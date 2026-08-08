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La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Los principales periódicos de España, América Latina y el Reino Unido dedicaron sus portadas digitales al adiós del empresario y representante argentino que perdió su vida este sábado a los 68 años

Portadas medios Jorge Messi
El País de España
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La noticia de la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años en un sanatorio de Rosario, Argentina, recorrió este sábado las redacciones de los principales diarios del mundo. Desde España hasta Brasil, pasando por toda América Latina, la prensa internacional se hizo eco del fallecimiento del hombre que fue el arquitecto silencioso de la carrera del futbolista argentino.

La cobertura fue unánime en los grandes medios españoles. El País tituló “Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años” y lo describió como “empresario y también agente del futbolista argentino” que “luchaba desde hace tiempo contra una enfermedad”.

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Portadas medios Jorge Messi
El Mundo de España

El Mundo aportó un dato que otros medios no incluyeron en sus títulos: que la enfermedad le impidió acompañar a su hijo a la Copa del Mundo. Su titular rezaba: “Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi y figura clave en su carrera”, y precisó que el fallecimiento ocurrió “en un hospital de Rosario después de una larga enfermedad”.

ABC y Marca coincidieron en el mismo encabezado escueto: “Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años”, mientras que el diario deportivo Sport agregó que la información fue adelantada por Infobae.

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Portadas medios Jorge Messi
El periódico ABC de España
Portadas medios Jorge Messi
La cobertura del diario deportivo Marca

Esa mención no fue menor. Sport, de España, y El Comercio, de Perú, citaron a Infobae como la fuente que dio a conocer la noticia. El diario peruano señaló en su bajada que las “primeras versiones” llegaron de “Infobae en Argentina”. El portal brasileño G1 también atribuyó la información a una “fuente argentina”.

En el Reino Unido, el Daily Mail publicó: “Jorge Messi fallece a los 68 años: numerosos homenajes al padre de Lionel tras una larga lucha contra problemas de salud”, con foco en los homenajes que comenzaron a llegar tras el deceso. Fue el único medio de habla inglesa entre los que cubrieron la noticia con mayor despliegue.

Portadas medios Jorge Messi
El periódico deportivo Sport

La cobertura latinoamericana fue extensa. Emol, de Chile, tituló: “Fallece Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años”, y subrayó que “atravesaba un complejo cuadro de salud”. El País, de Uruguay, lo definió como “la figura clave en el desarrollo profesional y empresarial del capitán de la selección de Argentina”, y destacó que murió “luego de luchar contra una enfermedad”.

El Tiempo, de Colombia, fue uno de los que más contexto incluyó en su bajada al señalar que Jorge Messi “fue decisivo en la llegada del astro al Barcelona” y lo llamó “pilar de Lionel Messi”. La Razón, de Bolivia, optó por una entrada más emotiva: “El astro argentino Lionel Messi está de luto”. ABC, de Paraguay, fue el más escueto de todos con un título sin bajada: “Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi”.

Portadas medios Jorge Messi
La noticia de la muerte del padre de Lionel Messi en el Daily Mail de Reino Unido
Portadas medios Jorge Messi
El País de Uruguay
Portadas medios Jorge Messi
Emol de Chile

El portal brasileño G1 publicó en portugués: “Según informa un periódico, el padre de Lionel Messi falleció a los 68 años en Argentina”, y aclaró que “no había más detalles sobre la causa de la muerte”, lo que refleja la velocidad con la que la noticia circuló antes de que se conocieran mayores precisiones sobre el deceso.

Portadas medios Jorge Messi
La Razón de Bolivia

La amplitud de la cobertura internacional da cuenta del peso que tuvo Jorge Messi en la historia del fútbol mundial, no como protagonista en el campo, sino como el hombre que, desde las canchas de inferiores de Newell’s Old Boys en Rosario hasta los despachos de los clubes más poderosos de Europa, hizo posible la carrera del futbolista que dominó el deporte durante más de dos décadas.

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