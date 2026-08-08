Hernán Lacunza: “El 2,9% de inflación en CABA es consistente con un 2,2% a nivel nacional”

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Hernán Lacunza, ministro de Economía en el final del gobierno de Mauricio Macri, que en los últimos días manifestó su intención de ser candidato presidencial por el PRO en las elecciones del año que viene, señaló que el salto de inflación en la Ciudad, que de 1,8% en junio subió a 2,9% en julio, se reflejará, pero atenuado en la inflación que el Indec mide a nivel nacional. En los últimos doce meses, explicó, la inflación se movió entre 2 y 4% mensual en función de la política cambiaria y el precio del dólar

“No creo estemos cerca de que la inflación mensual empiece con cero (como afirmó el presidente Javie Milei), no creo que lo veamos en este mandato, pero es natural. Los procesos de desinflación, como en Perú o Israel, son largos, tardan. Es más fácil bajar la inflación de 20 al 2% que de 2% a cero”, explicó Lacunza en diálogo con radio Mitre, además de señalar que el salto de inflación en CABA es consistente con una inflación del 2,2% a nivel nacional.

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Cuando le preguntaron si el salto de la inflación en CABA se trasladará al dato de inflación nacional Lacunza señaló que el índice de CABA “no es idéntico al de Nación, es más parcial: el 2,9 de la CABA sería consistente con un 2,2% a nivel nacional, mayor al 1,9% del mes pasado. En la consultora (por Empiria, de la que es director) teníamos 1,9% (la inflación nacional de julio) podría estar próxima al 2%; en los últimos 12 meses el dato mensual estuvo entre 2 y 4%; cuando el dólar sube un poco la inflación se acerca a 4% y cuando lo clavan baja a 2%. Es un rango todavía alto, pero es la décima parte de lo que era hace 3 años”.

El exministro, que en la semana manifestó su intención de presentarse como candidato presidencial por el PRO, dijo ser “precandidato” pues “todavía es prematuro, falta más de un año, manifesté intención de competir en esta carrera. Habrá que ver cómo se define y si hay PASO. La convicción y la vocación la tengo, es un compromiso con la tarea pública, es una vocación, estudie economía con esa idea, ese compromiso”.

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Lacunza dijo que habló del tema con Macri “hace unos meses” y que el expresidente “me alentó a que lo hiciera”. Además, siguió, “lo consensué con colegas dentro del partido, para que no sea una cuestión aislada, personal. Los proyectos políticos tienen que ser proyectos colectivos. Uno puede ser director de orquesta, pero hace falta una orquesta, distintos perfiles un equipo”.

Cuando se le señaló que su precandidatura expresaba no estar conforme con la candidatura de Javier Milei, Lacunza respondió: “Ni con la de Milei ni con la eventual de Kicillof. Cada gobierno tiene sus luces y sombras, sus méritos y deméritos. La Argentina que viene es más de construcción que de demolición; hay que construir nuevas instituciones, nuevas políticas. Hacen falta otros enfoques, no ajuste fiscal como objetivo en sí mismo. El equilibrio fiscal sí tiene que ser un pilar, pero hay que volver a hacer obra pública, que se suspendió hace tres años, porque había un desborde fiscal”, Sin embargo, siguió, “uno puede vivir sin hospitales y dura una hora, sin escuelas y dura una semana, sin obra pública puede durar 3 años, pero no seis, porque vamos a empezar a caernos dentro de los baches. Y para eso hace falta experiencia de licitaciones, de crédito, ingenieros”.

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Según el ex ministro, el gobierno de Milei heredó una situación muy difícil, al borde de la hiperinflación. “Esas son las luces verdes, pero también están las rojas: el empleo no arrancó nunca. El ajuste fiscal era inexorable, pero la economía hoy funciona con un solo motor, que es la energía, la minería, el agro, una acumulación de políticas de gobiernos anteriores también. Bienvenida Vaca Muerta, pero eso genera poco empleo. Hace falta desarrollar todo el país. En las zonas urbanas y suburbanas, sobre todo el conurbano bonaerense, pero también el cordobés, el rosarino, el tucumano, que viven más del comercio, de la construcción, de la industria manufacturera, y ese motor está apagado, en un nivel muy bajo. Y genera 8 millones de empleos directos, versus 250.000 del motor que está prendido. La nave está escorada”.

El ahora precandidato del PRO también dijo que se preocupa aún más cuando ante esos señalamientos el gobierno responde con descalificación e insultos, porque eso demuestra que no hay expectativas de reversión. “En las encuestas de opinión se ve un descontento creciente y la evidencia de un motor parado con consecuencias sociales, regionales. Hay que armar una orquesta, hay un auditorio que está esperando un nuevo equipo. No significa que todo esté mal, pero sí que hay cosas por corregir. Otro enfoque puede ser superador”.

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Santilli, Bullrich, Larreta, ex figuras del PRO. "Hemos centrifugado candidatos", dijo Lacunza (DyN)

Sobre la observación de que su candidatura puede resultar funcional al kirchnerismo, Lacunza respondió que ese es un argumento muy pobre. “No nos podemos resignar; además, hay balotaje, hay primarias primero. La gente puede manifestar su acuerdo o desacuerdo en cada instancia. Si hay más candidaturas, bienvenido. Y cuando se le señaló que del PRO ya se fueron tres figuras centrales como Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Diego Santilli, Lacunza lo reconoció: “hemos centifugado dirigentes, no hemos sido atractivos, hagamos una reflexión sobre por qué pasó eso. Otras voces nos pueden representar.

En cuanto a la inflación, dijo que sigue siendo alta “para todo el mundo” y que el salario perdió mucho espacio. “Una familia que cobra el 30, el 5 pago los gastos del hoar, el 8 la tarjeta de crédito y las cuotas de préstamos y tiene el 50% del salario para lo que resta del mes”.

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