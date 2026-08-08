El día que Lionel Messi se emocionó en una nota por el mensaje que le dejó su padre Jorge: “Por encima de buen jugador, sos una excelente persona”

Leo, con apenas 20 años, visitó el programa "Fútbol y Algo Más" en Rosario

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El vínculo entre Lionel Messi y su padre, Jorge Messi, quedó reflejado en un episodio televisivo de 2007 que, con el paso de los años, adquirió un peso simbólico en la historia del astro argentino. En una entrevista realizada en el programa que conducía en Rosario Marcelo Pelado Ramírez, el entonces joven delantero del Barcelona recibió al aire un mensaje grabado de su padre. El momento se transformó en un testimonio público de la relación entre ambos y del papel fundamental que Jorge ocupó en la vida y carrera del futbolista.

El formato de la entrevista permitió a los televidentes observar una faceta íntima del jugador. La producción decidió compartir con un Messi de apenas 20 años un fragmento en el que su padre abordaba las dificultades y logros vividos desde la infancia del futbolista en Rosario hasta su consagración en España. “Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos de que esto continúe así, porque esto nos ayuda a ser más fuertes en la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque de alguna manera yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”, afirmó Jorge Messi en aquella grabación de Fútbol y algo más.

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La reacción de Lionel Messi ante las palabras de su padre se tradujo en gestos contenidos. El conductor del programa reveló que el futbolista había definido a Jorge Messi como “mi mejor amigo”, a lo que el propio Lionel asintió. Aquella respuesta, breve pero contundente, sintetizó el rol que el padre desempeñaba en la vida del deportista.

Jorge Messi, siempre presente durante la carrera futbolística de Lionel

Durante la entrevista, el futbolista profundizó en la dimensión familiar de su historia. “Mi viejo siempre estuvo al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza. O él, sin que lo vea. Hacíamos como que estábamos bien los dos, pero estábamos mal”, expresó Lionel ante las cámaras. Las declaraciones del jugador permitieron comprender la magnitud de los desafíos que debieron afrontar juntos, desde la separación de la familia por la mudanza a España hasta los momentos de incertidumbre propios de la carrera profesional.

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El mensaje de Jorge Messi incluyó referencias al sacrificio familiar y a la resiliencia compartida. “A pesar de esto, a pesar de haber pasado tanto tiempo la familia separada, de nuestro país, de nuestras raíces, a pesar de pasar tanto tiempo solo y afrontar las cosas malas que nos fueron sucediendo, pero a pesar de eso, levantamos la cabeza y nos fue bien”, sostuvo Jorge Messi. Además, destacó el valor del esfuerzo y la personalidad de su hijo: “Sabemos muy bien que tu esfuerzo, tu voluntad, tu garra, ayudó a que esto se hiciera realidad. De más está decirte que tanto yo como tu familia te adoramos, como a tus hermanos, y que defendemos a garra y uñas la personalidad que vos tenés, porque sabemos que a pesar de que te han pasado cosas malas, siempre afrontaste la vida con una sonrisa y nos ayudaste a ser más fuerte para poder continuar con esto”.

En ese momento, la figura de Jorge Messi estaba asociada principalmente al acompañamiento silencioso y a la gestión profesional de la carrera de Lionel Messi. Sin embargo, el testimonio televisivo puso en primer plano el costado humano y afectivo de la relación. El padre concluyó su mensaje con una muestra explícita de cariño: “Qué te puedo decir. Que te queremos, que te amamos, y ojalá nunca cambies”.

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Jorge Messi siempre fue un fiel ladero de su hijo durante toda su carrera (@jorge.sole)

El episodio televisivo de 2007 ocurrió cuando Lionel Messi ya se perfilaba como una de las grandes promesas del fútbol internacional, pero aún no había alcanzado la dimensión de leyenda. El respaldo de su entorno, encabezado por Jorge Messi, fue una constante durante los años iniciales en el Barcelona y los desafíos personales que implicó la mudanza a otro país.

La secuencia permitió visualizar la dinámica familiar más allá de los campos de juego. El reconocimiento público a los valores transmitidos por Jorge Messi y el impacto que tuvo en la formación de Lionel Messi atraviesan no solo la trayectoria deportiva, sino también la imagen pública del futbolista. Las palabras de su padre subrayaron que “por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.

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El recuerdo de aquel discurso adquiere una nueva dimensión tras el reciente fallecimiento de Jorge Messi en Rosario. La muerte del representante y padre del futbolista resignifica ese momento de 2007, donde el lazo familiar quedó plasmado ante la audiencia y donde la admiración por el deportista se subordinó al reconocimiento por su calidad humana, según el mensaje difundido en aquel programa.

Durante la nota, Celia María Cuccittini, madre del futbolista, también se hizo presente y se refirió al astro que actualmente se desempeña en Inter Miami. “Estoy muy orgullosa de vos, por todas las emociones que nos haces vivir. Más vale que tus hermanos y vos son todo para mí. De vos qué puedo decir. Lionel es muy cariñoso, muy familiero, le gusta estar mucho con la familia. Es loquito, a veces. Pero Leo es mi vida. Lo amo con toda mi alma. Te deseo lo mejor del mundo, porque te lo mereces, por la clase de persona que sos. Te quiero mucho hijo”, manifestó.

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