Cuánto tiempo conviene pasar en la ducha y por qué el agua caliente puede afectar la piel

Los estudios y especialistas advierten que las duchas prolongadas y el agua caliente pueden alterar la barrera cutánea y favorecer la sequedad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las duchas largas y muy calientes forman parte de una rutina cotidiana que suele asociarse con relax, alivio y sensación de limpieza profunda. Ese hábito, muy instalado en la vida diaria, gana fuerza en los días fríos o después de jornadas extensas. Aun así, distintos especialistas de Estados Unidos y Europa advierten que el exceso de tiempo bajo el agua puede afectar la barrera cutánea y favorecer la sequedad de la piel.

La preocupación no gira alrededor de la higiene en sí misma, sino de ciertos hábitos que parecen inofensivos y que pueden alterar la respuesta de la piel. La duración del baño, la temperatura del agua, el tipo de limpiador y el modo de secado posterior aparecen de manera reiterada en las recomendaciones dermatológicas más recientes.

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De acuerdo con una nota de Cleveland Clinic sobre la frecuencia y la forma de ducharse, las duchas extensas pueden remover los aceites naturales que ayudan a conservar la humedad cutánea.

Ese enfoque sumó respaldo con un estudio sobre exposición al agua y cambios de temperatura en la función barrera de la piel, elaborado por investigadores europeos y publicado en una revista científica de dermatología.

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El trabajo concluyó que la exposición continua al agua perjudica la barrera cutánea y que el agua caliente provoca un efecto todavía más marcado, con aumento de la pérdida de agua transepidérmica y cambios en el pH.

Qué impacto puede tener una ducha demasiado larga

Cleveland Clinic señala que las duchas extensas pueden remover los aceites naturales que ayudan a conservar la humedad cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera advertencia que surge de las fuentes revisadas apunta al tiempo. Según Cleveland Clinic, la dermatóloga Shilpi Khetarpal, especialista de esa institución de Estados Unidos, recomienda mantener las duchas por debajo de los cinco minutos cuando el objetivo es reducir el riesgo de resequedad.

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En esa misma línea, otras guías dermatológicas recogidas en medios de salud de EEUU ubican el rango habitual entre cinco y 10 minutos, una franja que busca equilibrar higiene y protección cutánea.

La explicación médica se concentra en la barrera cutánea, una estructura superficial que ayuda a retener agua y a bloquear irritantes externos. Cuando el contacto se prolonga, esa capa pierde parte de los lípidos y proteínas que sostienen su función.

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El estudio europeo citado en la investigación publicada en PubMed Central observó que la exposición continua al agua elevó la pérdida de agua transepidérmica y modificó el pH de la piel. Ese indicador se usa para medir cuánta humedad escapa desde las capas más profundas hacia el ambiente.

El trabajo también comparó el efecto de distintas temperaturas y detectó que el calor directo afectó en mayor medida la función de barrera de la piel. Según los autores, el agua caliente aumentó tanto la pérdida de humedad como el enrojecimiento cutáneo.

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El estudio concluyó que el agua caliente fue más perjudicial que la exposición a temperaturas más bajas, un dato que aporta respaldo científico a una recomendación habitual entre dermatólogos clínicos de ambos lados del Atlántico.

Qué hábitos recomiendan los especialistas

La dermatóloga Shilpi Khetarpal recomienda mantener la ducha por debajo de los cinco minutos para reducir el riesgo de sequedad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones más repetidas no apuntan solo a acortar la ducha, sino también a cambiar algunos hábitos durante el baño. Según Mayo Clinic, conviene usar agua tibia, evitar jabones con fragancia cuando la piel es sensible y secarse con toques suaves, sin frotar.

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Reducir el calor, limitar el tiempo y evitar la fricción son los tres ejes principales. En conjunto, estas medidas buscan disminuir la pérdida de lípidos naturales y proteger mejor la barrera cutánea.

La American Academy of Dermatology Association también sostiene en sus materiales educativos que pasar más de 10 minutos bajo el agua puede debilitar la barrera de la piel. En una guía para el cuidado cutáneo, la entidad sugiere duchas breves y templadas, con limpiadores suaves y humectación posterior. Esa recomendación resulta relevante porque integra a una de las organizaciones dermatológicas más consultadas en ese campo.

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El cuidado después de la ducha también tiene respaldo de investigación. Un estudio sobre la efectividad de la hidratación tras el lavado evaluó cambios en hidratación del estrato córneo y pérdida de agua transepidérmica después del baño.

Los resultados mostraron que la piel tratada con humectante presentó mayor hidratación y menor pérdida de agua que la zona no tratada. Aunque el trabajo puso en discusión cuánto influye el momento exacto de aplicación en personas sanas, mantuvo un punto central: la hidratación posterior aporta un beneficio medible sobre la función cutánea.

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