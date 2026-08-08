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Murió Jorge Messi, en vivo: Lionel viaja desde Estados Unidos hacia Rosario para despedir a su padre

El padre de Lionel Messi estaba internado en una clínica de la ciudad de Rosario por una larga enfermedad. El fallecimiento ocurrió durante la madrugada de este sábado

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Jorge Messi
Jorge Messi junto a Lionel, el padre del astro murió este sábado en una clínica de la ciudad de Rosario, Argentina

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, murió durante la madrugada de este sábado en un sanatorio de Rosario, Argentina. El también representante del capitán de la selección argentina tenía 68 años y atravesó una prolongada enfermedad. Era el esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol, además de Linoel. Jorge fue el sostén de la extraordinaria trayectoria futbolística de su hijo. Encabezó a la familia como guía y tomó a su cargo la administración de todas las responsabilidades del astro fuera del terreno de juego.

Por la noche, se espera la llegada de Lionel Messi al país desde Miami. El futbolista debía afrontar este sábado un nuevo encuentro de la Leagues Cup junto a su club, Inter, que debía enfrentar a Monterrey de México.

18:37 hsHoy

El sepelio sería íntimo y chico

Cementerio privado El Prado, el elegido pro la Familia Messi (REUTERS/Juan Jose Garcia)
Cementerio privado El Prado, el elegido pro la Familia Messi (REUTERS/Juan Jose Garcia)

Según le contaron fuentes cercanas a la familia a Infobae, la despedida de Jorge Messi sería entre personas íntimas. El sepelio sería en un ambiente chico y con cercanos.

De acuerdo con Reuters, el cementerio El Prado sería el elegido por la Familia Messi para realizar el entierro.

18:25 hsHoy

Rafael Nadal publicó un mensaje para Lionel

La publicación en X de Rafael Nadal por la muerte de Jorge Messi
La publicación en X de Rafael Nadal por la muerte de Jorge Messi

Rafael Nadal, que en varias ocasiones demostró admiración por Lionel Messi y habló de su pasión por el fútbol, le dedicó un mensaje en su cuenta oficial de X a Jorge Messi por su muerte.

“Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge”, escribió.

El capitán de la selección argentina, durante el Mndial, habló de que veía la serie de Nadal y que se sentía identificado.

17:19 hsHoy

El sentido mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi por la muerte de su padre: “Quiero abrazarte a la distancia”

El conductor se sumó a la conmoción mundial por el fallecimiento de Jorge Messi y evocó un momento particular de su relación con el futbolista y su familia

Marcelo Tinelli con Lionel Messi y su familia
Marcelo Tinelli con Lionel Messi y su familia

La noticia de la muerte de Jorge Messi conocida la mañana del sábado causó impacto a nivel global. El padre del astro futbolístico falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, donde estaba internado por una larga enfermedad. Entre las inmediatas repercusiones y condolencias del mundo del fútbol, uno de los primeros en manifestarse fue Marcelo Tinelli. El conductor televisivo, de gran ligazón futbolera, escribió una sentida despedida en su cuenta de Instagram.

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17:01 hsHoy

El mensaje de Pablo Javkin, el intendente de Rosario, para Jorge

El mensaje de Javkin para Jorge Messi en su cuenta de X
El mensaje de Javkin para Jorge Messi en su cuenta de X

Pablo Javkin, el intendente de Rosario, le dedicó un mensaje a Jorge Messi a través de sus redes sociales.

Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia”, escribió.

16:46 hsHoy

Messi vuela al país y llegaría 20:30 a Rosario

La ruta de vuelo del viaje de Lionel Messi
La ruta de vuelo del viaje de Lionel Messi

Lionel Messi ya se encuentra en viaje en un vuelo privado. Despegó desde Fort Lauderdale, aeropuerto de Miami, alrededor de las 11:20 de la mañana, y aterrizaría a las 20:32 en Rosario.

La cantidad de horas de vuelo es de 8 horas y 12 minutos, aproximadamente, ya que es directo. De momento se encuentra volando la costa este de Centroamérica.

16:07 hsHoy

El mensaje de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El mensaje que Pullaro compartió en sus redes sociales
El mensaje que Pullaro compartió en sus redes sociales

Maximiliano Pullaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, emitió un mensaje en su cuenta oficial de X para despedir a Jorge Messi: “Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos”.

Cerró: “Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida. Que en paz descanses. Santa Fe te abraza”.

15:59 hsHoy

“Leo Messi es lo que es gracias a su padre”

Es uno de los dirigentes que intervino en las llegadas de Lionel Messi al conjunto español

Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y uno de los dirigentes que intervino en las llegadas de Lionel Messi al conjunto español, recordó a Jorge Messi en diálogo con Radio von Vos: “Estoy doblemente triste, desde un punto de vista personal, por la amistad que yo tenía con Jorge, y triste por lo mucho que me consta que él ha representado en la vida futbolística de Leo”.

Yo no concibo a Leo Messi sin su padre y, por lo tanto, una pérdida importante. Un recuerdo y mis oraciones para toda la familia, para Leo, por descontado, pero también para sus hermanos, su madre y esperando que desde, desde ahí arriba nos seguirá protegiendo”, agregó.

Luego, resaltó la importancia de Jorge para Lionel desde su llegada: “Para mí lo más importante es que Jorge puso por el medio su pensamiento familiar ante incluso el pensamiento deportivo. Él me puso como condición, cuando fichó con trece años a Leo Messi, que si no vivía con él, fuera de lo que era la típica masía donde jugaban todos los jugadores, él no dejaba a su hijo. Él tenía muy claro que la familia era la base y, por tanto, yo creo que todos los argentinos tienen que tener un recuerdo muy cariñoso por su persona. Pensar que Leo Messi, en un porcentaje muy importante, es lo que es gracias a su padre”.

15:45 hsHoy

“Mi papá era el técnico y ganábamos todo”: el relato de Lionel Messi sobre el rol de Jorge durante sus inicios en Grandoli

El astro argentino, en 2004, volvió a la institución de su infancia y revivió anécdotas junto a su padre

Lionel Messi recordó cuando su papá Jorge fue su técnico en el Club Grandoli

Lionel Messi rememoró en una entrevista con ESPN en 2004 una etapa central de su infancia: los años en los que su padre, Jorge Messi, fue su entrenador en el Club Grandoli de Rosario. Ese período, marcado por la convivencia familiar y los primeros pasos en el fútbol, sigue presente en la memoria del astro argentino, quien en esa nota visitó el club y compartió sus sensaciones sobre aquellos inicios. El testimonio permite comprender la raíz de una relación que trascendió lo deportivo y que se forjó en las canchas de barrio con su padre, que falleció esta madrugada.

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15:45 hsHoy

El mensaje de la selección argentina tras la muerte de Jorge Messi y la decisión que tomó la AFA

Habrá un minuto de silencio y los equipos llevarán brazalete negro en honor al fallecimiento del padre de Lionel

Imagen RACQMNZWTBDTBD4G5NJKC7DM7M

La Asociación del Fútbol Argentino informó que, tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, se dispondrán medidas de duelo en todas las categorías del fútbol argentino. Antes del inicio de cada partido se realizará un minuto de silencio y habrá brazalete negro para el plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos, según el comunicado de la entidad.

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15:45 hsHoy

La carta del presidente de la AFA Chiqui Tapia tras la muerte de Jorge Messi: “Gracias por haber criado a una gran persona”

La máxima autoridad del fútbol argentino difundió un escrito en sus redes sociales

Claudio Tapia y Lionel Messi tras la final del Mundial (Foto: Reuters/Lee Smith)
Claudio Tapia y Lionel Messi tras la final del Mundial (Foto: Reuters/Lee Smith)

Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, difundió durante la mañana de este sábado una carta para despedir a Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina Lionel Messi, quien falleció a los 68 años.

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