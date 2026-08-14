Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Por qué limitar el sabor dulce podría no ser la estrategia correcta contra la obesidad, según un estudio

Investigadores de dos universidades europeas siguieron a voluntarios durante medio año y no encontraron diferencias en peso ni en marcadores de diabetes o riesgo cardiovascular entre quienes consumieron más o menos alimentos de ese perfil

Una mano extendida sobre un plato blanco con donas de colores, chocolates variados y otros dulces, con una encimera de cocina de madera al fondo.
Un estudio de Wageningen University y Bournemouth University concluyó que evitar alimentos dulces no reduce el antojo por el sabor dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Investigadores de Wageningen University y Bournemouth University determinaron que reducir la presencia de alimentos dulces en la dieta no disminuye el gusto por ese sabor ni mejora el peso corporal o los marcadores de riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, un resultado que pone en cuestión las recomendaciones de salud pública que proponen recortar el sabor dulce como estrategia frente al sobrepeso y la obesidad, informó el portal científico Science Daily.

El estudio, publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, siguió durante seis meses a 180 participantes divididos en tres grupos: uno con una dieta alta en sabor dulce, otro con una dieta baja y un tercero con un nivel intermedio. Con ello, los investigadores buscaban evaluar si cambiar la cantidad de alimentos de sabor dulce podía modificar la preferencia por ese sabor o afectar indicadores vinculados con la salud metabólica.

PUBLICIDAD

Al terminar la intervención, no hubo diferencias relevantes entre los grupos en ninguna de las variables analizadas, y muchos participantes, además, volvieron por su cuenta a sus hábitos previos cuando concluyó la prueba.

Sin cambios en preferencias, peso o biomarcadores

Los participantes fueron consultados al cabo de uno, tres y seis meses para determinar si había cambiado su agrado por los alimentos dulces o su percepción de la intensidad del dulzor. El equipo también controló el peso corporal y tomó muestras de sangre y orina para buscar cambios en marcadores asociados con el riesgo de diabetes y la salud cardiovascular.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mujer de cabello rubio comiendo una rosquilla glaseada rosa con confites y sosteniendo una taza de café blanca
La investigación, publicada en American Journal of Clinical Nutrition, evaluó durante seis meses si cambiar la ingesta de alimentos dulces modificaba preferencias y salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado fue uniforme: quienes consumieron más alimentos dulces no desarrollaron una preferencia mayor por ese sabor, y quienes consumieron menos no dejaron de apreciarlo. Tampoco aparecieron diferencias de peso ni en los indicadores biológicos examinados a lo largo del ensayo.

La profesora de Psicología de Bournemouth University Katherine Appleton, autora de correspondencia del trabajo, señaló que las personas tienen una inclinación natural por el sabor dulce y que esa idea llevó a muchas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, a recomendar una reducción general de la dulzura en la dieta. No obstante, añadió: “Nuestros resultados no respaldan este consejo, que no considera si el sabor dulce proviene del azúcar, de edulcorantes bajos en calorías o de fuentes naturales”.

Diferencia entre sabor dulce, azúcar y energía

Uno de los puntos centrales del estudio es que dulzor y azúcar no son sinónimos. Un alimento puede saber dulce por el azúcar que contiene, por azúcares presentes de forma natural o por edulcorantes de bajas calorías, y esas diferencias importan porque su perfil nutricional no es el mismo.

El portal explicó que una fruta, por ejemplo, aporta azúcares naturales junto con vitaminas, fibra y otros nutrientes. En cambio, algunos productos procesados pueden contener azúcar añadido sin ofrecer esos beneficios nutricionales.

Ni más ni menos dulces: reducir los postres no modifica el gusto ni mejora la salud metabólica en adultos, según un estudio
El estudio remarcó que el sabor dulce no es sinónimo de azúcar, porque también puede provenir de edulcorantes bajos en calorías o de azúcares naturales, como los presentes en la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Appleton sostuvo que el problema de salud no pasa por comer menos alimentos dulces en sí mismos para reducir la obesidad. “Las preocupaciones de salud se relacionan con el consumo de azúcar. Algunos productos de comida rápida pueden no tener sabor dulce, pero contener niveles altos de azúcar. Del mismo modo, muchos productos naturalmente dulces como la fruta fresca y los lácteos pueden tener beneficios para la salud”, afirmó.

A partir de ese razonamiento, los autores plantean que las recomendaciones públicas deberían concentrarse en disminuir la ingesta de productos azucarados y de alimentos con alta densidad energética. Ese término describe alimentos que aportan muchas calorías en una pequeña cantidad de comida, una característica frecuente en procesados ricos en azúcares añadidos, grasas o ambos componentes.

El estudio también observó que, una vez finalizado el seguimiento, muchos participantes regresaron a su nivel anterior de consumo de alimentos dulces. Para los investigadores, ese comportamiento refuerza la idea de que limitar la exposición al sabor dulce, por sí sola, no basta para cambiar las preferencias ni para mejorar, en un período de seis meses, las medidas de salud evaluadas.

Temas Relacionados

AzúcarObesidadDiabetesSalud cardiovascularNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vivir con atrofia muscular espinal: dos hermanos y una historia de superación tras el diagnóstico

A Facundo y Agustina le confirmaron la rara condición al mismo tiempo, cuando tenían 13 meses y 6 años, respectivamente. En el mes de concientización sobre la AME, sus padres relataron a Infobae cómo es el día a día de la familia, el acceso al tratamiento y las trabas que enfrentaron en el recorrido médico junto a sus hijos

Vivir con atrofia muscular espinal: dos hermanos y una historia de superación tras el diagnóstico

Lo último sobre longevidad: cinco voces expertas trazan el futuro después del mayor congreso mundial

Referentes internacionales analizaron las claves para una vida más longeva y saludable en el principal foro de gerontología y geriatría, realizado en Países Bajos. José Jáuregui, máximo referente del tema en la Argentina, ponderó los ejes más importantes del debate

Lo último sobre longevidad: cinco voces expertas trazan el futuro después del mayor congreso mundial

Descubren células inmunitarias que protegen el cerebro en la enfermedad de Alzheimer

Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai identificaron subtipos específicos de microglía que aumentan con la progresión de la patología y podrían orientar futuras terapias

Descubren células inmunitarias que protegen el cerebro en la enfermedad de Alzheimer

El cambio cotidiano que puede anticipar un deterioro cognitivo leve, según un nuevo estudio

Una investigación analizó los hábitos de movimiento de más de 2.500 adultos mayores y encontró una diferencia concreta entre quienes mantienen su memoria estable y quienes muestran una merma progresiva

El cambio cotidiano que puede anticipar un deterioro cognitivo leve, según un nuevo estudio

El factor que se asocia con mejor salud y bienestar en 22 países, según la ciencia

Un trabajo publicado en Journal of Mental Health evaluó a más de 200.000 adultos y llegó a una contundente conclusión. Qué dijeron los autores

El factor que se asocia con mejor salud y bienestar en 22 países, según la ciencia

DEPORTES

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Se ponen en marcha los Mundiales de hockey con Las Leonas y Los Leones: inédito formato, fixture y las chances de cada selección

El inquietante lazo de la barra de Racing con un grupo disidente de Independiente en medio de la tensión en la popular de la “Academia”

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

TELESHOW

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

La insólita revelación de Marta Fort sobre su papá Ricardo: “Nos llamaba a todos mientras cagaba”

Barbie Vélez habló de la crianza de su hijo y reveló uno de sus mayores dilemas con la maternidad: “Me da culpa”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos reconoció la soberanía de Japón sobre las Islas Kuriles visitadas por Putin: “Una postura inquebrantable”

Estados Unidos reconoció la soberanía de Japón sobre las Islas Kuriles visitadas por Putin: “Una postura inquebrantable”

Bolivia presentó un plan para fortalecer el control fronterizo en “áreas críticas” ante el avance del crimen organizado

JD Vance afirmó que la baja de los precios del petróleo son la prioridad de Estados Unidos en la guerra con Irán

La OTAN desplegó cazas por la incursión de un dron en Letonia y Finlandia restringió su espacio aéreo y marítimo tras ataques rusos

La ONU pidió moderación a Rusia y Japón para evitar una escalada de tensiones tras la visita de Putin a las Islas Kuriles