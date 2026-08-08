El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

Las gradas del Félix Sánchez reunieron familias, estudiantes y aficionados expertos en unas jornadas que convirtieron la pista en una vivencia compartida con potencial de dejar una afición más amplia en el país. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

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El atletismo de Santo Domingo2026 encontró un público nuevo y más amplio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde la respuesta de las tribunas convirtió a la disciplina en una experiencia compartida y dejó como posible legado una cultura deportiva más extendida en República Dominicana.

Ese fenómeno se produjo en unos Juegos concebidos con apertura ciudadana: más del 85 % de las competencias fueron gratuitas, y aunque el atletismo estuvo entre las disciplinas con boletaje, la asistencia confirmó que el interés por la pista y el campo iba más allá del precio de una entrada, según la cobertura de Prensa JCC2026.

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La imagen que describió el medio fue la de un estadio ocupado por perfiles poco habituales en una misma jornada: padres que explicaban a sus hijos las reglas de una prueba, adolescentes que grababan la salida de una final de velocidad y grupos de amigos que celebraban un salto o un relevo con el entusiasmo que suele acompañar al béisbol o al baloncesto.

El dato central fue ese cambio en la composición del público. Junto a los aficionados que distinguen con precisión un 400 de un 800 metros, aparecieron familias completas, estudiantes, jóvenes y visitantes atraídos por la posibilidad de vivir unos Juegos organizados en casa.

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El Estadio Olímpico Félix Sánchez reunió a expertos y debutantes

La presencia de Marileidy Paulino, identificada en el texto como “La Gacela de Don Gregorio”, fue uno de los motores de esa convocatoria. Muchos asistentes llegaron con la intención de verla correr ante su público, en una escena que ayudó a explicar por qué cada sesión sumó nuevos rostros en las tribunas.

El atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe le ha dado al país nueve medallas: 4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce - crédito Comité Olímpico Colombiano

El resultado fue un estadio que dejó de funcionar solo como sede de una competencia continental. La publicación señaló que pasó a ser un punto de encuentro entre generaciones, con un entusiasmo compartido entre especialistas y espectadores que descubrían por primera vez el atractivo de la pista.

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Ese interés tiene un peso particular por la propia naturaleza del atletismo. El texto recordó que durante décadas la disciplina ha convivido con una paradoja: define el espíritu de los Juegos Olímpicos, pero le cuesta consolidarse como espectáculo permanente fuera de las grandes citas internacionales.

La postal de Santo Domingo rompió con ese patrón. Una vez dentro del estadio, muchos asistentes encontraron en una misma jornada pruebas de ritmos y tensiones muy distintas: la explosión de un sprint de apenas diez segundos, la paciencia táctica del fondo, la precisión de los lanzamientos y la expectativa silenciosa que precede a un salto decisivo.

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Liranyi Lorenso y Christopher Melenciano encarnaron la conexión con las gradas

La respuesta del público también se expresó en la manera de aplaudir. Ya no se trató solo de seguir a los favoritos: las tribunas celebraron el esfuerzo, la superación y la representación nacional, y la aparición de un atleta dominicano en la pista cambiaba de inmediato el ambiente, de acuerdo con Prensa JCC2026.

Uno de los nombres que mejor sintetizó esa conexión fue Liranyi Lorenso. La atleta ganó el oro en los 100 metros planos en su primera participación y cerró su actuación con 4 medallas doradas, una cosecha que, según el texto, pudo haber expuesto ante el público el nacimiento de una nueva figura del atletismo internacional.

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Las gradas mostraron una mezcla poco habitual y una escena local que sugiere una huella más profunda de la competencia. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

Otra historia destacada fue la del velocista Christopher Melenciano, integrante del relevo mixto 4×400 metros que ganó el oro para República Dominicana. Su caso añadió una dimensión humana a la competencia: Melenciano es un atleta con discapacidad auditiva, y su participación reforzó la idea de que el alto rendimiento no reconoce barreras cuando el talento encuentra oportunidades.

Ese cruce entre resultados deportivos y relatos personales ayudó a explicar por qué el atletismo logró atrapar incluso a quienes apenas comenzaban a familiarizarse con la disciplina. El valor del acontecimiento no quedó reducido a récords o medallas, sino a la capacidad de convertir una tarde en el estadio en una experiencia formativa para nuevos espectadores.

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El texto situó allí una de las victorias más duraderas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En las gradas quedaron, como parte de ese legado, el niño que preguntó por los tacos de salida, la adolescente que descubrió la emoción del salto con pértiga y la familia que dedicó varias horas a pruebas que hasta entonces solo veía fugazmente por televisión.

La conclusión implícita de esa escena fue precisa: los grandes eventos no solo producen campeones. También forman público, despiertan vocaciones y amplían la cultura deportiva de un país.