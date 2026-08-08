Murió Jorge Messi, en vivo: Lionel viaja desde Estados Unidos hacia Rosario para despedir a su padre

Jorge Messi junto a Lionel, el padre del astro murió este sábado en una clínica de la ciudad de Rosario, Argentina

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, murió durante la madrugada de este sábado en un sanatorio de Rosario, Argentina. El también representante del capitán de la selección argentina tenía 68 años y atravesó una prolongada enfermedad. Era el esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol, además de Linoel. Jorge fue el sostén de la extraordinaria trayectoria futbolística de su hijo. Encabezó a la familia como guía y tomó a su cargo la administración de todas las responsabilidades del astro fuera del terreno de juego.

Por la noche, se espera la llegada de Lionel Messi al país desde Miami. El futbolista debía afrontar este sábado un nuevo encuentro de la Leagues Cup junto a su club, Inter, que debía enfrentar a Monterrey de México.