Quién es Adriana Baravalle, la experta en IA designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Baravalle desarrolla tareas de docencia e investigación en la Universidad Austral y dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales orientado a inteligencia artificial, computación cuántica y tecnologías emergentes (gentileza SAIA)

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Adriana Baravalle fue designada secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Investigadora y docente de la Universidad Austral, está especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.

Su trayectoria en la Universidad Austral se extiende por casi tres décadas. Allí desarrolla tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ingeniería, con foco en áreas como programación, seguridad informática, visión por computadora e inteligencia artificial generativa, y desde 2026 dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales, concebido para consolidar capacidades institucionales en inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

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“Las cabezas que hay en este país son increíbles. Lo triste a veces es que tenemos más oportunidades afuera”, señaló Baravalle en noviembre de 2025, durante la conferencia anual de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, una definición que resume una de las tensiones centrales del sistema científico y tecnológico argentino.

Baravalle fundó synapsIA, un foro regional que conecta científicos con inversores y promueve redes colaborativas entre emprendedores, funcionarios y academia

A partir de ese diagnóstico, defendió la necesidad de tender puentes entre academia, Estado, empresas e inversores para convertir el talento local en desarrollo. “Generar estas redes es clave. Compartir el conocimiento parece esencial y lógico, pero en la academia no es tan común”, señaló, y reforzó esa idea con una pregunta que, según explicó, orienta buena parte de su trabajo: “¿Por qué no generamos esas oportunidades acá?”.

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La definición condensa una preocupación que atraviesa su recorrido: cómo evitar que el talento argentino encuentre destino lejos del país y, al mismo tiempo, construir condiciones para que la innovación se traduzca en desarrollo local.

Entrevista a Adriana Baravalle: construyendo el Ecosistema de IA en América Latina. (gentileza Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial)

Experta en IA, ciencias de datos y ciberseguridad

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidosy magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

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Integra el grupo fundador de SynapsIA, un foro regional dedicado a la innovación y la inteligencia artificial impulsado por la Universidad Austral. Este espacio vincula a científicos, empresas, inversores y organismos estatales para promover iniciativas tecnológicas en sectores como la salud y el agro.

La investigadora se mueve en la frontera donde convergen la investigación básica y la aplicación tecnológica. Ha liderado proyectos de criptografía poscuántica y trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019, integrando la Mesa de IA y Ciberseguridad.

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Su agenda reciente incluye publicaciones sobre inteligencia artificial cuántica, reconocimientos por innovación en ciencia de datos y participación activa en foros globales. En declaraciones de fines de 2025, Baravalle sintetizó esa mirada con una serie de definiciones sobre la necesidad de articular conocimiento, talento y oportunidades en el país. “No es tan fácil sentar en una misma mesa a gente de gobierno, de la industria, inversores y emprendedores, y pensar juntos cómo resolver los desafíos que tenemos”, sostuvo.

Ha ganado premios en Cambridge y Kyoto y ha formado equipos multidisciplinarios de análisis de datos. Sobre el potencial local, remarcó: “En nuestro país tenemos muchos desafíos. No siempre somos conscientes de la capacidad que tenemos, sobre todo de talento”.

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Desafíos de gestión pública en el contexto actual

La nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología sostuvo que el talento argentino necesita más oportunidades locales para traducirse en desarrollo e innovación en el país

La publicación del Decreto 581/26 redefinió el control de organismos clave, trasladando a la Jefatura de Gabinete el manejo de Enacom y la Agencia de Acceso a la Información Pública, y transfiriendo Arsat y Correo Argentino al vicejefe de Gabinete.

El área que ahora dirige Baravalle conserva bajo su órbita instituciones decisivas como CONICET, CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos. En este entorno, la Secretaría enfrenta un doble desafío: sostener la innovación y recomponer la confianza del ecosistema científico.

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La visión de integración público-privada y redes colaborativas

Baravalle promueve un modelo donde el Estado, la academia y el sector privado dejan de ser compartimentos estancos. Su experiencia en synapsIA y en la Universidad Austral la llevó a diseñar espacios donde científicos, emprendedores y funcionarios se sientan a la misma mesa.

Ha expresado en declaraciones públicas una dimensión más personal de ese diagnóstico: “Como madre y abuela, me entristece que mis hijos se vayan a vivir y trabajar afuera. Tenemos un país lindísimo”. Describió el rol que busca cumplir con synapsIA, el foro regional que fundó y conecta inversores con científicos: “En synapsIA hacemos varias cosas, pero básicamente generamos ese hub, ese ámbito donde podemos ayudarlos a que sus proyectos prosperen”.

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En distintas intervenciones públicas, Baravalle sostuvo que la IA representa una tecnología transversal, con aplicaciones tanto positivas como negativas, y la definió como una herramienta de uso dual. Considera que, bien aplicada, la IA ofrece un gran potencial, ya que facilita la automatización de tareas previamente manuales, lo que libera tiempo para actividades de mayor complejidad.

El reclamo en el Obelisco por la falta de financiamiento en la ciencia argentina (RS Fotos)

Según su perspectiva, la integración de esta tecnología requiere un cambio de mentalidad y la adopción de un rol activo. Para ella, el valor de la tecnología depende de su utilización y del propósito con el que se emplee. Además, destaca la importancia de desarrollar un juicio crítico para interpretar los resultados, promover la conciencia sobre sus ventajas y desventajas, y priorizar la capacitación continua de los profesionales.

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La agenda que propone y lo que está en juego

El Gobierno de Milei la designó con la intención de “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

Baravalle asume en momentos en que el sector científico atraviesa un escenario complejo, la preocupación por el financiamiento motivó una movilización nacional ayer, encabezada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología en el Obelisco.

Investigadores y referentes del ámbito científico advierten que la reducción de fondos afecta el desarrollo de proyectos y limita el ingreso de nuevos profesionales al sistema. La situación también pone en discusión la continuidad de instituciones claves para la investigación y la innovación en el país.

“Se está destruyendo la ciencia nacional, en forma lenta pero constante y segura”, afirmó Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral e investigadora superior del Conicet. Otros especialistas señalaron la depreciación salarial y la suspensión de convocatorias como factores que agravan la situación del sistema científico argentino.