Tom Cruise a los 64 años: cuáles son los hábitos que sostiene para mantenerse activo y qué dice la ciencia sobre envejecer bien

Tom Cruise reabrió el debate sobre el envejecimiento activo y los hábitos que pueden sostener la salud con el paso del tiempo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

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El caso de Tom Cruise volvió a poner en circulación una discusión más amplia que la de una celebridad en buen estado físico: qué hábitos pueden asociarse con un envejecimiento activo y cuáles forman parte de una rutina difícil de extrapolar.

A los 64 años, el actor sigue ligado a escenas de acción y a una preparación corporal exigente. Al comienzo de esa discusión aparece un perfil difundido por Men’s Health, que reconstruyó una rutina marcada por la variedad y el entrenamiento sostenido, dos elementos que suelen aparecer en la conversación pública sobre salud y vejez.

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“Practico kayak, espeleología, esgrima, me subo en la cinta de correr, hago pesas, escalada, senderismo, corro... Hago muchísimas actividades diferentes”, sostuvo, en una frase que resume el peso de la diversidad física en su preparación.

A los 63 años, Tom Cruise mantiene una rutina de actividad física con kayak, espeleología, esgrima, cinta de correr, pesas, escalada, senderismo y carrera (REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY)

La situación de una estrella de Hollywood responde a condiciones poco habituales: acceso a entrenadores, tiempo disponible, seguimiento profesional y una carrera en la que el rendimiento físico ocupa un lugar central.

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Aun así, algunos aspectos de esa rutina coinciden con lo que la evidencia suele señalar sobre salud y longevidad. Entre ellos, la continuidad de la actividad física aparece como un factor más relevante que la intensidad o espectacularidad de las escenas que realiza.

La experiencia de Cruise permite así ampliar la discusión sobre cómo influye el paso del tiempo cuando el movimiento se mantiene como un hábito sostenido.

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Alimentación y hábitos saludables

La alimentación también forma parte de la rutina de Tom Cruise. El actor presta atención a lo que come y, según la información disponible, suele optar por carbohidratos integrales como parte de sus elecciones habituales.

La rutina de Tom Cruise combina variedad y entrenamiento sostenido, dos ejes que suelen aparecer en la discusión sobre salud y vejez (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este tipo de alimentos puede aportar fibra, vitaminas y minerales, y suele formar parte de patrones de alimentación equilibrados. Sin embargo, ninguna elección aislada explica por sí sola el estado físico o el rendimiento de una persona.

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En el envejecimiento saludable, la alimentación se combina con otros factores como la actividad física, el descanso adecuado y la constancia de los hábitos. En el caso de Cruise, estos elementos aparecen integrados en una rutina sostenida durante años.

El caso de Tom Cruise no funciona como modelo universal porque su estado físico depende también de entrenadores, tiempo disponible y seguimiento profesional (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

La información disponible sobre su dieta no permite conocer en detalle las cantidades, la frecuencia ni la composición completa de sus comidas. Por eso, más que atribuir su condición física a un alimento específico, su caso muestra la importancia de mantener un conjunto de hábitos saludables de manera regular.

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La combinación de ejercicio, alimentación y recuperación ayuda a explicar por qué el cuidado físico no depende de una única práctica, sino de decisiones sostenidas en el tiempo.

Mentalidad frente al envejecimiento

También se menciona una dimensión menos visible del debate sobre la edad: la percepción que cada persona tiene de su propio envejecimiento.

La alimentación de Tom Cruise incluye carbohidratos integrales, pero la nota señala que ese hábito no explica por sí solo su rendimiento físico (Foto AP /Chris Pizzello)

En lugar de apoyarse en trabajos clásicos, hoy existe evidencia más reciente. Un metaanálisis publicado en Psychology and Aging revisó 99 artículos y 107 estudios y encontró que las percepciones más negativas sobre el envejecimiento se asocian de forma consistente con peores resultados de salud y longevidad.

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Los autores señalaron que el efecto observado es pequeño, aunque robusto en el tiempo. Ese punto permite ampliar el enfoque. La discusión sobre envejecer bien no queda reducida al gimnasio o a la dieta, sino que también incluye expectativas, autopercepción y vínculo con la edad.

En esa línea, la psicóloga Becca Levy sostuvo que “la mentalidad es casi igual de importante” y que quienes atraviesan esa etapa con una mirada más abierta “viven, de media, 7,5 años más que aquellas que tienen una visión más negativa del envejecimiento”, una formulación que el texto conserva como declaración, aunque el respaldo principal ya no descanse en el estudio clásico asociado a esa autora.

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La evidencia sobre salud y envejecimiento analiza la alimentación en conjunto con el ejercicio, el descanso y la constancia de las rutinas (REUTERS/Aude Guerrucci)

Qué dice la ciencia sobre actividad física y vejez

El artículo también sumó la voz de Daniel Lieberman, biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard, para discutir un supuesto frecuente: la edad obliga a abandonar la actividad física intensa.

Su planteo va en sentido contrario. “Creo que la forma más perniciosa, más grave, más problemática y más preocupante en que concebimos el ejercicio en el mundo occidental es que, a medida que las personas se hacen mayores, se considera normal que sean menos activas físicamente”, planteó Lieberman.

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El especialista además afirmó que “todos los días deberíamos hacer deporte tengamos la edad que tengamos”. Según esa mirada, el envejecimiento no debería leerse como sinónimo de inactividad, aunque el rendimiento cambie con los años y existan límites marcados por la salud de cada persona.

Un metaanálisis publicado en Psychology and Aging vinculó las percepciones negativas sobre el envejecimiento con peores resultados de salud y longevidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ese enfoque dialoga con una inquietud más amplia. El envejecimiento de la población, la discusión sobre calidad de vida después de los 60 y la expansión de propuestas de entrenamiento para adultos mayores convirtieron este tema en una agenda sostenida. En ese marco, la historia de Cruise sirve como disparador, no como prueba concluyente.