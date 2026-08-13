Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Quién es Adriana Baravalle, la experta en IA designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora del foro regional SynapsIA, que conecta científicos con inversores

Baravalle desarrolla tareas de docencia e investigación en la Universidad Austral y dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales orientado a inteligencia artificial, computación cuántica y tecnologías emergentes (gentileza SAIA)
Guardar

Adriana Baravalle fue designada secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Investigadora y docente de la Universidad Austral, está especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.

Su trayectoria en la Universidad Austral se extiende por casi tres décadas. Allí desarrolla tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ingeniería, con foco en áreas como programación, seguridad informática, visión por computadora e inteligencia artificial generativa, y desde 2026 dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales, concebido para consolidar capacidades institucionales en inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

PUBLICIDAD

Las cabezas que hay en este país son increíbles. Lo triste a veces es que tenemos más oportunidades afuera”, señaló Baravalle en noviembre de 2025, durante la conferencia anual de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, una definición que resume una de las tensiones centrales del sistema científico y tecnológico argentino.

Mujer con cabello castaño, camisa blanca y blazer negro, collar, y cordón de identificación. Fondo claro y banner azul con patrón de red tecnológica.
Baravalle fundó synapsIA, un foro regional que conecta científicos con inversores y promueve redes colaborativas entre emprendedores, funcionarios y academia

A partir de ese diagnóstico, defendió la necesidad de tender puentes entre academia, Estado, empresas e inversores para convertir el talento local en desarrollo. “Generar estas redes es clave. Compartir el conocimiento parece esencial y lógico, pero en la academia no es tan común”, señaló, y reforzó esa idea con una pregunta que, según explicó, orienta buena parte de su trabajo: “¿Por qué no generamos esas oportunidades acá?”.

PUBLICIDAD

La definición condensa una preocupación que atraviesa su recorrido: cómo evitar que el talento argentino encuentre destino lejos del país y, al mismo tiempo, construir condiciones para que la innovación se traduzca en desarrollo local.

Entrevista a Adriana Baravalle: construyendo el Ecosistema de IA en América Latina. (gentileza Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial)

Experta en IA, ciencias de datos y ciberseguridad

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidosy magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

Integra el grupo fundador de SynapsIA, un foro regional dedicado a la innovación y la inteligencia artificial impulsado por la Universidad Austral. Este espacio vincula a científicos, empresas, inversores y organismos estatales para promover iniciativas tecnológicas en sectores como la salud y el agro.

La investigadora se mueve en la frontera donde convergen la investigación básica y la aplicación tecnológica. Ha liderado proyectos de criptografía poscuántica y trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019, integrando la Mesa de IA y Ciberseguridad.

Su agenda reciente incluye publicaciones sobre inteligencia artificial cuántica, reconocimientos por innovación en ciencia de datos y participación activa en foros globales. En declaraciones de fines de 2025, Baravalle sintetizó esa mirada con una serie de definiciones sobre la necesidad de articular conocimiento, talento y oportunidades en el país. “No es tan fácil sentar en una misma mesa a gente de gobierno, de la industria, inversores y emprendedores, y pensar juntos cómo resolver los desafíos que tenemos”, sostuvo.

Ha ganado premios en Cambridge y Kyoto y ha formado equipos multidisciplinarios de análisis de datos. Sobre el potencial local, remarcó: “En nuestro país tenemos muchos desafíos. No siempre somos conscientes de la capacidad que tenemos, sobre todo de talento”.

Desafíos de gestión pública en el contexto actual

Designación de Adriana Baravalle en la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología
La nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología sostuvo que el talento argentino necesita más oportunidades locales para traducirse en desarrollo e innovación en el país

La publicación del Decreto 581/26 redefinió el control de organismos clave, trasladando a la Jefatura de Gabinete el manejo de Enacom y la Agencia de Acceso a la Información Pública, y transfiriendo Arsat y Correo Argentino al vicejefe de Gabinete.

El área que ahora dirige Baravalle conserva bajo su órbita instituciones decisivas como CONICET, CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos. En este entorno, la Secretaría enfrenta un doble desafío: sostener la innovación y recomponer la confianza del ecosistema científico.

La visión de integración público-privada y redes colaborativas

Baravalle promueve un modelo donde el Estado, la academia y el sector privado dejan de ser compartimentos estancos. Su experiencia en synapsIA y en la Universidad Austral la llevó a diseñar espacios donde científicos, emprendedores y funcionarios se sientan a la misma mesa.

Ha expresado en declaraciones públicas una dimensión más personal de ese diagnóstico: “Como madre y abuela, me entristece que mis hijos se vayan a vivir y trabajar afuera. Tenemos un país lindísimo”. Describió el rol que busca cumplir con synapsIA, el foro regional que fundó y conecta inversores con científicos: “En synapsIA hacemos varias cosas, pero básicamente generamos ese hub, ese ámbito donde podemos ayudarlos a que sus proyectos prosperen”.

En distintas intervenciones públicas, Baravalle sostuvo que la IA representa una tecnología transversal, con aplicaciones tanto positivas como negativas, y la definió como una herramienta de uso dual. Considera que, bien aplicada, la IA ofrece un gran potencial, ya que facilita la automatización de tareas previamente manuales, lo que libera tiempo para actividades de mayor complejidad.

Marcha de la Comunidad científica en el Obelisco
El reclamo en el Obelisco por la falta de financiamiento en la ciencia argentina (RS Fotos)

Según su perspectiva, la integración de esta tecnología requiere un cambio de mentalidad y la adopción de un rol activo. Para ella, el valor de la tecnología depende de su utilización y del propósito con el que se emplee. Además, destaca la importancia de desarrollar un juicio crítico para interpretar los resultados, promover la conciencia sobre sus ventajas y desventajas, y priorizar la capacitación continua de los profesionales.

La agenda que propone y lo que está en juego

El Gobierno de Milei la designó con la intención de “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

Baravalle asume en momentos en que el sector científico atraviesa un escenario complejo, la preocupación por el financiamiento motivó una movilización nacional ayer, encabezada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología en el Obelisco.

Investigadores y referentes del ámbito científico advierten que la reducción de fondos afecta el desarrollo de proyectos y limita el ingreso de nuevos profesionales al sistema. La situación también pone en discusión la continuidad de instituciones claves para la investigación y la innovación en el país.

“Se está destruyendo la ciencia nacional, en forma lenta pero constante y segura”, afirmó Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral e investigadora superior del Conicet. Otros especialistas señalaron la depreciación salarial y la suspensión de convocatorias como factores que agravan la situación del sistema científico argentino.

Temas Relacionados

Universidad AustralInteligencia artificialCiberseguridadAdriana Baravallesecretaria de Innovación, Ciencia y Tecnologíaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué hacer si una partícula entra en el ojo: indicaciones clave de especialistas

Oftalmólogos detallan las acciones recomendadas según el origen de la molestia y advierten cuándo es necesario consultar para evitar complicaciones, especialmente si el dolor, la visión borrosa o la sensibilidad a la luz no cede

Qué hacer si una partícula entra en el ojo: indicaciones clave de especialistas

Por qué el ovario sería clave en la longevidad femenina, según un estudio

Un trabajo del Buck Institute publicado en Cell introduce la hipótesis de resiliencia reproductiva, un marco que vincula la función de este órgano con la coordinación biológica de otros órganos distantes. Cuál podría ser el significado de la menopausia

Por qué el ovario sería clave en la longevidad femenina, según un estudio

5 medidas que conviene incorporar cuándo el aire está contaminado, según los expertos

Las jornadas con altos niveles de polución y partículas exigen decisiones concretas dentro y fuera del hogar, con especial atención en menores, adultos mayores y pacientes con enfermedades previas

5 medidas que conviene incorporar cuándo el aire está contaminado, según los expertos

De villano a aliado: qué dice la ciencia sobre el café y cuál es la cantidad recomendada

Una revisión de más de 100 estudios publicada en 2025 y el respaldo de la American Heart Association consolidaron una nueva lectura sobre el consumo moderado, aunque los especialistas advierten que los resultados no son iguales para todos

De villano a aliado: qué dice la ciencia sobre el café y cuál es la cantidad recomendada

La fruta que puede convertirse en una aliada de los corredores para rendir y recuperarse mejor

Una investigación preclínica citada por Runner’s World halló que compuestos derivados de este alimento aumentaron el tiempo de carrera hasta el agotamiento. El efecto se atribuye a su acción antiinflamatoria y al apoyo vascular que ofrecen sus polifenoles

La fruta que puede convertirse en una aliada de los corredores para rendir y recuperarse mejor

DEPORTES

Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

Tras el fuerte cruce con sus jugadores en un partido de Libertadores, Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense

Se desplomó en un partido, afirmaron que “volvió a la vida” y se desató un escándalo: el confuso episodio detrás de la muerte de un futbolista nigeriano de 32 años

Las sentidas palabras de Maxi Rodríguez sobre Jorge Messi tras su muerte: “No es fácil ser padre, amigo y representar a tu hijo”

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La emoción de Chechu Bonelli por un regalo inesperado: “Cuando lo abrí me largué a llorar”

La emoción de Chechu Bonelli por un regalo inesperado: “Cuando lo abrí me largué a llorar”

La felicidad de Gastón Pauls y Agustina Cherri por el logro de su hija Muna: “Un sueño que parecía imposible”

Mica Viciconte rompió su propia regla y sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario: “Que quede registrado”

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, mostró su nueva imagen tras una intervención estética

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

INFOBAE AMÉRICA

Un afortunado ganador se lleva el premio mayor de Powerball de USD 1.040 millones tras 44 sorteos sin ganador

Un afortunado ganador se lleva el premio mayor de Powerball de USD 1.040 millones tras 44 sorteos sin ganador

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Jóvenes de Costa Rica destinan menos del 10% de sus ingresos al ahorro y especialistas piden fortalecer la educación financiera

Nacatamales para no olvidar: la receta que une a una familia nicaragüense en Costa Rica