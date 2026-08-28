Por qué los antidepresivos pueden tardar semanas en hacer efecto, según la ciencia

Muchos pacientes atraviesan las primeras semanas de medicación sin notar mejoría en el ánimo, aunque el cerebro ya haya comenzado a modificar la forma en que procesa la información emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Empezar un tratamiento con antidepresivos y no notar alivio en los primeros días abre una etapa de dudas, frustración y desconcierto que muchos pacientes atraviesan en silencio. En cuadros de depresión y ansiedad, esa espera pesa especialmente: el malestar persiste incluso cuando ya cambió la rutina, con la toma diaria de la medicación y una atención más aguda sobre cada síntoma.

La demora no implica por sí sola que el tratamiento haya fallado. Parte de esa experiencia se explica por una diferencia de tiempos entre el inicio de la acción farmacológica y la aparición de una mejoría clínica perceptible. Los cambios pueden comenzar antes en áreas como el sueño, la energía o ciertos patrones emocionales, mientras el alivio del ánimo tarda más en consolidarse.

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De acuerdo con una revisión publicada en PMC, los antidepresivos producen modificaciones neuroquímicas en plazos breves, pero su efecto terapéutico más claro suele requerir días o semanas. La revisión analizó investigaciones sobre la acción de estos fármacos y señaló que el beneficio clínico no depende solo del aumento inicial de sustancias como la serotonina o la noradrenalina —los mensajeros químicos del cerebro que regulan el estado de ánimo, el sueño y la energía— sino de procesos más amplios y graduales.

Ese desfasaje llevó a los investigadores a estudiar mecanismos más complejos. Según describió el trabajo, la respuesta al tratamiento también se vincula con procesos de adaptación cerebral que evolucionan con más lentitud y que ayudan a entender por qué una persona puede haber comenzado la medicación sin sentir todavía un cambio nítido en su estado de ánimo.

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Qué pasa en el cerebro durante las primeras semanas

Un estudio publicado en PMC indicó que los antidepresivos generan cambios neuroquímicos tempranos, pero el efecto terapéutico claro requiere días o semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una explicación clásica de la demora terapéutica apunta a la adaptación de los receptores neuronales, es decir, las estructuras de las células nerviosas que reciben esas señales químicas. Aunque los cambios sobre la transmisión de mensajes entre neuronas aparecen rápido, la respuesta clínica exige ajustes posteriores en distintos sistemas. Esa diferencia entre el efecto biológico inicial y la percepción subjetiva de alivio es uno de los núcleos del problema, según señaló la revisión.

El mismo trabajo desarrolló el papel de la neuroplasticidad, término que refiere a la capacidad del sistema nervioso para reorganizar sus conexiones, respuestas y patrones de funcionamiento. En el contexto de la depresión, esa reorganización aparece vinculada a la posibilidad de revertir alteraciones ligadas al estrés y a formas persistentes de procesamiento emocional negativo.

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Según la revisión, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) —los dos tipos de antidepresivos más recetados— no actúan solo sobre la disponibilidad de esas sustancias. Los tratamientos sostenidos pueden favorecer cambios en circuitos neuronales y en factores vinculados con la plasticidad sináptica, lo que ayuda a explicar por qué el alivio clínico no siempre coincide con los primeros días de medicación.

El trabajo también repasó hallazgos sobre cambios tempranos en el procesamiento emocional. Algunas respuestas a estímulos afectivos pueden empezar a modificarse antes de que el ánimo mejore de manera evidente, una secuencia que ofrece una explicación posible para los casos en que el tratamiento ya empezó a producir efectos sin que la mejoría resulte todavía clara para quien lo recibe.

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Una revisión de 2024 publicada en Biomedicines confirmó que estos efectos se establecen a través de mecanismos de neuroplasticidad que involucran cambios en la generación y conexión de neuronas, como resultado de la activación de vías de señalización intracelular asociadas con cambios en el comportamiento y la química cerebral.

Por qué la mejoría no se siente igual en todos los casos

La demora en sentir el efecto de los antidepresivos tiene una base biológica documentada: el cerebro necesita semanas para reorganizar circuitos que el estrés y la depresión alteraron con el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión planteó que la acción de los antidepresivos no puede entenderse como un proceso lineal ni idéntico para todas las personas. La evolución clínica depende de varias capas de respuesta: desde cambios neuroquímicos inmediatos hasta adaptaciones más tardías en circuitos asociados con el aprendizaje emocional, la memoria y la reacción frente al estrés.

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En ese marco, la espera inicial no necesariamente expresa ineficacia. El estudio sostuvo que los efectos sobre los mensajeros químicos del cerebro ocurren en una escala temporal distinta de la mejoría clínica, y que esa distancia llevó a cuestionar las explicaciones centradas únicamente en el aumento de serotonina o noradrenalina. A partir de esa observación, la investigación destacó el valor de modelos que integran receptores, plasticidad neuronal y procesamiento emocional.

La revisión también describió que los tratamientos antidepresivos pueden influir sobre la forma en que el cerebro procesa información positiva y negativa. Esa modificación puede anteceder a los cambios visibles en el estado de ánimo y abrir una etapa intermedia en la que el medicamento ya actúa, pero el alivio subjetivo todavía no se consolida.

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Entender esa diferencia de tiempos resulta clave para leer las primeras semanas de tratamiento con mayor precisión. Los cambios vinculados con la plasticidad neuronal y con la reorganización de circuitos emocionales evolucionan a lo largo de varios días o semanas, una secuencia que ayuda a explicar por qué el efecto terapéutico puede tardar en sentirse aun cuando la medicación ya empezó a actuar.

Una revisión de enero de 2025 publicada en Frontiers in Pharmacology señaló que la disfunción en los mecanismos de plasticidad neuronal es uno de los factores más documentados en la base biológica de la depresión, y que los antidepresivos convencionales actúan sobre esa disfunción de manera progresiva, lo que explica la demora en la mejoría clínica perceptible.

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