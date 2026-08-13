De la lana a los huesos: una proteína podría abrir una nueva vía para reparar fracturas

La investigación aplicó un tratamiento químico para aumentar la durabilidad de la queratina y la implantó en lesiones óseas de ratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un equipo de King’s College London probó membranas de queratina extraída de lana para reparar defectos óseos y obtuvo resultados que colocan a ese biomaterial como una alternativa en estudio frente al colágeno, según informó ScienceDaily a partir de ensayos de laboratorio y pruebas en animales.

La investigación se centró en queratina, una proteína estructural natural presente en la lana. De acuerdo con el reporte, el material favoreció la regeneración de hueso en un modelo animal y produjo un tejido con una organización más parecida a la de un hueso sano que el observado con el material de referencia más usado en este campo.

PUBLICIDAD

Qué evaluó el equipo y por qué buscó otra opción

La infografía presenta una investigación de King's College London sobre la queratina de lana como biomaterial para regenerar hueso, con resultados positivos en animales pero sin ensayos en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el colágeno ocupó el lugar de andamio de referencia en varias aplicaciones de medicina regenerativa y odontología. Estas estructuras funcionan como barreras temporales durante la cicatrización y reservan espacio para que el hueso vuelva a formarse en la zona dañada.

El reporte de ScienceDaily indicó que ese material presenta límites. Entre ellos figuran una resistencia mecánica menor y una degradación que puede resultar demasiado rápida en lesiones que exigen soporte más prolongado. A eso se suma que su obtención puede implicar procesos complejos y costos más altos.

PUBLICIDAD

Frente a ese escenario, el grupo de Londres analizó si la queratina de la lana podía resolver parte de esos problemas. La lana, además, suele descartarse como residuo de la actividad agropecuaria, un dato que la convierte en una fuente natural con potencial de escala si el desarrollo avanza hacia aplicaciones clínicas.

El investigador Sherif Elsharkawy, de la Facultad de Odontología, Ciencias Orales y Craneofaciales de King’s College London, afirmó que el trabajo mostró por primera vez el uso exitoso de un material basado en lana para reparar huesos en un animal vivo, según declaraciones recogidas por ScienceDaily.

PUBLICIDAD

Cómo se hicieron las pruebas

El investigador Sherif Elsharkawy sostiene un modelo de cráneo humano en un laboratorio (King's College de Londres)

Para el estudio, los científicos fabricaron membranas a partir de queratina extraída de lana y sometieron ese material a un tratamiento químico con el objetivo de mejorar su estabilidad y durabilidad. La meta fue crear un andamio capaz de mantenerse en el sitio lesionado durante el tiempo necesario para favorecer la reparación del tejido.

La primera etapa transcurrió en laboratorio con células óseas humanas. Según detalló ScienceDaily, esas células crecieron de forma adecuada sobre las membranas y mostraron señales asociadas con una formación saludable del hueso, un indicador clave antes de avanzar hacia pruebas en organismos vivos.

PUBLICIDAD

Después, el equipo implantó las membranas en ratas con defectos en el cráneo de un tamaño que no suele cerrarse por sí solo. A lo largo de varias semanas, los investigadores siguieron la respuesta del material en las áreas dañadas para medir su capacidad de guiar el crecimiento de nuevo hueso.

Ese paso permitió observar el desempeño del biomaterial en un sistema biológico completo. Para los autores, ese punto marca una diferencia respecto de los trabajos centrados solo en propiedades químicas o pruebas de laboratorio, ya que incorpora datos sobre integración con tejido circundante y estabilidad durante el proceso de reparación.

PUBLICIDAD

Qué diferencias aparecieron frente al colágeno

La queratina de lana se perfila como alternativa al colágeno en regeneración ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron una distinción entre ambos materiales. Las membranas de colágeno generaron una mayor cantidad total de hueso. Las de queratina, en cambio, dieron lugar a un tejido más organizado, con fibras mejor alineadas y una estructura más cercana a la del hueso natural.

El estudio también registró que las membranas basadas en lana se mantuvieron estables durante la reparación y se integraron de forma adecuada con el tejido vecino. Esa combinación de estabilidad e integración figura entre los aspectos que suelen evaluarse antes de pensar en un posible uso médico.

PUBLICIDAD

Elsharkawy sostuvo que el avance representa un hito para la investigación y ubica a la queratina como una posible nueva clase de biomaterial regenerativo que podría disputar el lugar que hoy conserva el colágeno, siempre según el reporte de ScienceDaily.

Agregó que la tecnología ya demostró su funcionamiento en un modelo animal, un paso que la acerca a una etapa más aplicada. El artículo difundido no precisó fechas para ensayos clínicos en humanos ni mencionó plazos para una llegada a hospitales.

PUBLICIDAD

El valor médico y ambiental de la lana

Los investigadores implantaron membranas de esa proteína en defectos del cráneo de ratas y observaron regeneración e integración con el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del interés biomédico, el trabajo pone sobre la mesa el uso de un insumo que hoy suele tratarse como descarte. La lana aparece en este estudio como una materia prima renovable y con potencial de escala para fabricar membranas destinadas a la regeneración ósea.

Ese punto añade una dimensión productiva y ambiental al desarrollo. Si futuras investigaciones confirman estos resultados en otras etapas, la queratina obtenida de lana podría entrar en la discusión sobre materiales alternativos para procedimientos de reparación ósea y dental.

PUBLICIDAD

Por ahora, la evidencia se limita a ensayos con células humanas y pruebas en animales. El próximo desafío para los investigadores será determinar si este biomaterial conserva el mismo desempeño en estudios posteriores y bajo exigencias más cercanas a la práctica clínica.