¿Por qué se dilatan las pupilas ante una sorpresa? Un estudio revela cómo el cerebro se adapta a lo inesperado

La dilatación pupilar aumenta de forma inmediata cuando aparece una sorpresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ante una sorpresa, las pupilas de una persona se dilatan de inmediato. Este cambio en los ojos, más allá de una simple reacción física, revela un proceso fundamental en el cerebro. Una reciente investigación liderada por Brown University y publicada en Nature Human Behaviour señala que la dilatación pupilar frente a lo inesperado indica que el cerebro ajusta su funcionamiento para adaptarse a nuevas circunstancias.

El estudio se enfocó en comprender qué ocurre en el cuerpo y en la mente cuando aparece algo inesperado. El equipo registró la actividad cerebral y el tamaño de las pupilas mientras los voluntarios participaban en una tarea sencilla: predecir el color de un cuadrado que iba apareciendo en una pantalla.

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El experimento: colores, sorpresas y nuevas expectativas

Durante la prueba, los participantes debían anticipar el tono del siguiente cuadrado, observar el que aparecía en pantalla, informar lo que percibían y luego intentar predecir el siguiente.

Los investigadores diseñaron dos tipos de escenarios: en uno, los patrones de colores cambiaban de manera continua; en otro, aparecían anomalías aisladas, es decir, colores inesperados que no modificaban el patrón general. Cada bloque incluyó 120 intentos y la probabilidad de encontrar un color inesperado fue del 15%.

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Según detalló el equipo, cada vez que los voluntarios se topaban con un color inesperado, sus pupilas se agrandaban, la actividad cerebral mostraba cambios específicos y la percepción de los colores se volvía menos dependiente de lo que esperaban ver. Además. el trabajo reveló que la sorpresa no solo cambia la percepción del momento, sino que también modifica la forma de aprender.

Cuando la secuencia de colores indicaba que el patrón había cambiado de manera permanente, el cerebro respondía con más apertura al aprendizaje. Si se trataba de una anomalía breve, la reacción era más cautelosa, evitando aprender a partir de un evento aislado.

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Un experimento con predicciones de colores mide cambios oculares y actividad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dilatación pupilar se producía entre 1,5 y 4 segundos después del acontecimiento inesperado, acompañada por señales eléctricas cerebrales que suelen asociarse con la detección de novedades. Estos datos sugieren que el cuerpo ajusta cómo percibe y aprende según el tipo de sorpresa que enfrenta.

“El cerebro conserva un contexto mental y, cuando reconoce que estás en una situación nueva, reemplaza ese contexto”, explicó Matt Nassar, profesor asociado de neurociencia y de ciencias cognitivas y psicológicas en Brown University,

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Los estímulos inesperados reducen la influencia de lo anticipado en la percepción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó que los cambios en el diámetro de la pupila y en las señales eléctricas del cerebro son indicadores externos de que el cerebro está generando un nuevo marco para interpretar la realidad.

Las pupilas también reflejan cambios internos

Un hallazgo relevante apareció cuando el equipo analizó los casos en los que los cambios en la tarea no provenían de un nuevo estímulo, sino del propio proceso mental de los participantes.

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Después de una anomalía aislada, el cerebro requería una segunda transición interna para volver a su estado habitual antes de hacer la siguiente predicción.

La tarea diferencia entre patrones que cambian de manera continua y anomalías aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transición, que no dependía de un nuevo color en pantalla, también se reflejó en la pupila: la dilatación fue mayor después de una anomalía aislada que tras un cambio persistente, sobre todo en quienes lograban ajustar mejor su conducta al ritmo de la tarea.

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Quienes mostraron una mayor diferencia en el aprendizaje entre los dos tipos de situaciones también tenían una respuesta pupilar más marcada en estos cambios internos.

Esto sugiere que el tamaño de la pupila puede ser una ventana para observar cómo el cerebro ajusta su interpretación de lo que ocurre, incluso sin que haya un cambio visible en el entorno.

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La probabilidad de un color inesperado alcanza el 15% en bloques de 120 intentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio propone que existe un solo mecanismo que explica tanto la forma en que la activación del cuerpo cambia el aprendizaje como la manera en que reduce los sesgos en la percepción.

Los investigadores observaron que las personas con una mayor relación entre activación física y aprendizaje también tendían a mostrar una mayor relación entre activación y reducción de los prejuicios perceptivos.

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Nassar explicó que la dilatación de las pupilas muestra un aumento en el nivel de alerta del cuerpo. “Nos permite enfrentar un mundo que cambia de contexto de manera frecuente”, concluyó el científico. La reacción en los ojos es solo la parte visible de un proceso interno: el cerebro detecta que la situación cambió y ajusta su manera de interpretar lo que sucede.