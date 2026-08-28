Ciencia

Qué es la biotina, el nutriente vitamínico que podría favorecer la salud capilar y cutánea

Conocida por su asociación con el cabello y las uñas, cumple un papel central en el metabolismo y forma parte de una alimentación equilibrada

Una molécula central conectada por flechas a un huevo duro, trozos de salmón, hígado, almendras, nueces, batatas y espinacas.
La biotina, o vitamina B7, cumple una función central en el metabolismo al ayudar a convertir carbohidratos, grasas y proteínas en energía (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los suplementos alimentarios suelen aparecer asociados a objetivos muy concretos: cubrir una carencia, acompañar una etapa fisiológica o reforzar la ingesta de un nutriente cuando la alimentación no alcanza. Vitaminas, minerales y otros compuestos se comercializan con promesas amplias, aunque su utilidad real depende del contexto y de la necesidad específica de cada persona. En salud y bienestar, esa diferencia entre una función comprobada y una expectativa instalada suele ser clave.

En ese universo, algunas vitaminas ganaron una visibilidad especial por su vínculo con la estética, el metabolismo o el rendimiento diario. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la biotina se convirtió en una de las más difundidas, sobre todo en suplementos que prometen mejorar el pelo y fortalecer las uñas. Esa popularidad convive con un dato central: su papel principal en el organismo no está ligado a la belleza, sino a funciones metabólicas esenciales.

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También conocida como vitamina B7, pertenece al complejo B e integra el grupo de nutrientes hidrosolubles. Según indicó la clínica estadounidense, ayuda a convertir carbohidratos, grasas y proteínas en energía, además de participar en funciones del sistema nervioso, la regulación genética y la actividad celular. Muchas personas la eligen por su asociación con el cuidado capilar, cutáneo y las uñas, por su presencia en multivitamínicos y por la percepción de que puede sumar beneficios con bajo riesgo.

Manos de una persona vierten cápsulas de color beige desde un frasco oscuro a la palma de la mano izquierda; un reloj negro y dorado en la muñeca derecha.
La vitamina B7 participa en funciones del sistema nervioso, la regulación genética y la actividad celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la biotina

El beneficio más reconocido es su papel en el metabolismo energético. Según explicó Courtney Delpra, dietista registrada de Cleveland Clinic, esta vitamina actúa como cofactor de enzimas que intervienen en la degradación de ácidos grasos, glucosa y aminoácidos. Esa acción permite que el cuerpo transforme los alimentos en energía utilizable para sus funciones cotidianas.

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De acuerdo con los National Institutes of Health, la biotina participa en procesos críticos del metabolismo de los ácidos grasos, la glucosa y los aminoácidos. El organismo la necesita en pequeñas cantidades, pero su presencia resulta esencial para que determinadas enzimas cumplan su función. El mismo organismo indicó que también interviene en modificaciones de histonas, regulación génica y señalización celular.

Primer plano del rostro de una persona con los ojos cerrados, aplicando una crema blanca (protector solar) en la mejilla, con la mano extendiendo el producto.
La relación de la biotina con el cabello, la piel y las uñas ganó visibilidad en suplementos, aunque su papel principal no está ligado a la estética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa función biológica amplia explica por qué distintas fuentes la vinculan también con el sistema nervioso. Según Christine Mikstas, dietista registrada de WebMD, la vitamina B7 contribuye al funcionamiento adecuado del sistema nervioso, el hígado, los ojos, el pelo y la piel. La experta también señaló que existen investigaciones sobre su posible utilidad en el control de algunos parámetros en personas con diabetes y en síntomas neurológicos asociados a esa enfermedad, aunque aclaró que todavía se necesita más investigación.

La relación con el cabello o uñas suele ser el aspecto más visible en la conversación pública, aunque la evidencia es más limitada. Según Cleveland Clinic, la deficiencia del nutriente puede asociarse con uñas quebradizas, caída del pelo y erupciones cutáneas. Aun así, Courtney Delpra sostuvo en ese artículo que “ningún estudio ha demostrado que alteren la apariencia del cabello, la piel o las uñas” en personas sin deficiencia. En la misma línea, Mayo Clinic indicó que no se comprobó que los suplementos de biotina sean eficaces para tratar caída, acné o eccema.

Los National Institutes of Health detallaron que la deficiencia de biotina es poco frecuente. Esa precisión resulta relevante porque muchas formulaciones comercializan dosis muy superiores a las cantidades adecuadas diarias, que en adultos se ubican en 30 microgramos por día, y en personas en período de lactancia en 35 microgramos, según coincidieron NIH, Cleveland Clinic y UCLA Health.

Otra advertencia destacada por varias fuentes se refiere a los análisis clínicos. Según publicó UCLA Health, y también advirtieron NIH y Cleveland Clinic, dosis altas pueden alterar resultados de laboratorio, en especial pruebas tiroideas, de vitamina D y de troponina, un biomarcador utilizado para detectar infarto.

Dos manos con uñas naturales separan cabello oscuro en la parte superior de la cabeza, mostrando el cuero cabelludo
La deficiencia de biotina puede asociarse con uñas quebradizas, caída del pelo y erupciones cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes alimenticias de biotina

La mayoría de las personas obtiene suficiente biotina a través de la alimentación, según Cleveland Clinic, UCLA Health y los National Institutes of Health. Entre las fuentes alimenticias mencionadas por esas instituciones figuran:

  • Hígado de res
  • Huevos cocidos, en especial la yema
  • Salmón
  • Bife de cerdo
  • Semillas de girasol
  • Frutos secos, como almendras y nueces
  • Batata
  • Leche
  • Champiñones
  • Atún enlatado
  • Espinaca hervida
  • Brócoli
  • Yogur natural
  • Banana

Según las entidades sanitarias, un huevo cocido aporta 10 microgramos y 85 gramos de salmón cocido aportan 5 microgramos. Cleveland Clinic remarcó que, por esa presencia en alimentos de consumo habitual, una dieta equilibrada suele ser suficiente para cubrir las necesidades diarias sin recurrir a suplementos específicos.

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