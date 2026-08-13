Cuáles son los beneficios de la comida picante y cuándo representa un riesgo su consumo

La comida picante activa receptores vinculados al calor y al dolor, por lo que puede causar ardor, hormigueo, lagrimeo y sudoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La comida picante forma parte de hábitos alimentarios extendidos en distintas regiones del mundo y aparece en preparaciones muy diversas, desde salsas hasta guisos, adobos y mezclas de especias. Su presencia atraviesa cocinas de Asia, América Latina y otras tradiciones gastronómicas donde el chile, la pimienta y otros condimentos ocupan un lugar estable. Más allá del gusto personal, suele despertar interés por el efecto físico inmediato que produce y por las preguntas que abre sobre su relación con la salud.

Esa sensación intensa no responde a un “sabor” en sentido estricto, sino a una reacción del organismo. Los compuestos activan receptores vinculados al calor y al dolor, por eso puede generar ardor en la boca, hormigueo en la lengua, lagrimeo y sudoración. El cuerpo interpreta ese estímulo como si hubiera una elevación de temperatura, aunque eso no implica que no se modifique.

PUBLICIDAD

Qué beneficios asocian los estudios con la comida picante

Una parte de la literatura científica relaciona el consumo de comida picante con efectos metabólicos y cardiovasculares potencialmente favorables, aunque con distintos grados de solidez. Mayo Clinic indicó que la capsaicina fue vinculada en investigaciones con mejoras en la circulación, reducción de la acumulación de colesterol y control de la inflamación. La institución agregó que existe menos evidencia, aunque sí algunas observaciones, sobre un posible aporte en la presión arterial y en el control del azúcar en sangre.

La capsaicina de ajíes y pimientos fue asociada en estudios con mejoras en la circulación, menor acumulación de colesterol y control de la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic sostuvo que la investigación sobre alimentos picantes se concentra en gran medida en la capsaicina y en su posible relación con el gasto energético y el apetito. Según la institución, algunos trabajos sugieren que el compuesto puede acelerar mecanismos implicados en la quema de grasa y favorecer una mayor sensación de saciedad. En esa misma línea, University of Chicago Medicine asoció el compuesto con menor apetito y mayor gasto energético.

PUBLICIDAD

Otro eje de análisis es el intestinal. La clínica estadounidense afirmó que hay evidencia de que la capsaicina podría favorecer la microbiota intestinal, es decir, la comunidad de bacterias y otros microorganismos que intervienen en funciones digestivas, inmunológicas y metabólicas. La entidad sanitaria también señaló que podría tener un efecto positivo en el tracto gastrointestinal y colaborar en la reducción de la inflamación de bajo grado en el intestino.

Aun así, varias fuentes introducen una precisión relevante: el posible beneficio no depende solo del picante, sino también de la calidad del alimento que lo aporta. Mayo Clinic indicó que los pimientos frescos suman fibra, agua, vitamina C y compuestos vegetales que no están presentes del mismo modo en snacks ultraprocesados o salsas con mucho sodio. Sumarlo a verduras o platos equilibrados no equivale a obtener el mismo efecto en comidas fritas, muy saladas o con alto contenido de grasas saturadas.

PUBLICIDAD

La investigación sobre comida picante analiza si la capsaicina influye en la saciedad, el apetito y el gasto energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo el picante empieza a amenazar la salud

Las mismas fuentes que describen posibles beneficios también marcan límites claros. Un estudio publicado en Wiley sostuvo que el efecto de la capsaicina y de los alimentos picantes sobre la salud humana no está del todo claro y que la evidencia disponible no es de altísima calidad. Ese trabajo revisó 11 revisiones sistemáticas y metaanálisis con 27 hallazgos y concluyó que había asociaciones favorables en algunos desenlaces metabólicos, cardiovasculares y de mortalidad, pero también señales de riesgo en otros resultados.

Entre los puntos que exigen más cautela, la revisión señaló asociaciones directas entre consumo de alimentos muy picantes o chile y cáncer gástrico, de esófago y de vesícula biliar en ciertos estudios. El mismo trabajo indicó que el análisis de dosis-respuesta mostró una relación no lineal entre riesgo de cáncer gástrico e ingesta de capsaicina. También aclaró que el contexto regional y las características de cada población deben considerarse con cuidado al interpretar estos datos.

PUBLICIDAD

Las publicaciones clínicas enfocadas en la práctica diaria ponen el acento en la tolerancia individual. Mayo Clinic afirmó que no existe una cantidad única de comida picante que sea beneficiosa para la salud y que la tolerancia varía entre personas. Tara Schmidt, dietista registrada de la institución, recomendó seguir la propia tolerancia y no forzarse a comer solo por una expectativa de beneficio. También indicó que síntomas como diarrea, vómitos o dolor abdominal son señales de que conviene reducir el consumo.

Ciertos estudios asociaron el consumo de alimentos muy picantes o chile con riesgo de cáncer gástrico, de esófago y de vesícula biliar (Imagen Ilustrativa Infobae)

University of Chicago Medicine coincidió en que no afecta a todas las personas del mismo modo. La entidad educativa sostuvo que puede desencadenar síntomas en personas con dispepsia, síndrome del intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal.

PUBLICIDAD

En los casos de exposición extrema, el riesgo cambia de escala. La institución universitaria recordó un caso publicado sobre una perforación esofágica tras un episodio de vómitos intensos posteriores a la ingesta en un concurso. No se trató de una situación de consumo habitual, sino de una exposición muy alta y excepcional, pero sirve para diferenciar la comida picante corriente de productos o desafíos de intensidad extrema.

Sobre las cantidades, las fuentes coinciden en que no hay una dosis universal recomendada para toda la población. Mayo Clinic y Cleveland Clinic plantean que el criterio práctico es empezar con cantidades bajas, evaluar tolerancia y evitar excesos. Los expertos subrayan que no hace falta recurrir a compuestos intensos para obtener los efectos que la literatura asocia con la capsaicina. La revisión de Wiley agregó que las dosis elevadas pueden producir molestias gastrointestinales y otros efectos fisiológicos.

PUBLICIDAD