La depresión de alto funcionamiento expone un malestar que puede quedar oculto tras la rutina

La depresión de alto funcionamiento describe un malestar de salud mental en el que la persona sostiene su rutina mientras atraviesa síntomas depresivos persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La escena puede parecer habitual. Alguien cumple con el trabajo, responde a sus vínculos, sostiene su rutina y no muestra señales evidentes de crisis. Aun así, esa apariencia de estabilidad puede convivir con síntomas depresivos persistentes que quedan fuera de la mirada ajena. En el campo de la salud mental, esa combinación dio lugar a una expresión que gana presencia en artículos clínicos y de divulgación: la depresión de alto funcionamiento.

La idea remite a un cuadro en el que la persona mantiene su desempeño cotidiano mientras atraviesa agotamiento emocional, anhedonia, irritabilidad o una sensación sostenida de vacío. Esa funcionalidad puede confundir tanto al entorno como a quien la padece, porque el hecho de seguir cumpliendo con las obligaciones tiende a ocultar la existencia de un problema de fondo.

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La relevancia del tema está en ese desajuste entre lo visible y lo que ocurre por dentro. Cuando no hay una caída notoria del rendimiento, el malestar se minimiza con facilidad. Esa demora en reconocer el problema puede prolongar el sufrimiento y volver más difícil la consulta.

La discusión, entonces, se abre sobre la necesidad de identificar signos de depresión que no siempre interrumpen la rutina, pero sí afectan el bienestar psíquico y emocional.

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Un malestar que puede sostenerse detrás de la rutina

La depresión de alto funcionamiento puede incluir agotamiento emocional, anhedonia, irritabilidad y una sensación constante de vacío (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión de alto funcionamiento no figura como diagnóstico formal en los manuales psiquiátricos. Según el Manual MSD versión profesional, Trastornos depresivos, los trastornos depresivos se definen por un estado de ánimo triste, vacío o irritable, junto con manifestaciones cognitivas y físicas como fatiga, alteraciones del sueño, pérdida de interés o placer, dificultad para concentrarse e indecisión. Ese marco permite ubicar esta forma de presentación dentro de cuadros reconocidos, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno depresivo persistente, también llamado distimia.

El mismo manual detalla que el trastorno depresivo persistente se caracteriza por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día durante dos años o más, junto con otros síntomas como baja energía, problemas de sueño, alteraciones del apetito, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones o sentimientos de desesperanza. Esa descripción aporta contexto para entender por qué una persona puede sostener sus responsabilidades visibles y, al mismo tiempo, convivir con un malestar emocional continuo.

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La anhedonia ocupa un lugar central en esta discusión. El término alude a la disminución o pérdida de la capacidad de experimentar placer frente a actividades que antes resultaban gratificantes. Dentro de los trastornos depresivos, ese síntoma puede aparecer incluso cuando la rutina se mantiene. En la vida diaria, esto puede traducirse en una agenda que sigue en pie, pero sin disfrute, sin alivio y con una sensación de desgaste que se acumula con el paso de los días.

Otro aspecto relevante es que la permanencia del funcionamiento externo puede volver menos visible el problema. El Manual MSD describe que la depresión no se reduce al llanto o al aislamiento extremo. También puede expresarse mediante cansancio persistente, alteraciones del sueño, problemas de concentración, indecisión y una pérdida sostenida del interés.

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Seguir trabajando, estudiando o cuidando a otros no descarta un cuadro depresivo, y esa es una de las claves para leer este fenómeno con mayor precisión.

Síntomas frecuentes, sobreexigencia y señales de consulta

La continuidad del trabajo, los vínculos y las obligaciones puede ocultar la depresión y demorar la consulta en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los signos que pueden aparecer en este tipo de presentación se encuentran la fatiga mental, la irritabilidad, la sensación de vacío, la dificultad para concentrarse y la pérdida de placer en experiencias que antes resultaban significativas.

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El Manual MSD también incluye, dentro de los síntomas característicos de los trastornos depresivos, cambios de peso, alteraciones del apetito, sentimientos de inutilidad o culpa y una capacidad disminuida para pensar con claridad.

En algunos casos, el sostenimiento del rendimiento cotidiano convive con sobreesfuerzo y autoexigencia. La persona cumple, responde y mantiene la organización de su vida diaria, pero lo hace a un costo interno alto. Esa combinación puede reforzar la apariencia de normalidad y dificultar el reconocimiento del problema, porque el desempeño visible queda por delante de la experiencia subjetiva. La persistencia de la rutina, en ese contexto, no expresa necesariamente bienestar.

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Para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, deben presentarse al menos cinco síntomas durante el mismo período de dos semanas, y al menos uno de ellos debe ser estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer, según la American Psychiatric Association (APA).

Entre esos síntomas figuran la fatiga, el insomnio o la hipersomnia, la dificultad para concentrarse, la culpa excesiva, la indecisión y los pensamientos suicidas. Ese criterio clínico permite distinguir entre una etiqueta coloquial y un cuadro que requiere evaluación profesional.

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