camiseta incompleta en el arranque del campeonato. Según informó The Sun, el club saldrá a la cancha con los emblemas reglamentarios en ambas mangas el domingo 30, cuando reciba a Ipswich en Old Trafford.

La corrección responde a una exigencia del reglamento de la liga para los equipos que no tienen patrocinador en la manga izquierda. En esos casos, el escudo oficial del torneo, que en la manga derecha aparece junto al mensaje “No Room For Racism”, también debe figurar en el otro brazo.

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Los Diablos Rojos no llevaron ese distintivo en su debut ante Hull City y ahora ajustarán la camiseta para evitar nuevas observaciones.

Cual fue la regla que incumplió el Manchester United

El equipo de Michael Carrick salió al césped del MKM Stadium sin patrocinador en la manga izquierda, pero tampoco incluyó allí el distintivo de la competición. Esa omisión lo dejó fuera de la regla prevista para los clubes que no tienen un acuerdo comercial activo para ese espacio de la camiseta. Tanto la liga como la institución ya tomaron nota del descuido, de acuerdo con lo informado por el medio británico.

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Asimismo, la situación llamó la atención porque el club había quedado con ese sector libre tras el final de su vínculo con DXC Technology, un contrato que, según The Sun, aportaba 26 millones de dólares, y expiró en mayo. Desde entonces, las mangas de la camiseta del United quedaron sin marca comercial por primera vez en ocho años.

Manchester United debutó ante Hull City sin patrocinador en la manga izquierda y sin el distintivo de la competición en ese sector (REUTERS/Scott Heppell)
Manchester United debutó ante Hull City sin patrocinador en la manga izquierda y sin el distintivo de la competición en ese sector (REUTERS/Scott Heppell)

La corrección, el patrocinio pendiente y el contexto comercial

Según The Sun, el United no recibiría sanción por lo ocurrido en el partido ante Hull City, ya que el error fue advertido de inmediato y el club se comprometió a corregirlo antes de su próxima presentación en casa.

El episodio también dejó expuesto que la entidad todavía no cerró un nuevo acuerdo para ese espacio de la indumentaria. De acuerdo con The Sun, el plan original contemplaba presentar un patrocinador de manga para esta etapa de la temporada, aunque las negociaciones siguen abiertas y todavía no hubo anuncio oficial.

En ese marco, la camiseta del club mantiene otros activos comerciales ya definidos. Snapdragon figura como patrocinador principal en el frente desde el inicio de la temporada 2024/25, mientras que a comienzos de agosto el United firmó un convenio plurianual con Betway para la ropa de entrenamiento, un acuerdo valuado en torno a los 26 millones de dólares, siempre según lo publicado por The Sun.

Más allá del aspecto reglamentario, el caso sumó un foco extra sobre un equipo que abrió la campaña con una derrota y que busca ordenar tanto su rendimiento deportivo como los detalles operativos que rodean al arranque del curso.

Qué se le viene al United

El siguiente compromiso del Manchester United será este domingo ante Ipswich Town por la Premier League, en Old Trafford. Siendo este el primer partido como local en el torneo.

Para la temporada 2026/27, el United también apostó por reforzar su estructura comercial con nuevos acuerdos y por consolidar socios ya incorporados a su ecosistema de marca. La expectativa en Old Trafford pasa por que esa inversión empiece a traducirse en ingresos estables, mayor previsibilidad fuera de la cancha y un respaldo económico que acompañe la reconstrucción del plantel.

Tras enfrentarse al Ipswich, el calendario del conjunto red pone en el horizonte duelos ante Nottingham Forest, Tottenham Hotspur y Everton. Estos encuentros resultan fundamentales tanto para el objetivo de recuperar el nivel deportivo como para fortalecer el trabajo en equipo al comienzo de la temporada.

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