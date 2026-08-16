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Cuáles son los animales más limpios, según la ciencia

Estudios permiten comparar distintas formas de higiene, desde el acicalamiento del cuerpo hasta la organización de residuos y el cuidado del entorno

Dos gatos domésticos. Uno gris y blanco lame la cabeza del otro gato naranja y blanco. Ambos reposan sobre una manta con almohadones detrás.
La ciencia no define al animal más limpio del planeta como una categoría cerrada, sino que analiza conductas de higiene en distintas especies (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La idea de elegir al animal “más limpio” del planeta suena simple, pero la ciencia no trabaja con esa categoría como si fuera una tabla cerrada. Los estudios sobre comportamiento de las especies analizan, en cambio, conductas de higiene, desde el acicalamiento del cuerpo hasta la separación de desechos o el cuidado del entorno.

A partir de esos criterios, es posible establecer un orden orientativo entre distintas especies según la variedad y frecuencia de sus hábitos de higiene documentados.

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7. Osos polares

Día Internacional del Oso Polar – oso polar – Perú – noticias – 27 febrero
Los osos polares dependen de un pelaje con propiedades antiadherentes que ayudan a evitar que el hielo se adhiera y sostienen su supervivencia (Freepik)

Los osos polares aparecen en esta lista más por la importancia funcional de su pelaje que por una rutina de higiene tan estudiada como la de otras especies.

Un trabajo sobre las propiedades antiadherentes del pelaje del oso polar mostró que el sebo del pelo ayuda a evitar que el hielo se adhiera con facilidad, una propiedad clave para un animal que vive entre nieve, hielo y agua helada.

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Esa evidencia respalda que el estado del pelaje es central para su supervivencia, aunque no alcanza para sostener con el mismo nivel de certeza una conducta de limpieza tan específica y visible como la de otros animales de la lista.

6. Delfines

Un adulto y una cría de delfín mular (Animalia)
Los delfines nariz de botella del Indo-Pacífico se frotan contra corales y esponjas que podrían ayudar a mantener el equilibrio de la piel (Animalia)

En los delfines, la limpieza pasa por la piel. Un estudio observó que algunos delfines nariz de botella del Indo-Pacífico se frotan contra corales y esponjas seleccionados.

Según se detalla en el estudio, esos organismos contienen compuestos bioactivos que podrían ayudar a mantener el equilibrio de la piel y servir como apoyo frente a infecciones microbianas. Se trata de una forma de higiene distinta de la idea clásica de acicalamiento, pero bien adaptada a la vida marina.

5. Pájaros cantores

Gorrión cantor, Aves, Pájaro
Los pájaros cantores usan el preening para limpiar las plumas, recomponer su estructura y controlar ectoparásitos (Dominique Braud/Dembinsky Photo)

Las aves canoras dedican buena parte de su cuidado corporal al preening, el arreglo del plumaje con el pico. Una revisión resume que esta conducta ayuda a limpiar las plumas, recomponer su estructura y controlar ectoparásitos.

Ese mismo marco científico también describe prácticas de saneamiento del nido en distintas aves. Su posición en la lista responde a una higiene sostenida y multifuncional, aunque más centrada en el mantenimiento del plumaje y el cuidado del entorno inmediato.

4. Primates

Dos monos capuchinos de pelaje marrón y claro sentados en una rama horizontal cubierta de musgo. El fondo es un follaje verde borroso.
Los primates combinan higiene corporal y vida social, ya que el acicalamiento mutuo remueve suciedad y fortalece vínculos del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos primates, la higiene corporal se mezcla con la vida social. Un estudio analizó macacos japoneses y encontró que la posición de cada individuo en la red de acicalamiento se relacionaba con el riesgo de transmisión de ciertos parásitos.

El acicalamiento mutuo quita suciedad y ayuda a remover ectoparásitos, pero también fortalece vínculos dentro del grupo. Esa combinación de limpieza e interacción social convierte a los primates en uno de los ejemplos más claros de higiene compleja.

3. Cerdos domésticos

Los porcinos, como los cerdos domésticos, pueden ser contagiados por la fiebre aftosa.
Los cerdos domésticos usan el barro para la termorregulación y suelen separar el área de descanso del lugar donde defecan cuando el ambiente lo permite (Foto: Molinos Champion)

Pese a su reputación, los cerdos muestran hábitos higiénicos muy consistentes. Una revisión sobre el revolcarse en barro explica que esta conducta cumple sobre todo una función de termorregulación, ya que estos animales carecen de glándulas sudoríparas funcionales.

A eso se suma evidencia reunida en estudios sobre conducta eliminatoria que muestra que, cuando el ambiente lo permite, suelen separar el área de descanso del lugar donde defecan. En ese contexto, ensuciarse con barro puede formar parte de una estrategia corporal de cuidado y no de suciedad en sentido estricto.

2. Hormigas

Hormigas negras recorren una rama con líquenes, enfocadas en su actividad y detalles anatómicos.
Las hormigas organizan la higiene de la colonia con zonas definidas para deposición de heces, acicalamiento mutuo y manejo del desecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hormigas se ubican entre los animales con hábitos higiénicos más organizados porque la limpieza no depende solo de un individuo, sino de la colonia. Un estudio describió zonas definidas para la deposición de heces dentro del nido, distintas de otros residuos.

Además, otros trabajos sobre higiene social en insectos muestran conductas de acicalamiento mutuo y manejo del desecho para reducir riesgos sanitarios. La limpieza, en este caso, no es solo corporal: forma parte de la arquitectura y del funcionamiento colectivo del grupo.

1. Gatos

Primer plano de un gato atigrado naranja con ojos verdes, lamiéndose la pata delantera. Está acostado sobre una manta de punto, con luz solar cálida.
Los gatos lideran esta lista orientativa porque su lengua con papilas huecas distribuye saliva en el pelaje y el acicalamiento ocupa una parte estable de su rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos encabezan esta lista orientativa porque combinan frecuencia, especialización anatómica y función higiénica directa. Un estudio mostró que la lengua posee papilas huecas capaces de llevar saliva hasta capas profundas del pelaje. Ese mecanismo ayuda a remover pelo suelto y suciedad, además de colaborar con la disipación de calor.

Otra investigación sobre la organización del acicalamiento en gatos confirmó que el lamido corporal ocupa una porción estable de su rutina diaria. Esa combinación de hábito constante y herramienta biológica especializada explica por qué suelen figurar entre los animales con conductas de higiene más desarrolladas.

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