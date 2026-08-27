América Latina

Brasil reclama el pago de casi 100 millones de dólares a Discord por daños morales colectivos

El Ejecutivo exige a la plataforma digital una compensación económica y la adopción de acciones para proteger a menores, tras el caso de una adolescente que se quitó la vida durante una videollamada

Brasil reclama el pago de casi 100 millones de dólares a Discord por daños morales colectivos (REUTERS/Dado Ruvic)
Brasil reclama el pago de casi 100 millones de dólares a Discord por daños morales colectivos (REUTERS/Dado Ruvic)
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El Gobierno brasileño solicitó a la Justicia que la plataforma digital Discord pague una indemnización de 500 millones de reales (97 millones de dólares) por daños morales colectivos.

Esta petición está incluida en una demanda presentada por el Ejecutivo, que reclama que Discord implemente “medidas efectivas” para proteger a menores de edad y mujeres, tras el suicidio de una adolescente el mes pasado durante una videollamada en la plataforma.

Entre las medidas solicitadas ante los tribunales, se encuentran el refuerzo de los controles parentales, la ampliación de la cooperación con las autoridades y la implementación de sistemas que prevengan situaciones riesgosas para los menores.

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A pesar de que las autoridades y la empresa estadounidense mantuvieron diálogos sobre posibles cambios, el Ejecutivo afirmó que todavía detecta fallos en la verificación de edad de los usuarios y en los mecanismos de protección frente a riesgos graves.

El Gobierno también señaló que las propuestas de Discord para subsanar estos fallos han sido “insuficientes” para eliminar los riesgos.

El suicidio de la adolescente de 13 años generó repercusión nacional cuando la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, denunció el caso y exigió medidas contra la plataforma (REUTERS/Dado Ruvic)
El suicidio de la adolescente de 13 años generó repercusión nacional cuando la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, denunció el caso y exigió medidas contra la plataforma (REUTERS/Dado Ruvic)

Además de la acción judicial, la plataforma enfrenta una suspensión temporal de las transmisiones en vivo, dispuesta hace dos semanas por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD).

El suicidio de la adolescente de 13 años durante una videollamada con otros usuarios generó repercusión nacional cuando la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, denunció el caso y exigió medidas contra la plataforma.

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La Policía brasileña realizó seis detenciones de sospechosos de haber inducido a la automutilación de la joven, entre ellos un mayor de edad y cinco menores de entre 13 y 17 años.

Otros países como Rusia y Turquía han bloqueado el servicio de Discord, y el estado de Texas, en Estados Unidos, abrió el año pasado una investigación por la difusión de contenidos extremistas dirigidos a menores.

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En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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