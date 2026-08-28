Ciencia

Cuál es el rango de horas de sueño que los científicos asocian con órganos más jóvenes

Un estudio con casi 500.000 participantes del UK Biobank encontró una curva en forma de U que abarca 17 sistemas del organismo, desde el cerebro hasta el tejido adiposo, y señala un intervalo de descanso óptimo

VisualesIA - Dormir mal, Mal sueño, Descanso, Sueño
Un análisis observacional vinculó dormir menos de seis horas o más de ocho con señales de mayor deterioro en 17 sistemas del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio publicado en la revista científica Nature por investigadores de la Universidad de Columbia determinó que dormir menos de seis horas o más de ocho acelera el envejecimiento biológico de casi todos los órganos del cuerpo humano, incluidos el cerebro, el corazón, los pulmones y el sistema inmunitario. El análisis, uno de los más amplios realizados sobre este tema, evaluó datos de casi 500.000 personas y midió el deterioro celular en 17 sistemas orgánicos distintos.

El trabajo fue liderado por Junhao Wen, profesor asistente de radiología en la Facultad de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia. Según informó Science Daily, estudios anteriores ya vinculaban el sueño con la salud cerebral, pero esta investigación amplió el alcance al resto del organismo.

PUBLICIDAD

“El sueño es importante para mantener la salud de los órganos dentro de una red coordinada de cerebro y cuerpo, que incluye el equilibrio metabólico y un sistema inmunitario saludable”, afirmó Wen en declaraciones recogidas por la revista.

Relojes biológicos para medir el envejecimiento órgano por órgano

Infografía con texto, gráficos de un reloj, una silueta humana con órganos resaltados y una gráfica en forma de U sobre la duración del sueño.
Una infografía resume los hallazgos de una investigación del UK Biobank sobre la relación entre las horas de descanso y el envejecimiento biológico de los órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llevar adelante el estudio, el equipo desarrolló 23 relojes de envejecimiento biológico, modelos computacionales basados en aprendizaje automático que estiman si una persona envejece más rápido o más lento que su edad cronológica. A diferencia de los instrumentos tradicionales, que ofrecen una medición única para todo el cuerpo, estos relojes se diseñaron para evaluar órganos de forma individual.

PUBLICIDAD

En el hígado, por ejemplo, el equipo construyó tres modelos separados: uno basado en proteínas, otro en metabolitos y un tercero en imágenes médicas. Esa granularidad permitió rastrear si la duración del sueño se asocia de manera diferente con cada capa molecular del organismo. Los participantes pertenecen al UK Biobank, una base de datos biomédicos del Reino Unido, y reportaron su duración habitual de sueño mediante cuestionarios.

Con esa información, los investigadores cruzaron los patrones de descanso con las estimaciones de edad biológica generadas por los 23 relojes. El resultado fue una imagen detallada del impacto del sueño sobre el deterioro orgánico a escala poblacional.

Una curva en U que abarca todo el organismo

Un hombre de espaldas sentado en el borde de una cama deshecha junto a un reloj de mesa en una habitación oscura.
Investigadores de la Universidad de Columbia analizaron cuestionarios de sueño y modelos de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos revelaron un patrón en forma de U a lo largo de todos los sistemas analizados: quienes dormían menos de 6 horas y quienes lo hacían más de 8 presentaron un envejecimiento biológico más acelerado.

El menor nivel de deterioro se registró entre quienes descansaban entre 6,4 y 7,8 horas por noche.

El sueño insuficiente se asoció con episodios depresivos, trastornos de ansiedad, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatía isquémica y arritmias. Tanto el descanso corto como el excesivo se vincularon con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y trastornos digestivos como gastritis y reflujo gastroesofágico. De acuerdo con Science Daily, el patrón abarca prácticamente todos los órganos estudiados.

Los investigadores aclararon que el estudio no establece que la duración del sueño cause por sí sola ese envejecimiento acelerado. Lo que los datos indican es que dormir muy poco o en exceso puede ser un indicador de deterioro simultáneo en múltiples sistemas del organismo.

Depresión tardía y vías biológicas diferenciadas

Hombre con sudadera sentado en un sofá. Hay ropa, un cojín y un control remoto en el sofá. Cortinas marrones en el fondo.
Un análisis vincula el sueño y la depresión tardía con vías biológicas distintas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los focos del análisis fue la depresión en etapas avanzadas de la vida. Para explorar esa conexión, el equipo aplicó un análisis de mediación, una técnica estadística que evalúa si el envejecimiento biológico actúa como puente entre el patrón de sueño y la aparición de esa condición.

“Nuestro estudio sugiere que puede haber distintas vías biológicas entre quienes duermen poco y quienes duermen mucho que llevan al mismo resultado, la depresión tardía, y no deberíamos tratarlos de la misma manera”, concluyó el investigador.

Los resultados mostraron que el sueño corto se relaciona de forma más directa con la carga de depresión tardía, mientras que el sueño prolongado incide en esa condición a través de rutas asociadas con los relojes del cerebro y del tejido adiposo. Esa diferencia tiene implicaciones directas para el tratamiento clínico.

Temas Relacionados

SueñoEnvejecimientoUniversidad de ColumbiaBiobanco del Reino UnidoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los antidepresivos pueden tardar semanas en hacer efecto, según la ciencia

Investigaciones de Oxford, Yale y publicaciones especializadas identificaron los procesos cerebrales detrás de esa espera que muchos pacientes atraviesan en silencio

Por qué los antidepresivos pueden tardar semanas en hacer efecto, según la ciencia

Qué es la biotina, el nutriente vitamínico que podría favorecer la salud capilar y cutánea

Conocida por su asociación con el cabello y las uñas, cumple un papel central en el metabolismo y forma parte de una alimentación equilibrada

Qué es la biotina, el nutriente vitamínico que podría favorecer la salud capilar y cutánea

Un bloqueo en la formación de neuronas podría explicar por qué la depresión mayor afecta la memoria y la adaptación emocional

Un estudio en Nature identificó que el trastorno se asocia con una interrupción en el desarrollo de células nuevas en una región clave del cerebro. Esta alteración impacta procesos fundamentales para distinguir experiencias y responder al entorno

Un bloqueo en la formación de neuronas podría explicar por qué la depresión mayor afecta la memoria y la adaptación emocional

Qué muestra el primer mapa mamográfico federal de Argentina: brechas territoriales, fallas técnicas y problemas de acceso

Un relevamiento inédito identificó 1.498 mamógrafos en funcionamiento en todo el país y mostró cuánto influyen la distribución, la operatividad y la organización sanitaria en la detección temprana del cáncer de mama

Qué muestra el primer mapa mamográfico federal de Argentina: brechas territoriales, fallas técnicas y problemas de acceso

El arte de redescubrir el propósito: las lecciones de Viktor Frankl para envejecer con bienestar

Encontrar un «para qué» cotidiano transforma el bienestar emocional. La evidencia científica confirma que trabajar el sentido de la vida en la etapa silver alivia de forma significativa el estrés y la sensación de vacío

El arte de redescubrir el propósito: las lecciones de Viktor Frankl para envejecer con bienestar

DEPORTES

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares