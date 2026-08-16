Qué relación hay entre comer picante y vivir más, según la ciencia

Distintos estudios observacionales asociaron el consumo frecuente de comida picante con una menor mortalidad y una posible mayor longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la búsqueda de hábitos cotidianos vinculados con una mejor calidad de vida, la alimentación ocupa un lugar central. En ese terreno, la comida picante suele asociarse con una preferencia cultural o con una elección de sabor, aunque en los últimos años también empezó a captar la atención de la investigación científica por un posible efecto sobre la salud a largo plazo.

Distintos estudios observacionales detectaron una relación entre el consumo frecuente de comida picante y una menor mortalidad por diversas causas. El interés creció a medida que aparecieron datos en poblaciones diferentes, con resultados que apuntaron en una dirección similar, aunque sin establecer una relación causal.

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La relevancia de estos hallazgos radica en que abren una línea de análisis sobre componentes como la capsaicina, la sustancia que produce la sensación de ardor en muchos ajíes, y su posible vínculo con procesos metabólicos, cardiovasculares e inflamatorios. Aun así, los especialistas y los propios autores de los trabajos remarcaron que se trata de asociaciones que deben interpretarse con cautela.

Qué mostró la evidencia sobre el consumo de picante

La investigación científica analizó los alimentos picantes por su posible efecto sobre la salud a largo plazo, más allá de la preferencia cultural o del sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los trabajos más citados sobre este tema fue el estudio publicado en BMJ, que analizó a casi 500.000 adultos y observó que quienes consumían alimentos picantes entre 6 y 7 días por semana presentaban una reducción relativa del 14% en la mortalidad total en comparación con quienes los ingerían menos de una vez por semana.

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De acuerdo con esa investigación, también se observaron asociaciones inversas con muertes por cáncer, enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades respiratorias. Ese trabajo se convirtió en una referencia para nuevas evaluaciones en otras poblaciones, ya que aportó una de las primeras bases robustas para estudiar la relación entre este hábito alimentario y la longevidad.

En Estados Unidos, otra cohorte basada en datos de la encuesta nacional de salud y nutrición siguió a más de 16.000 adultos durante casi 19 años. En ese análisis, quienes consumían ají rojo picante mostraron un 13% menos de riesgo de muerte por todas las causas frente a quienes no lo incorporaban.

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Los autores también señalaron una posible tendencia de protección frente a enfermedades vasculares, aunque aclararon que los datos no alcanzaban para confirmar un efecto específico por causa.

A esa evidencia se sumaron revisiones y metaanálisis que integraron resultados de investigaciones desarrolladas en distintos países, entre ellos Estados Unidos e Italia. En conjunto, esos trabajos hallaron una asociación entre el consumo regular de chile o ají y una menor mortalidad general, cardiovascular y relacionada con algunos tipos de cáncer.

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Por qué se estudia la capsaicina y qué límites tienen estos datos

Un estudio publicado en BMJ observó en casi 500.000 adultos una reducción relativa del 14% en la mortalidad total entre quienes comían picante seis o siete días por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación biológica de esta asociación todavía se encuentra en análisis. La capsaicina concentra buena parte del interés porque podría intervenir en mecanismos ligados al metabolismo del colesterol, la función de los vasos sanguíneos, el estrés oxidativo y la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita el intestino y participa en funciones digestivas, inmunológicas y metabólicas.

Ese posible efecto no implica que el picante actúe de manera aislada ni que pueda considerarse una herramienta definitiva para prolongar la vida. Los estudios disponibles son observacionales, por lo que permiten detectar vínculos estadísticos entre hábitos y desenlaces de salud, pero no demostrar que uno sea la causa directa del otro.

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Ese punto es central para interpretar los resultados. Quienes comen más picante pueden tener, al mismo tiempo, otros rasgos de alimentación, estilo de vida o contexto sanitario que también influyan sobre el riesgo de muerte. Por eso, aun cuando los datos resultan consistentes en varias cohortes, los investigadores insisten en la necesidad de leerlos dentro de un marco más amplio.

Las revisiones más recientes coinciden en que la evidencia disponible resulta sugestiva, pero todavía insuficiente para formular conclusiones universales. El interés científico, de todos modos, continúa creciendo porque la repetición de este patrón en estudios realizados en distintas regiones volvió más sólido el planteo inicial.

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Así, el consumo habitual de comidas picantes dejó de ser visto solo como una preferencia gastronómica y pasó a formar parte de una conversación más amplia sobre alimentación y bienestar. La pregunta ya no se limita al sabor o a la tolerancia individual al picante, sino a qué puede revelar ese hábito sobre la relación entre dieta, metabolismo y salud a largo plazo.